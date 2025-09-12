A horoszkóp szerint ebben az őszi kabátban ellenállhatatlan leszel

A horoszkópoddal együtt jár jó pár személyiségjegyed is. Ezek pedig nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen stílus tetszik neked, milyen ruhákban érzed a legjobban magad, milyen darabokat válogatsz össze, ha azt szeretnéd, hogy igazán önazonos legyél. Most a csillagjegyed segít eldönteni, melyik őszi kabát lesz az, ami mindebben megfelel majd az elvárásaidnak.

A horoszkóp szerint nem mindegy milyen őszi kabátot választasz idén!

Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

Amikor beköszönt a rossz idő, tudjuk, hogy egyetlen kulcsfontosságú darab van, amit kötelező jól megválasztani, és az nem más, mint az őszi kabát. Ez lesz az a darab, amelyet viselni fogsz minden egyes nap. Lehet a szetted bármilyen csinos, nőies és trendi, ha a dzsekid nem eléggé a te stílusod, nem fog kellőképpen érvényesülni benne a személyiséged.

Ez a horoszkóp most útmutatást ad; megmutatja a stílusvonalat, amelyen el kell indulnod. A részletekről pedig már te döntesz!

Horoszkóp: ezt az őszi dzsekit válaszd a csillagjegyed alapján

Kos: bomberdzseki

A Kos csillagjegy vagány, markáns darabokat hord, ezért egy bomberdzseki tökéletes választás lehet számára: tükrözi a fáradhatatlan és energikus személyiségjegyeit.

Bika: gyapjúkabát

Egy Bikának két dolog számít igazán, ha öltözködésről van szó: a minőség/tartósság és a kényelem. Ezért lesz idén a te őszi kabátod egy bézs vagy más neutrális, de világos színű, elegáns gyapjúkabát.

Ikrek: vászonkabát

Az Ikrek szereti az elegánsabb darabokat, de nem akárhogyan! Egy kis szín, minta mindig nagy örömöt okoz neki a mindennapokban – és jól is mutat rajta.

Rák: puha teddy kabát

Mint minden más ruhadarabban, a Rák itt is a szelíd színeket és pihe-puha anyagokat kedveli. Mivel ez a csillagjegy kifejezetten érzékeny, fontos neki, hogy ne csak trendi legyen, de melegen is tartsa. A hideg napokon tündököl egy világos színekben játszó, vastagabb kabátban.

Oroszlán: mintás dzseki

Egy Oroszlánnál nem is a szabás vagy az anyag a lényeg. Inkább a minta! A lényeg, hogy gazdagon díszített, feltűnő, divatos darabot viselhessen, nehogy beleolvadjon az őszi reggelek szürke hangulatába.