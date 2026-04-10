Hódíts stílusosan: 5 meglepő férfi divattrend, ami uralni fogja 2026 nyarát

A divat elől nem lehet elbújni. A párizsi és a milánói divathéten bemutatták az idei tavaszi-nyári divatot, ami meg fogja határozni az idei nyári férfi divatot. Összeszedtük azt a 5 irányzatot, amivel idén te lehetsz a nők kedvence.

Techwear: a nyári férfi divat futurisztikus stílusa

Soft Tailoring: merev vonalak helyett lágy esésű zakók és kényelmes nadrágok.

Grandpa Core: a retró kötött mellények és a nagypapa-stílus újra hódít.

Pasztell dominancia: menta és vajsárga árnyalatok a modern férfi ruhatárában.

Techwear extrákkal: funkcionális anyagok mágneses csatokkal és elegáns szabással.

Liquid Layering: folyékony hatású, egymásra csúszó rétegek a könnyedségért.

Mikrosortok: a '70-es évek ihlette rövidnadrágok visszatérése.

A ruhák nem csak azért veszünk magunkra, hogy eltakarja valami a habtestünket. Az öltözettel ugyanis üzenni is lehet. A 2025-ös párizsi, illetve a 2026-os milánói divathéten a tervezők nem kevesebbet állítottak, mint hogy idén nyáron a férfiasság 2026-ban a pofátlanul elegáns önkifejezésről, a lazaságról és a bátorságról fog szólni.

Az új nyári férfi divat átírja az elegancia fogalmát: Soft Tailoring

Ha van valami, amitől a stílusszakértők évtizedek óta a falra másznak, akkor az a hanyag elegancia kifejezés. Nos, ettől a trendtől alighanem ki fog hullani a hajuk is, ugyanis pontosan ezt kínálja a soft tailoring nevű stílusirányzat, ami az eldolgozatlan élekről, a válltömések teljes hiányáról és a lágy esésű anyagokról szól. Mintha egy minőségi pizsamát kereszteztek volna egy milánói üzletember hétköznapi viseletével. A zakó csak lazán követi a test vonalait és mikrosorttal is hordható. Akár egy egyszerű, fehér pamutpólólót is vehetünk alá.

Öltöny vagy pizsama?

Nosztalgia luxuskivitelben: Grandpa Core

A Grandpa Core a másik őrület, ami a nagypapád szekrényéből ismerős rombuszmintás mellényeket, a nehéz gyapjúkardigánokat és a kordbársony nadrágokat hozza újra divatba. A molyirtó szag nem kötelező elem, a trend lényege ugyanis, hogy visszahozza a vintage eleganciát, amit a minőségi kötöttáruk jelentenek és mindezt modern lazasággal ötvözze, és ellensúlyozza, hogy az öltönyviselés kihalófélben van. Nincsenek merev szabályok: a durva kötésű mellény alá felvehetünk akár egy finom selyem inget is, lábbelinek pedig egy trendi sneakert, hogy megtörhetjük az összhatást.