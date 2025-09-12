A horoszkóp szerint ebben az őszi kabátban ellenállhatatlan leszel

A horoszkópoddal együtt jár jó pár személyiségjegyed is. Ezek pedig nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen stílus tetszik neked, milyen ruhákban érzed a legjobban magad, milyen darabokat válogatsz össze, ha azt szeretnéd, hogy igazán önazonos legyél. Most a csillagjegyed segít eldönteni, melyik őszi kabát lesz az, ami mindebben megfelel majd az elvárásaidnak.
Amikor beköszönt a rossz idő, tudjuk, hogy egyetlen kulcsfontosságú darab van, amit kötelező jól megválasztani, és az nem más, mint az őszi kabát. Ez lesz az a darab, amelyet viselni fogsz minden egyes nap. Lehet a szetted bármilyen csinos, nőies és trendi, ha a dzsekid nem eléggé a te stílusod, nem fog kellőképpen érvényesülni benne a személyiséged.
Ez a horoszkóp most útmutatást ad; megmutatja a stílusvonalat, amelyen el kell indulnod. A részletekről pedig már te döntesz!
A Kos csillagjegy vagány, markáns darabokat hord, ezért egy bomberdzseki tökéletes választás lehet számára: tükrözi a fáradhatatlan és energikus személyiségjegyeit.
Egy Bikának két dolog számít igazán, ha öltözködésről van szó: a minőség/tartósság és a kényelem. Ezért lesz idén a te őszi kabátod egy bézs vagy más neutrális, de világos színű, elegáns gyapjúkabát.
Az Ikrek szereti az elegánsabb darabokat, de nem akárhogyan! Egy kis szín, minta mindig nagy örömöt okoz neki a mindennapokban – és jól is mutat rajta.
Mint minden más ruhadarabban, a Rák itt is a szelíd színeket és pihe-puha anyagokat kedveli. Mivel ez a csillagjegy kifejezetten érzékeny, fontos neki, hogy ne csak trendi legyen, de melegen is tartsa. A hideg napokon tündököl egy világos színekben játszó, vastagabb kabátban.
Egy Oroszlánnál nem is a szabás vagy az anyag a lényeg. Inkább a minta! A lényeg, hogy gazdagon díszített, feltűnő, divatos darabot viselhessen, nehogy beleolvadjon az őszi reggelek szürke hangulatába.
A rendszerek és listák nagy mestereként, a szűz az öltözködésben sem törekszik másra, mint a jól bevált praktikák megtartására. Az ideális választás neki a klasszikus kék vagy sötétkék farmerdzseki. Letisztult, praktikus, könnyen kombinálható.
Mivel a Mérleg szereti a szép és elegáns holmikat, mindenképp érdemes egy hosszabb, nőiesebb szabást választania az őszre. Például egy nude vagy világosbarna színekben gazdag szövetkabátban biztosan minden szem rád fog szegeződni.
Ha van valami, ami biztosan a Skorpiók terepe, akkor az a sejtelmes, de magabiztos stílus és megjelenés. Egy Skorpiónak olyan kabát kell, ami ezt hangsúlyozza, és erre a legideálisabb választás egy bőrdzseki. Na de nem a klasszikus fekete! Valami merészebb. Mondjuk bordó vagy méregzöld színben.
A szabadlelkű Nyilast soha senki nem állítja meg, ha eltervezett már egy programot vagy kiruccanást a hétvégére. Nem csoda, hogy a horoszkóp ezért egy praktikus, de idén extrán divatos darabot szán neki: egy színes vízálló dzsekit. Ez tükrözi leginkább a kalandvágyó és játékos kisugárzását.
Egy Bak mindig kimért, mindig szigorú, de sosem észrevétlen. A karakán éned egy vagány motorosdzsekiben teljesedhet ki legjobban az ősszel – és hidd el, te is ebben érzed majd a legönazonosabbnak magad.
A Vízöntő nem az a fajta, aki megy a trendek után. Nem szeret beolvadni a tömegbe. Épp ezért egy szuper döntés számára a poncsó. Ezer színben, mintában és szabásban kapható, így egy Vízöntőnek sem akadály megtalálni a legegyedibb és leginkább a személyiségéhez passzoló darabot.
A horoszkóp szerint, a Halak a finom, nőies szabásvonalak mellett a klasszikus, félig elegáns, félig praktikus darabokat kedvelik a leginkább. Így nem is kérdés, hogy az ő őszi kedvencük egy bézs vagy fekete ballonkabát lesz.
