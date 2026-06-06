Milyen napszemüveget válasszunk?

A méret a lényeg!

Bátran válasszunk túlméretezett darabokat! Az erőteljes keretek, XXL lencsék az egész megjelenésünket karakteresebbé teszik. Viszont, ha egy ilyen fazont választunk, akkor a szettünk többi része legyen letisztult: például egy sima pólós-farmeres összeállításhoz vagy egy egyszínű nyáriruhához tökéletes.

Termékek:

Pilóta Reserved, 7595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kerek Parfois, 12 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Szögletes Bonprix, 4799 Ft

Fotó: Fanny magazin

Ovális H&M, 12 000 Ft

Fotó: Fanny magazin

Műgyanta Bershka, 5595 Ft

Fotó: Fanny magazin



Modern macskaszem

Néhány éve kezdtek el igazán hódítani a cicás fazonok, amelyek nőies és kifinomult hatásúak. Idén viszont kisebb „ráncfelvarráson” estek át, sokkal modernebb formában hódítanak. A gömbölyű ívek helyett az élesebb vonalak, geometrikus megoldások, és a fémes anyagok jellemzik, emiatt erőteljesebb megjelenést adnak.

Termékek:

Fekete H&M, 5495 Ft

Fotó: Fanny magazin

Teknősmintás Michael Kors, 55 000 Ft

Fotó: Fanny magazin

Állatmintás Kurt Geiger London/answear.hu, 43 990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fémes H&M, 5495 Ft

Fotó: Fanny magazin

Elefántcsont Le Specs/aboutyou.hu, 24 990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Az örök retró

A vintage hatású, nagyméretű kerek vagy éppen ovális fazonok tavaly hatalmas slágernek számítottak, ám szerencsére idén sem kell búcsút intenünk nekik. A plasztik keretek és az izgalmas szármegoldások külön figyelmet érdemelnek, ahogy az úgynevezett pillangó fazonok is.

Termékek:

Hullámos szárú Mohito, 5995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Négyszögletes Mango, 8595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Pillangó keretes Parfois, 7995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kerek IZIPIZI, 20 500 Ft

Fotó: Fanny magazin

Pasztell rózsaszín Mango, 8595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Akár egy pajzs!

Ha nem bánjuk, hogy minden szem ránk szegeződik, akkor az idei év legnagyobb újdonságára a shield, vagyis pajzs verziókra szavazunk! A futurisztikus hatású, egybefüggő lencséjű, leginkább síszemüvegre hajazó darabok tényleg vonzzák a tekintetet. Ehhez a merész formához igazítsuk az egész szettünket is.

Termékek:

Színes lencsés New Yorker, 3990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kerek H&M, 6995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Ívelt Pull&Bear, 5595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fekete keretes Gate Shop, 1655 Ft

Fotó: Fanny magazin

Rózsaszín Bliz/answear.hu, 38 990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Színesben a világ

A megszokott szürkés, barnás lencsék helyett idén válasszunk narancsot, bordót, kéket vagy éppen zöldet. A különleges árnyalatok igazán egyedivé tesznek, és rögtön felkeltik a figyelmet. Letisztult öltözékkel is jól mutatnak, de akár egy-egy kiegészítőnkön is visszaköszönhet a választott szín, hogy még ütősebb legyen a hatás.