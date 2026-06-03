Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyre nagyobb a baj: támad a húsevő baktérium, a szakértők inváziótól tartanak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors húsevő baktérium
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 22:30
betegségstrand
Veszélyben lehetnek a strandolók. Húsevő baktériumtól rettegnek a tudósok.

Legalább öt ember fertőződött meg idén Floridában a Vibrio vulnificus nevű baktériummal, amit gyakran „húsevő baktériumként” emlegetnek. Az eseteket öt különböző megyében regisztrálták, köztük népszerű üdülőhelyeken, például Miami, Tampa, Palm Beach és Fort Myers területén.

Húsevő baktérium veszélyezteti a strandolókat az USA-ban.
Húsevő baktérium veszélyezteti a strandolókat az USA-ban (Képünk illusztráció)
Fotó: Lightspring / shutterstock

Támad a húsevő baktérium 

A baktérium a meleg, sós tengervízben szaporodik, és nyílt sebeken keresztül juthat be a szervezetbe. Emellett szennyezett tengeri ételek, különösen osztrigák fogyasztásával is fertőzhet. A szakemberek szerint a májustól októberig tartó időszakban a magasabb vízhőmérséklet miatt jelentősen megnő a fertőzés kockázata. A floridai egészségügyi hatóság adatai szerint ezek az első idei esetek az Egyesült Államokban. Floridában ugyanakkor már most több fertőzést jelentettek, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Bár a betegség ritka, rendkívül veszélyes lehet. Az amerikai járványügyi központ szerint évente nagyjából 150-200 fertőzést regisztrálnak, és az esetek körülbelül 20 százaléka halálos kimenetelű. A figyelmeztető jelek közé tartozhat a bőr kipirosodása, a gyorsan fokozódó fájdalom, a duzzanat, a hólyagok megjelenése, a láz és az általános rosszullét. Súlyos esetekben a baktérium szövetelhalást okozhat, ami amputációhoz vezethet, vagy bekerülhet a véráramba, ahol életveszélyes vérmérgezést idézhet elő. A legnagyobb veszélyben az idősek, a legyengült immunrendszerű emberek és a tengeri herkentyűket fogyasztók vannak. 

A New England Journal of Medicine idén ismertetett egy 74 éves floridai férfi esetét, aki a Mexikói-öböl partvidékén szerzett lábsérülés után fertőződött meg. Állapota gyorsan romlott és végül a jobb lábát térd felett amputálni kellett. A szakértők szerint az idei rendkívül meleg időjárás tovább növelheti a fertőzések számát. A magasabb tengervíz-hőmérséklet kedvez a baktérium terjedésének, így hosszabb időn át jelenthet veszélyt a strandolókra és a tengeri ételek fogyasztóira, értesült a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu