Milyen napszemüveget válasszunk?

Bátran válasszunk túlméretezett darabokat! Az erőteljes keretek, XXL lencsék az egész megjelenésünket karakteresebbé teszik. Viszont, ha egy ilyen fazont választunk, akkor a szettünk többi része legyen letisztult: például egy sima pólós-farmeres összeállításhoz vagy egy egyszínű nyáriruhához tökéletes.
Termékek:
Pilóta Reserved, 7595 Ft
Kerek Parfois, 12 995 Ft
Szögletes Bonprix, 4799 Ft
Ovális H&M, 12 000 Ft
Műgyanta Bershka, 5595 Ft
Néhány éve kezdtek el igazán hódítani a cicás fazonok, amelyek nőies és kifinomult hatásúak. Idén viszont kisebb „ráncfelvarráson” estek át, sokkal modernebb formában hódítanak. A gömbölyű ívek helyett az élesebb vonalak, geometrikus megoldások, és a fémes anyagok jellemzik, emiatt erőteljesebb megjelenést adnak.
Termékek:
Fekete H&M, 5495 Ft
Teknősmintás Michael Kors, 55 000 Ft
Állatmintás Kurt Geiger London/answear.hu, 43 990 Ft
Fémes H&M, 5495 Ft
Elefántcsont Le Specs/aboutyou.hu, 24 990 Ft
A vintage hatású, nagyméretű kerek vagy éppen ovális fazonok tavaly hatalmas slágernek számítottak, ám szerencsére idén sem kell búcsút intenünk nekik. A plasztik keretek és az izgalmas szármegoldások külön figyelmet érdemelnek, ahogy az úgynevezett pillangó fazonok is.
Termékek:
Hullámos szárú Mohito, 5995 Ft
Négyszögletes Mango, 8595 Ft
Pillangó keretes Parfois, 7995 Ft
Kerek IZIPIZI, 20 500 Ft
Pasztell rózsaszín Mango, 8595 Ft
Ha nem bánjuk, hogy minden szem ránk szegeződik, akkor az idei év legnagyobb újdonságára a shield, vagyis pajzs verziókra szavazunk! A futurisztikus hatású, egybefüggő lencséjű, leginkább síszemüvegre hajazó darabok tényleg vonzzák a tekintetet. Ehhez a merész formához igazítsuk az egész szettünket is.
Termékek:
Színes lencsés New Yorker, 3990 Ft
Kerek H&M, 6995 Ft
Ívelt Pull&Bear, 5595 Ft
Fekete keretes Gate Shop, 1655 Ft
Rózsaszín Bliz/answear.hu, 38 990 Ft
A megszokott szürkés, barnás lencsék helyett idén válasszunk narancsot, bordót, kéket vagy éppen zöldet. A különleges árnyalatok igazán egyedivé tesznek, és rögtön felkeltik a figyelmet. Letisztult öltözékkel is jól mutatnak, de akár egy-egy kiegészítőnkön is visszaköszönhet a választott szín, hogy még ütősebb legyen a hatás.
Termékek:
Lila lencsés Mohito, 5995 Ft
Szív alakú Sinsay, 1995 Ft
Kék Vogue/eoptika.hu, 29 920 Ft
Sárga Zara, 16 995 Ft
Borostyán zöld Cropp, 4995 Ft
A ’90-es évek hangulatát idézik a vékony fémkeretes darabok. Könnyedek, nagyon modernek és igazi jolly jokernek számítanak, hiszen nem annyira tolakodóak. Viszont, ha szeretnénk izgalmasabbá tenni az outfitünket, akkor egy hatszögletű vagy különleges ívű lesz a nyerő.
Termékek:
Hatszögletű Reserved, 6595 Ft
Keret nélküli Bershka, 5595 Ft
Fémkeretes Stradivarius, 5595 Ft
Fémszáras New Yorker, 3990 Ft
Színátmenetes Bonprix, 5799 Ft
Üzletlista: aboutyou.hu; answear.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; cropp.com/hu; eoptika.hu; gate.shop.com/hu; hm.com; izipizi.com; michaelkors.eu/hu; mohito.com/hu; newyorker.de/hu; parfois.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; sinsay.com/hu; stradivarius.com/hu; zara.com.
Forrás: Fanny magazin
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