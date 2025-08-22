Ez a divatirányzat illik hozzád a horoszkópod szerint 

Mindig van egy barátnőnk, aki ugyanabban a farmerben éli az életét már évek óta, és egy másik, akit még nem láttunk kétszer ugyanabban az outfitben. Miért van ez? Az ízlésen és kényelmi szempontokon kívül, a horoszkópunk is befolyásolja az öltözködésünket. Most pedig eláruljuk, milyen stílusban leszel a legütősebb a csillagjegyed alapján!
Ha Kos vagy, nem bírsz megülni egy helyben, szóval miért is húznál unalmas szürke kosztümöt? Neked a bőrkabát, a motoros csizma és a kicsit lázadó, darabok állnak jól. Egy kis piros (a te színed!) extra löketet ad. Használd bátran!
Te vagy az, aki a baráti társaságban minden egyes alkalommal egy megnyugtató kisugárzással jelenik meg. A horoszkópod alapján a földszínek, a természetes anyagok (len, pamut, bőr) és a finoman nőies szabások a nyerők. Gondolj lágy esésű maxi ruhákra és szoknyákra. Egy Bika csillagjegy sosem öltözik túl, de mindig elegáns.
Az Ikreknek minden stílus kevés; ezért is van tele a szekrényük random kincsekkel. Te lehetsz az, aki hol sportos streetwearben, hol bohém mintás szoknyában nyomja. A lényeg: mindig legyen benne játékosság.
Lágy pasztellszínek, a virágminták és a kis vintage csipkét. Tipikus Rák! A horoszkópod alapján imádod a biztonságot, és a ruháidban is azt keresed. Örök nyerő, fiatalos, világos, virágos darabokban vagy a legellenállhatatlanabb.
Ha belépsz egy terembe, nem lehet nem észrevenni. Az Oroszlán csillagjegyűeknek jár a csillogás. Arany, flitter, merész szabásvonalak; neked ez mind működik. Nálad nincs olyan, hogy túl sok.
A horoszkóp szerint, neked az egyszerű szabásvonalak és a letisztult színek a legerősebb fegyvereid. Fehér ing, bézs kardigán és világos farmer vagy chino nadrág. Lehet, hogy másnak unalmasnak tűnik, de rajtad úgy áll, mintha luxusmárkák kifutójáról léptél volna ki.
Neked minden a balanszról szól, és a ruháidban is ezt keresed. A finom színek, nude árnyalatok, légies anyagok állnak jól, de sosem túl romantikus, inkább kifinomult verzióban. Egy pliszírozott midi szoknya blézerrel például egy tipikus Mérleg-outfit.
Fekete, bordó, bőr és csipke; mintha a divatházak neked találták volna ki. A horoszkópod alapján te vagy az, aki egy egyszerű kis fekete ruhában is úgy néz ki, mintha egy forgatásról tévedt volna ide.
Imádod a szabadságot, és a ruháid is erről árulkodnak. Színes, mintás, rojtos táskák és trendi szandik. A horoszkópod szerint neked az a stílus áll jól, amitől mindig úgy nézel ki, mintha épp fesztiválra vagy utazásra indulnál.
A Bak nem cécózik: határozott, céltudatos, és ezt az öltözékében is megmutatja. Sötét színek, precíz szabás. Ha belépsz az irodába, senkinek nem lesz kétsége, ki a főnök.
Na, te vagy az, aki a többiek előtt egy évvel hordja a legújabb trendeket a horoszkóp szerint. Extrém színek, futurisztikus szabás, vagy épp egy szokatlan DIY darab; mind működik rajtad. Ha valaki utánozni próbál, általában csak fut utánad.
Te vagy az, aki tényleg tündérmeséből jött. Lágy színek, puha anyagok, selyem, tökéletes színharmónia. A horoszkópod szerint a romantikus, nőies stílus tesz igazán ellenállhatatlanná.
