Őszi gardróbhoroszkóp: így öltözz a csillagjegyed alapján

Az ősz tökéletes alkalom a gardróbfrissítésre. Mutatjuk, milyen ruhák és színek illenek legjobban hozzád a csillagjegyed szerint, hogy idén ősszel is magabiztos és stílusos legyél.
Ahogy a nyári fények lassan aranyló, bordós őszbe fordulnak, a természet új színben mutatja meg magát; miért ne követné a gardróbunk is ezt a változást? Az őszi öltözködés varázsa a rétegek játékában, a meleg árnyalatokban és a kényelmes, mégis stílusos darabokban rejlik. Vajon melyik összeállítás illik leginkább hozzád? Ebben segít a csillagjegyed: felfedi, hogy idén ősszel milyen színek, fazonok és kiegészítők hozzák ki belőled a legtöbbet.
Kos (március 21 – április 19)
A Kosok energikus és magabiztos személyiségek, akik szeretik a figyelmet. Idén ősszel bátran nyúlj élénkpiros, narancs és burgundi árnyalatokhoz. A bőrdzsekik, blézerek és bokacsizmák kiemelik határozott stílusodat.
Bika (április 20 – május 20)
A Bikák szeretik a luxus és a kényelem kombinációját. Válassz puha kötött pulóvereket, kasmír sálakat és földszíneket, mint a bézs, a barna vagy az olívazöld. Hosszú távon megtérül, ha minőségi anyagokba fektetsz be.
Ikrek (május 21 – június 20)
Az Ikrek vidám és változékony stílust képviselnek. Nekik az őszi rétegezés valódi játékteret ad: próbálj ki mintás blúzokat, színes kabátokat és feltűnő ékszereket. A színek és formák keverése illik a kettős természetedhez.
Rák (június 21 – július 22)
A Rákok az „érzelmes” stílust kedvelik. A puha, meleg anyagok, pasztellszínek és nőies szabások illenek hozzád leginkább ősszel. Gondolj hosszú kardigánokra, kötött ruhákra és romantikus kiegészítőkre.
Oroszlán (július 23 – augusztus 22)
Az Oroszlánok szeretnek ragyogni. Idén ősszel válassz arany, mustársárga és mély narancs árnyalatokat. A feltűnő kabátok, prémes gallérok és statement ékszerek igazán kiemelik karizmatikus jelenlétedet.
Szűz (augusztus 23 – szeptember 22)
A Szűzek a letisztult, praktikus, de elegáns öltözködést kedvelik. A teveszínű kabát, a fehér ing és egy jól szabott nadrág remek választás lehet. Az apró részletekre való odafigyelésed a stílusodban is megjelenik.
Mérleg (szeptember 23 – október 22)
A Mérlegek szeretik az egyensúlyt és a harmóniát. Ősszel tökéletes választás lehet számukra a púderrózsaszín, a világosszürke és a tengerészkék. Finom, nőies szabású ruhákkal és elegáns cipőkkel kihangsúlyozhatod a kifinomultságod.
Skorpió (október 23 – november 21)
A Skorpiók misztikus és szenvedélyes stílust képviselnek. A fekete, bordó és mélylila árnyalatok, valamint a bőrhatású darabok remekül passzolnak hozzád. Egy jól megválasztott fekete csizma igazi kulcsdarab lehet.
Nyilas (november 22 – december 21)
A Nyilasok kalandvágyó természetükhöz illően szeretik a kényelmes, mégis vagány darabokat. Próbálj ki oversize kabátokat, western csizmákat és élénk mintákat, amelyek kiemelik utazó szellemedet.
Bak (december 22 – január 19)
A Bakokra a klasszikus, visszafogott stílus a jellemző. A sötétzöld, szürke és fekete árnyalatok, valamint a jól szabott kabátok és elegáns csizmák tökéletesen passzolnak a határozott kisugárzásodhoz.
Vízöntő (január 20 – február 18)
A Vízöntők kreatív és különc stílusa idén ősszel is érvényesülhet: kísérletezz fémes árnyalatokkal, geometrikus mintákkal és extrém kiegészítőkkel. A váratlan párosítások csak még jobban kiemelik az egyéniséged.
Halak (február 19 – március 20)
A Halak álmodozó természetéhez a lágy színek, finom anyagok és romantikus részletek illenek. Próbálj ki halványkék, levendula és krémszínű darabokat, valamint lenge sálakat és puha kardigánokat.
