Ez a divatirányzat illik hozzád a horoszkópod szerint 

Mindig van egy barátnőnk, aki ugyanabban a farmerben éli az életét már évek óta, és egy másik, akit még nem láttunk kétszer ugyanabban az outfitben. Miért van ez? Az ízlésen és kényelmi szempontokon kívül, a horoszkópunk is befolyásolja az öltözködésünket. Most pedig eláruljuk, milyen stílusban leszel a legütősebb a csillagjegyed alapján!

A horoszkópod megmutatja, milyen stílusirányzat illik hozzád a leginkább

Fotó: Victoria Fox

A horoszkóp szerint ez a divatirányzat a neked való a csillagjegyed alapján

Kos – örök vagány

Ha Kos vagy, nem bírsz megülni egy helyben, szóval miért is húznál unalmas szürke kosztümöt? Neked a bőrkabát, a motoros csizma és a kicsit lázadó, darabok állnak jól. Egy kis piros (a te színed!) extra löketet ad. Használd bátran!

Bika – stílusos földanya

Te vagy az, aki a baráti társaságban minden egyes alkalommal egy megnyugtató kisugárzással jelenik meg. A horoszkópod alapján a földszínek, a természetes anyagok (len, pamut, bőr) és a finoman nőies szabások a nyerők. Gondolj lágy esésű maxi ruhákra és szoknyákra. Egy Bika csillagjegy sosem öltözik túl, de mindig elegáns.

Ikrek – divatkísérletező

Az Ikreknek minden stílus kevés; ezért is van tele a szekrényük random kincsekkel. Te lehetsz az, aki hol sportos streetwearben, hol bohém mintás szoknyában nyomja. A lényeg: mindig legyen benne játékosság.

Rák – romantikus lélek

Lágy pasztellszínek, a virágminták és a kis vintage csipkét. Tipikus Rák! A horoszkópod alapján imádod a biztonságot, és a ruháidban is azt keresed. Örök nyerő, fiatalos, világos, virágos darabokban vagy a legellenállhatatlanabb.

Oroszlán – drámakirálynő

Ha belépsz egy terembe, nem lehet nem észrevenni. Az Oroszlán csillagjegyűeknek jár a csillogás. Arany, flitter, merész szabásvonalak; neked ez mind működik. Nálad nincs olyan, hogy túl sok.

Szűz – minimalista perfekcionista

A horoszkóp szerint, neked az egyszerű szabásvonalak és a letisztult színek a legerősebb fegyvereid. Fehér ing, bézs kardigán és világos farmer vagy chino nadrág. Lehet, hogy másnak unalmasnak tűnik, de rajtad úgy áll, mintha luxusmárkák kifutójáról léptél volna ki.