Van pár gyűrött darab a szekrényedben? Akkor vedd elő, mert ezek az idei tavasz nagy kedvencei

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 15:15
divattavaszi divattrend
Utálsz órákat a vasalódeszka fölött görnyedni? Akkor van számodra egy jó hírünk: a 2026-os tavaszi divat szerint egy másodpercet sem kell a rémes házimunkával bajlódnod, ugyanis a gyűrött ruhák reflektorfénybe kerülnek. Nézd meg a legtrendibb darabokat!
Kelle Fanni
Az idei tavaszi divattrend a részletekre helyezi a hangsúlyt, eszerint pedig nagy szerephez jutnak a gyűrött darabok is, amelyek egyszerre ötvözik a modern, a laza, illetve az elegáns stílust. Azonban nem kell új ruhákra költened, hiszen valószínűleg a te szekrényed mélyén is ott lapul néhány gyűrött gyöngyszem.

Tavaszi divat szerint öltözködő nő gyűrt ingben.
A 2026-os tavaszi divat szerint nem kell a vasalással bajlódnod. Fotó: Shutterstock
  • Ezek a trendek megszabadítanak téged a vasalás átkától.
  • A gyűrött megjelenés végre nem a slampossággal egyenlő.
  • Egyes divatos darabok még karcsúsítanak is.

A vasalás a mumusod? Akkor ez a 2026-os tavaszi divattrend a kezedre játszik

Idén a divat terén fókuszba kerül a könnyedség és a játékosság, ezért még az elegánsabb öltözködés is rugalmasabbnak fog érződni. Olyan fazonok kerülnek reflektorfénybe, amelyek rendkívül sokoldalúak, ezért számtalan módon variálhatók. Sőt, igazából még a vasalással sem kell bajlódnod, hiszen épp gyűrött anyagukban rejlik a varázsuk. Gondolj csak egy drapériás ruhára, amely egyedi sziluettjének köszönhetően rád vonja a figyelmet. Szeretnél a 2026-os tavaszi divatnak hódolni? Akkor mutatjuk a legnépszerűbb darabokat!

Gyűrött hatású ruhák

A szépségipar mellett a divat is egyre jobban a természetesség felé húz, ezért nem véletlen, hogy a gyűrött textúrájú ruhák is most élik fénykorukat. Ezek a darabok ugyanis nagyon kényelmesek, különleges esésűek, és nem igényelnek vasalást, amit sok nő ki nem állhat. Emellett élettel telivé varázsolják a megjelenést, ráadásul nemcsak az utcára tökéletes választások, hanem utazáshoz is, hiszen a bőröndbe csomagolva nem látszik meg rajtuk a gyűrődés. Továbbá pedig rendkívül sokoldalúak, szinte bármivel jól mutatnak.

Ejtett derekú ruhák

Ha igazán különleges és nőies megjelenésre vágysz, akkor egy ejtett derekú ruhával biztosan nem lősz mellé. Sőt, ezek a darabok amellett, hogy nagyon divatosak, mesés alakot varázsolnak neked, mert nyújtják a felsőtestet és karcsúbbnak mutatnak. Emellett egész nap kényelmet biztosítanak, hiszen szabadon mozoghatsz bennük. A pánt nélküli változatok szépen hangsúlyozzák a vállakat és a nyakvonalat, ami egy leheletnyi érzékiséget lop a megjelenésedbe.

Gyűrt ingruha

A gyűrt ingruhák is nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen nagyon kényelmesek és praktikusak, amiből az elegánsabb és a lazább stílus hívei is profitálhatnak. Hiszen könnyedén felkaphatsz hozzájuk egy tornacipőt és egy nagyobb órát, de magassarkúval és finomabb ékszerekkel is tökéletesen mutatnak. A mosógépből kiszedve pedig elég őket vállfára lógatni, és száradás után már viselheted is őket.

Terjedelmes ruhák

Ha mindenképpen el szeretnéd rejteni a pocakodat, akkor egy terjedelmes ruha, mondjuk egy buborékruha lesz a legjobb barátod. Ezek ugyanis könnyedén eltüntetik azokat a részeket, amiket nem szívesen mutogatsz. Emellett kitűnően rétegezhetők a változékony időjárásban, akár egy leggingsszel, egy hosszú ujjú pólóval és egy dzsekivel kombinálva. És persze nem mehetünk el amellett sem, hogy ez a fazon talán a legkülönlegesebb mind közül.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.
