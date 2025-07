Gyógyszerek nélkül: 5 bevált gyógynövény fejfájás ellen

A fejfájás nem válogat: jöhet reggel munkába indulás előtt, ebéd után, vagy este, amikor végre pihennél. A legtöbben ilyenkor automatikusan nyúlnak a fájdalomcsillapítóhoz, pedig nem mindig ez az egyetlen (vagy legjobb) megoldás. Van, hogy elég egy csésze tea, egy kis illóolaj vagy egy meleg borogatás – és a természet végzi a dolgát.

Gyógynövények fejfájás ellen

Nézzük, melyik az az 5 gyógynövény, ami tényleg segíthet fejfájás esetén

Levendula – ha a stressz nyomja a fejed

Levendula fejfájás ellen

Ismerős az érzés, amikor egész nap feszülten rohangálsz, este pedig elkezd sajogni a fejed? Nem véletlen. A feszültségből eredő fejfájásnál a levendula aranyat ér. Az illata önmagában is megnyugtatja az idegrendszert, de ha még egy csésze levendulateát is elszürcsölsz, garantáltan lelassul a zakatoló agyad.

Ha nem igazán vagy oda a levendulatea ízéért, akkor csepegtess levendulaolajat a párologtatóba vagy a párnára. Sokan esküsznek rá, hogy csodát tesz.

Borsmenta – hűsítő megkönnyebbülés

Borsmentával fejfájás ellen, de nyári koktélok és limonádék kiegészítője is lehet

Ha lüktet a halántékod és úgy érzed, mintha valaki satuba szorította volna a fejed, próbáld ki a borsmentát. A benne lévő mentol hűsíti a bőrt, és lazítja az izmokat – ami különösen jól jön, ha a nyakad is be van állva.

Egy kis hígított borsmentaolaj a halántékra, pár perces masszázs – és már érezhető a különbség. De a mentatea is sokat segíthet, főleg ha melegben vagy front idején jelentkezik a fejfájás.

Cickafark – a hormonális fejfájás réme

A cickafarktea terhesség vagy szoptatás esetén nem ajánlott

Sokan nem is gondolnak rá, de a fejfájás mögött gyakran a hormonok állnak – főleg a menstruáció környékén. Ha ilyenkor rendszeresen fáj a fejed, a cickafark jó ellenszere lehet. Nemcsak nyugtató, de női bajokra is kiváló, főleg ha görcsökkel is együtt jár a panasz.

Egy bögre cickafarktea esténként, és megszűnik a fájdalom. Bár nem mindenkinél működik, de egy próbát mindenképp megér.

Gyömbér – nem csak megfázásra jó

A gyömbér nem csak megfázásra jó, antivirális hatása mellett a fejfájással is felveszi a harcot.

A gyömbért sokan a torokfájásra, náthára tartogatják, pedig a fejfájás ellen is meglepően hatékony lehet – főleg ha émelygéssel vagy migrénnel jár. Egy friss gyömbértea mézzel és citrommal csökkentheti a belső gyulladásokat is. Van, aki szerint gyorsabban hat, mint egy fájdalomcsillapító. Legalábbis enyhébb panaszoknál biztosan. Nem mellesleg: finom is.