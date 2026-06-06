Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Cintia, Norbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milyen napszemüveget válasszunk?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors napszemüveg
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 11:15
divatszemüveg
Ideje beszerezni a nyár egyik legfontosabb kiegészítőjét! Most megmutatjuk, hogy milyen színek és fazonok a legdivatosabbak, így mindenki megtalálja a hozzá legjobban illőt!

A méret a lényeg!

Bátran válasszunk túlméretezett darabokat! Az erőteljes keretek, XXL lencsék az egész megjelenésünket karakteresebbé teszik. Viszont, ha egy ilyen fazont választunk, akkor a szettünk többi része legyen letisztult: például egy sima pólós-farmeres összeállításhoz vagy egy egyszínű nyáriruhához tökéletes.

Termékek:

Pilóta Reserved, 7595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kerek Parfois, 12 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Szögletes Bonprix, 4799 Ft

Fotó: Fanny magazin

Ovális H&M, 12 000 Ft

Fotó: Fanny magazin

Műgyanta Bershka, 5595 Ft

Fotó: Fanny magazin


Modern macskaszem

Néhány éve kezdtek el igazán hódítani a cicás fazonok, amelyek nőies és kifinomult hatásúak. Idén viszont kisebb „ráncfelvarráson” estek át, sokkal modernebb formában hódítanak. A gömbölyű ívek helyett az élesebb vonalak, geometrikus megoldások, és a fémes anyagok jellemzik, emiatt erőteljesebb megjelenést adnak.

Termékek:

Fekete H&M, 5495 Ft

Fotó: Fanny magazin

Teknősmintás Michael Kors, 55 000 Ft

Fotó: Fanny magazin

Állatmintás Kurt Geiger London/answear.hu, 43 990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fémes H&M, 5495 Ft

Fotó: Fanny magazin

Elefántcsont Le Specs/aboutyou.hu, 24 990 Ft

Fotó: Fanny magazin

 

Az örök retró

A vintage hatású, nagyméretű kerek vagy éppen ovális fazonok tavaly hatalmas slágernek számítottak, ám szerencsére idén sem kell búcsút intenünk nekik. A plasztik keretek és az izgalmas szármegoldások külön figyelmet érdemelnek, ahogy az úgynevezett pillangó fazonok is.
Termékek:

Hullámos szárú Mohito, 5995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Négyszögletes Mango, 8595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Pillangó keretes Parfois, 7995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kerek IZIPIZI, 20 500 Ft

Fotó: Fanny magazin

Pasztell rózsaszín Mango, 8595 Ft

Fotó: Fanny magazin

 

Akár egy pajzs!

Ha nem bánjuk, hogy minden szem ránk szegeződik, akkor az idei év legnagyobb újdonságára a shield, vagyis pajzs verziókra szavazunk! A futurisztikus hatású, egybefüggő lencséjű, leginkább síszemüvegre hajazó darabok tényleg vonzzák a tekintetet. Ehhez a merész formához igazítsuk az egész szettünket is.

Termékek:

Színes lencsés New Yorker, 3990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kerek H&M, 6995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Ívelt Pull&Bear, 5595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fekete keretes Gate Shop, 1655 Ft

Fotó: Fanny magazin

Rózsaszín Bliz/answear.hu, 38 990 Ft

Fotó: Fanny magazin

 

Színesben a világ

A megszokott szürkés, barnás lencsék helyett idén válasszunk narancsot, bordót, kéket vagy éppen zöldet. A különleges árnyalatok igazán egyedivé tesznek, és rögtön felkeltik a figyelmet. Letisztult öltözékkel is jól mutatnak, de akár egy-egy kiegészítőnkön is visszaköszönhet a választott szín, hogy még ütősebb legyen a hatás.

Termékek:

Lila lencsés Mohito, 5995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Szív alakú Sinsay, 1995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Kék Vogue/eoptika.hu, 29 920 Ft

Fotó: Fanny magazin

Sárga Zara, 16 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Borostyán zöld Cropp, 4995 Ft

Fotó: Fanny magazin


 

Minimalista megoldás

A ’90-es évek hangulatát idézik a vékony fémkeretes darabok. Könnyedek, nagyon modernek és igazi jolly jokernek számítanak, hiszen nem annyira tolakodóak. Viszont, ha szeretnénk izgalmasabbá tenni az outfitünket, akkor egy hatszögletű vagy különleges ívű lesz a nyerő.

Termékek:

Hatszögletű Reserved, 6595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Keret nélküli Bershka, 5595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fémkeretes Stradivarius, 5595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fémszáras New Yorker, 3990 Ft

Fotó: Fanny magazin

Színátmenetes Bonprix, 5799 Ft

Fotó: Fanny magazin

 

Üzletlista: aboutyou.hu; answear.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; cropp.com/hu; eoptika.hu; gate.shop.com/hu; hm.com; izipizi.com; michaelkors.eu/hu; mohito.com/hu; newyorker.de/hu; parfois.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; sinsay.com/hu; stradivarius.com/hu; zara.com.

Forrás: Fanny magazin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu