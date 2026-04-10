Hódíts stílusosan: 5 meglepő férfi divattrend, ami uralni fogja 2026 nyarát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 11:15
Még mindig ragaszkodsz a szürke, egyszerű férfias ruhákhoz? 2026-ban a nyári férfi divat végleg levetkőzi a feszengős korlátokat, és valami sokkal izgalmasabb és pofátlanabb irányba indul el.
Pópity Balázs
A divat elől nem lehet elbújni. A párizsi és a milánói divathéten bemutatták az idei tavaszi-nyári divatot, ami meg fogja határozni az idei nyári férfi divatot. Összeszedtük azt a 5 irányzatot, amivel idén te lehetsz a nők kedvence.

Nyári férfi divat: techwear
Fotó: Matthew Sperzel
  • Soft Tailoring: merev vonalak helyett lágy esésű zakók és kényelmes nadrágok.
  • Grandpa Core: a retró kötött mellények és a nagypapa-stílus újra hódít.
  • Pasztell dominancia: menta és vajsárga árnyalatok a modern férfi ruhatárában.
  • Techwear extrákkal: funkcionális anyagok mágneses csatokkal és elegáns szabással.
  • Liquid Layering: folyékony hatású, egymásra csúszó rétegek a könnyedségért.
  • Mikrosortok: a '70-es évek ihlette rövidnadrágok visszatérése.

A ruhák nem csak azért veszünk magunkra, hogy eltakarja valami a habtestünket. Az öltözettel ugyanis üzenni is lehet. A 2025-ös párizsi, illetve a 2026-os milánói divathéten a tervezők nem kevesebbet állítottak, mint hogy idén nyáron a férfiasság 2026-ban a pofátlanul elegáns önkifejezésről, a lazaságról és a bátorságról fog szólni.

Az új nyári férfi divat átírja az elegancia fogalmát: Soft Tailoring

Ha van valami, amitől a stílusszakértők évtizedek óta a falra másznak, akkor az a hanyag elegancia kifejezés. Nos, ettől a trendtől alighanem ki fog hullani a hajuk is, ugyanis pontosan ezt kínálja a soft tailoring nevű stílusirányzat, ami az eldolgozatlan élekről, a válltömések teljes hiányáról és a lágy esésű anyagokról szól. Mintha egy minőségi pizsamát kereszteztek volna egy milánói üzletember hétköznapi viseletével. A zakó csak lazán követi a test vonalait és mikrosorttal is hordható. Akár egy egyszerű, fehér pamutpólólót is vehetünk alá.

Soft öltöny egy férfin
Öltöny vagy pizsama?
Fotó: Victor VIRGILE

Nosztalgia luxuskivitelben: Grandpa Core

A Grandpa Core a másik őrület, ami a nagypapád szekrényéből ismerős rombuszmintás mellényeket, a nehéz gyapjúkardigánokat és a kordbársony nadrágokat hozza újra divatba. A molyirtó szag nem kötelező elem, a trend lényege ugyanis, hogy visszahozza a vintage eleganciát, amit a minőségi kötöttáruk jelentenek és mindezt modern lazasággal ötvözze, és ellensúlyozza, hogy az öltönyviselés kihalófélben van. Nincsenek merev szabályok: a durva kötésű mellény alá felvehetünk akár egy finom selyem inget is, lábbelinek pedig egy trendi sneakert, hogy megtörhetjük az összhatást.

férfi tweed zakóban
Grandpa Core: a tweed zakók és a trottyos nadrágok reneszánsza
Fotó:  123RF

Színek, amiktől nem kell félned: pasztell dominancia

A pasztell dominancia 2026-ban a férfiasság új mérőfoka a divattervezők szerint. A menta, a levendula és a vajsárga árnyalatok hihetetlenül jól mutatnak, különösen, ha már egy kicsit lebarnultunk. Egy pasztell öltöny vagy akár csak egy jól eltalált barackszínű ing növeli a magabiztosságot. A nők imádják, ha egy férfi ért a tónusokhoz, érdemes egy kis színt vinni a ruhatárunkba.

pasztell színeket viselő féri modell a kifutón
Idén a pasztell színek lesznek férfiasak
Fotó: Victor VIRGILE

A jövő városi lovagja: Techwear extrákkal

A Techwear irányzatnak köszönhetően úgy nézhetünk ki, mint valamelyik futurisztikus sci-fi film főszereplője. Ezek a ruhák egyszerre védenek az elemektől és néznek ki úgy, mintha időutazók lennénk. A 2026-os tech-irányzat elegáns, testhezálló és tele van funkcionális extrákkal: mágneses csatok, lézerrel vágott zsebek és vízlepergető, mégis lélegző anyagok.

techwear egy férfi modellen
Techwear a tavaszi-nyári divat szerint
Fotó: Mondadori Portfolio

Mutasd a vádlid: a mikrosortok visszatérése

Zárásként jöjjön a legmegosztóbb divattrend: a mikrosortok. A '70-es évek sportos, szexi világa visszatért, és a combközépig (vagy még feljebb) érő nadrágok idén kötelező darabok lesznek. Ehhez kell egy adag önbizalom és talán pár extra guggolás az edzőteremben, hogy ne úgy nézzen ki az ember, mintha egy botra húztak volna nadrágot. Nyugodtan összepárosíthatjuk egy bővebb felsővel vagy egy soft tailoring zakóval. A csajok biztos imádni fogják.

Férfi mikrosortban és zakóban
Visszatért a '70-es évek divatja
Fotó: Victor VIRGILE

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
