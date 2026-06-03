Egyre nagyobb a baj: támad a húsevő baktérium, a szakértők inváziótól tartanak

Legalább öt ember fertőződött meg idén Floridában a Vibrio vulnificus nevű baktériummal, amit gyakran „húsevő baktériumként” emlegetnek. Az eseteket öt különböző megyében regisztrálták, köztük népszerű üdülőhelyeken, például Miami, Tampa, Palm Beach és Fort Myers területén.

Húsevő baktérium veszélyezteti a strandolókat az USA-ban (Képünk illusztráció)

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Támad a húsevő baktérium

A baktérium a meleg, sós tengervízben szaporodik, és nyílt sebeken keresztül juthat be a szervezetbe. Emellett szennyezett tengeri ételek, különösen osztrigák fogyasztásával is fertőzhet. A szakemberek szerint a májustól októberig tartó időszakban a magasabb vízhőmérséklet miatt jelentősen megnő a fertőzés kockázata. A floridai egészségügyi hatóság adatai szerint ezek az első idei esetek az Egyesült Államokban. Floridában ugyanakkor már most több fertőzést jelentettek, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Bár a betegség ritka, rendkívül veszélyes lehet. Az amerikai járványügyi központ szerint évente nagyjából 150-200 fertőzést regisztrálnak, és az esetek körülbelül 20 százaléka halálos kimenetelű. A figyelmeztető jelek közé tartozhat a bőr kipirosodása, a gyorsan fokozódó fájdalom, a duzzanat, a hólyagok megjelenése, a láz és az általános rosszullét. Súlyos esetekben a baktérium szövetelhalást okozhat, ami amputációhoz vezethet, vagy bekerülhet a véráramba, ahol életveszélyes vérmérgezést idézhet elő. A legnagyobb veszélyben az idősek, a legyengült immunrendszerű emberek és a tengeri herkentyűket fogyasztók vannak.

A New England Journal of Medicine idén ismertetett egy 74 éves floridai férfi esetét, aki a Mexikói-öböl partvidékén szerzett lábsérülés után fertőződött meg. Állapota gyorsan romlott és végül a jobb lábát térd felett amputálni kellett. A szakértők szerint az idei rendkívül meleg időjárás tovább növelheti a fertőzések számát. A magasabb tengervíz-hőmérséklet kedvez a baktérium terjedésének, így hosszabb időn át jelenthet veszélyt a strandolókra és a tengeri ételek fogyasztóira, értesült a Daily Mail.