5+1 férfi sneaker, ami sosem megy ki a divatból

Minden kornak megvannak a maga trendjei, így semmi különös nincs abban, hogy a 2020-as években a sportcipők piaca robbant fel. A férfi sneakerek már rég túlléptek azon, hogy csak különböző sportokhoz kapcsolódó edzőcipőket lássunk bennük. Ezek a cipők valóságos státuszszimbólummá váltak az elmúlt években a fiatal generáció körében.
Jelenleg is a lábbelik a legnépszerűbb eladási termékek a különböző online platformokon, ezekből az eladásokból pedig a snekaerek jelentős részt harapnak ki. Nem véletlen, hogy hazánkban is egyre több bolt foglalkozik ezeknek a termékeknek az értékesítésével. Az utóbbi évekből elég, ha csak Pachert Balázs, azaz ismertebb nevén Balázs Kicks tevékenységére gondolunk. Íme azok a divatos sportcipők az esquire.com összeállításából, amik sosem mennek ki a divatból!
Valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a világ egyik legnagyobb cipőgyártóját, a Nike-t. Nem elég, hogy ez a márka vezeti a cipőmárkák mezőnyét, de ha újdonságokról van szó, akkor is mindig az élmezőnyben járnak. Általánosságban elmondhatjuk, hogy meghatározó szereplők a sportcipő-trendek alakításában is, így a termékeikkel nehezen lőhetünk mellé.
Újabb klasszikus: az Adidas az utóbbi években komolyan ráfeküdt az utcai sportcipők fejlesztésére, és a fiatal generációk körében magasan az élen van, ha sneakerekől beszélünk.
Részben talán kevésbé ismert, mert jóval visszafogottabb stílust képvisel, mint nagytestvérei, de a márkanév még mindig nagyon jól cseng a sneakerek piacán. Kényelmesek, és általában olcsóbbak is, mint vetélytársai.
A Vans a lapos, tapadós sportcipők koronázatlan királya – és egyben a gördeszkások legnagyobb kedvence. A Vans sportcipők egyszerűek, és számos színváltozatban elérhetők, így mindenki számára könnyen elérhető, remek választás lehet. Szintén költséghatékonyabb darabnak számítanak a piacon.
A New Balance cipői mindig is a legkényelmesebbek közé tartoztak, ezért ha nemcsak a divatosság, hanem a kényelem is fontos szempont nálad, akkor bátran válaszd az ő cipőiket! A stílusuk évek óta ugyanaz, így nem kell félned, hogy hirtelen kimegy a divatból.
Nem a klasszikus értelemben vett sneakerek jutnak először eszünkbe, ha az Asics márkára gondolunk, hanem sokkal inkább a tenisz, vagy a fallabda, hiszen ezekben a sportágakban verhetetlen a japán márka. Ennek ellenére a fiatalok körében is népszerűek az Asics sneakerei, így abszolút helye van a listán!
