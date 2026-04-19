A Mérleg csillagjegy utánozhatatlan stílusa – Így öltözködj a horoszkópod szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 11:15
A Mérleg nők kizárólag hibátlanul összerakott szettekben lépnek utcára. A horoszkópos stílustippjeinkkel most te is minden nap divatos outfitekkel vonzhatod magadra a tekinteteket!
Bár a horoszkóp szerint, egy Mérleg nő ösztönösen képes harmóniát teremteni nemcsak az életében, de a ruhatárában is, ezekkel a divattippekkel még stílusosabb lehet. Ha te is ebben a csillagjegyben születtél, most megtudhatod, milyen trendi darabokat kell választanod, hogy a legtöbbet hozd ki a ruhatáradból és saját magadból is!

Stílustippek a Mérleg csillagjegynek – Ezeket a darabokat szerezd be a horoszkópod alapján.
Fotó: Dmitry_Tsvetkov / shutterstock
  • A Mérleg csillagjegy kabátja színes, világos árnyalatokban pompázik.
  • Felsői letisztultak, minimalisták.
  • Nadrágjai és szoknyái mindig összhangban állnak a szett összes darabjával.
  • Cipői és kiegészítői neutrális, visszafogott stílust képviselnek.

Horoszkóp stílustippek – Így áll össze a Mérleg csillagjegy kifogásolhatatlan ruhatára

Az asztrológia alapján a Mérleg csillagjegy stílusa maga a harmónia, amit annak köszönhet, hogy pontosan tudja, mi áll jól neki. Ízlése finoman hangolt, de határozott. Lágy színek (rózsaszín, tört fehér, világoskék) és aprólékos összhang jellemzi a gardróbját. Sosem hibázik, ha divatról van szó, és pontosan tudja, hogyan hívja fel magára a figyelmet, anélkül, hogy harsánnyá válna megjelenése.

A Mérleg csillagjegy kabátja

A Mérleg nő imádja a világosabb darabokat, amelyek a hideg, esős napokon is friss, nőies hangulatot visznek a szettjeibe. Sosem mintás, inkább egyszínű kabátokat és dzsekiket választ, amelyek bármilyen pulóverrel, nadrággal és szoknyával jól harmonizálnak. 

A Mérleg csillagjegy felsői

Főleg nőies és letisztult felsőket választ. Egy csipkés blúz vagy rózsaszín selyeming a szettjei kedvenc alapja. Ha valami különlegesre vágyik, finom mintákat, apró díszítéseket választ. Nála a hangsúly az esztétikán van. Egy ruhája sem túlságosan kirívó vagy feltűnő. 

A Mérleg csillagjegy nadrágjai és szoknyái

Mivel a célja, hogy minden ruhadarabja összhangban álljon egymással, szeret szetteket vásárolni magának. Egy színben passzoló top és szoknya bármilyen alkalomra bevethető nála. De a hosszú, monokróm szettek és overálok is alapdarabnak számítanak a szekrényében.  

Nadrágok terén a klasszikus, karcsúsított fazonokat részesíti előnyben, amelyek kiemelik vonalait, de kényelmesek és praktikus a mindennapokra. 

A Mérleg csillagjegy ruhái

Őszi ruha övvel a mérleg horoszkóppal rendelkező nőknek
Egy tökéletes őszi Mérleg szett: letisztult bézs ruha és egy elegáns öv, ami még nőiesebbé teszi.
Fotó: Ginger Design / shutterstock

A Mérleg nő ruhái mindig minimalista vonalat képviselnek. Nőies, klasszikus szabásokat választ, amelyeket halvány színek dobnak fel. Egy krémszínű midi ruha hozzá passzoló övvel tökéletesen áll rajta.

A Mérleg csillagjegy cipői

Cipősszekrényében mindent megtalálni a bézs tűsarkún át, a fehér sportcipőig és a barna chelsea csizmáig, hiszen fontos neki, hogy minden outfithez megfelelő fazonú és színű lábbelit választhasson.  

A Mérleg csillagjegy kiegészítői

Ez a csillagjegy a teljes egyensúlyt mindig a tökéletes kiegészítők kiválasztásával koronázza meg, amelyeket aprólékosan válogat össze. Egy elegáns gyöngysorral és a hozzá illő gyöngyfülbevalóval dobja fel a nőiesebb szetteket. De egy átlagos hétköznapon is szívesen hord különlegesebb darabokat, például egy masnis kistáskát vagy egy érdekesebb, pasztellszínben játszó hajcsatot.

Mérleg stílustippek:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
