Ezek az intelligens nők kedvenc nyári ruhái: nem véletlenül választják egyre többen

Lehetséges, hogy az iskolában kitűnő tanuló voltál, több diplomával is büszkélkedhetsz, vagy elképesztő karriert tudhatsz magad mögött, de vajon a ruhatárad tükrözi az intelligenciádat? Ha szeretnél okosabbnak tűnni, akkor maradj velünk, mert felfedjük az eszes nők kedvenc nyári ruhadarabjait!
Rengetegszer hallottuk már, hogy nem a ruha teszi az embert, azonban nem mehetünk el amellett, hogy az öltözéked tükrözheti az intelligenciaszintedet. Ez persze nem azt jelenti, hogy elegáns kosztümökbe kellene bújnod, hiszen a praktikum, a kényelem és a sokoldalúság kerül fókuszba. A magas IQ-jú nők ugyanis nem a múló trendeket követik, hanem olyan ruhatárat építenek, amelyben a letisztultságé a főszerep, ezzel hangsúlyozva a tudatosságot. Ennek fényében összegyűjtöttük azokat a nyári ruhadarabokat, amelyek azonnal elárulják, ha valaki nagyon okos.
Az intelligens nők nem szeretik azzal vesztegetni az időt, hogy megtalálják a tökéletes felső-alsó párosítást. Ezért inkább olyan praktikus darabokba fektetnek, amelyek egy másodperc alatt összeszedett megjelenést kölcsönöznek nekik, mint egy ingruha, amihez elég csupán pár klasszikus kiegészítő. Emellett sokkal elegánsabb, mint egy harsány mintás nyári darab, ezért sallangoktól mentes gondolkodásmódot tükröz.
Egy galléros felsővel, legyen az ing vagy póló, elegánssá és frissé varázsolhatod a megjelenésedet. Ez annak köszönhető, hogy ez az apró részlet az iskolai egyenruhákon is megtalálható, ezért az akadémiai világgal hozzák összefüggésbe. Ennek köszönhetően az intelligens nők előszeretettel hordanak ilyen darabokat, így a helyedben biztosan nem hagynánk ki a repertoárból!
Egy intelligens nő ódzkodik attól, hogy feszengjen a ruháiban, különösen, ha hatalmas hőség tombol odakint. Ezért a testhez simuló darabok helyett inkább egy palazzo nadrágot kap magára, ami elegendő mozgásteret biztosít, miközben szépen nyújtja az alakot, és elegánssá varázsolja a megjelenést. Sőt, nemcsak kényelmes, hanem divatos is, hiszen a francia és olasz divatházak kollekcióinak kötelező alapdarabja.
Az okos nők ki nem állhatják a kényelmetlen, instabil tűsarkúkat vagy platformos cipőket, amikben folyamatosan egyensúlyozniuk kell, ezért inkább egy kényelmes saru mellett teszik le a voksukat. A letisztult dizájnnal rendelkező saruk vagy mokaszinok egyszerre divatosak és kényelmesek, viselésükkel pedig elkerülhetők a nyári divatbakik.
Ebben a videóban megismerheted azt az 5 ruhadarabot, amit az elegáns nők sosem viselnek:
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