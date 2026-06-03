Hátrahagyott mindent: Debreczeni Dóra álomszép helyen töltődött fel

Két napra kiszakadt a hétköznapokból Debreczeni Dóra, aki közösségi oldalán számolt be egy dél-szlovákiai kikapcsolódásról.

Debreczeni Dóra kiszakadt egy picit a hétköznapokból

Fotó: YouTube

Debreczeni Dóra nyaral

A sportoló barátnőjével, Pannival utazott el a Chateau Bela kastélyszállóba, ahol kettesben tölthettek el néhány nyugodt napot, méghozzá gyerekek nélkül. Bejegyzésében azt írta, hogy néha az a legjobb döntés, amit az ember saját magáért hoz meg. Dóra elárulta, hogy nagy rajongója a Bridgerton család című sorozatnak, ezért különösen élvezte a kastélyszálló hangulatát. A korhű termek, az antik bútorok és az exkluzív kiszolgálás szerinte egyedülálló élményt nyújtottak.

A poszt szerint a hotel parkja is lenyűgözte. A virágokkal és fűszernövényekkel körülvett környezetben reggeliztek, a friss levegő pedig futáshoz is ideális volt. Esténként a díszterem teraszán vacsoráztak, reggelente pedig külön reggelizőszalon várta őket. A kikapcsolódást wellnessrészleg, fitneszterem és masszázs is segítette, miközben a kastély környezetét nyugalom és csend jellemezte. Debreczeni Dóra szerint időnként minden anyának, sportolónak és párnak szüksége van a feltöltődésre. Bejegyzése végén külön köszönetet mondott barátnőjének a közös élményért.