5+1 férfi sneaker, ami sosem megy ki a divatból

Minden kornak megvannak a maga trendjei, így semmi különös nincs abban, hogy a 2020-as években a sportcipők piaca robbant fel. A férfi sneakerek már rég túlléptek azon, hogy csak különböző sportokhoz kapcsolódó edzőcipőket lássunk bennük. Ezek a cipők valóságos státuszszimbólummá váltak az elmúlt években a fiatal generáció körében.

A sneakerek a fiatal generációnál valóságos státuszszimbólumnak számítanak

Fotó: sozon / Shutterstock

Ezek a legnépszerűbb sneakerek, amelyekkel nem lőhetsz mellé

Jelenleg is a lábbelik a legnépszerűbb eladási termékek a különböző online platformokon, ezekből az eladásokból pedig a snekaerek jelentős részt harapnak ki. Nem véletlen, hogy hazánkban is egyre több bolt foglalkozik ezeknek a termékeknek az értékesítésével. Az utóbbi évekből elég, ha csak Pachert Balázs, azaz ismertebb nevén Balázs Kicks tevékenységére gondolunk. Íme azok a divatos sportcipők az esquire.com összeállításából, amik sosem mennek ki a divatból!

Nike

Valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a világ egyik legnagyobb cipőgyártóját, a Nike-t. Nem elég, hogy ez a márka vezeti a cipőmárkák mezőnyét, de ha újdonságokról van szó, akkor is mindig az élmezőnyben járnak. Általánosságban elmondhatjuk, hogy meghatározó szereplők a sportcipő-trendek alakításában is, így a termékeikkel nehezen lőhetünk mellé.

Adidas

Újabb klasszikus: az Adidas az utóbbi években komolyan ráfeküdt az utcai sportcipők fejlesztésére, és a fiatal generációk körében magasan az élen van, ha sneakerekől beszélünk.

Reebok

Részben talán kevésbé ismert, mert jóval visszafogottabb stílust képvisel, mint nagytestvérei, de a márkanév még mindig nagyon jól cseng a sneakerek piacán. Kényelmesek, és általában olcsóbbak is, mint vetélytársai.

Vans

A Vans a lapos, tapadós sportcipők koronázatlan királya – és egyben a gördeszkások legnagyobb kedvence. A Vans sportcipők egyszerűek, és számos színváltozatban elérhetők, így mindenki számára könnyen elérhető, remek választás lehet. Szintén költséghatékonyabb darabnak számítanak a piacon.

New Balance

A New Balance cipői mindig is a legkényelmesebbek közé tartoztak, ezért ha nemcsak a divatosság, hanem a kényelem is fontos szempont nálad, akkor bátran válaszd az ő cipőiket! A stílusuk évek óta ugyanaz, így nem kell félned, hogy hirtelen kimegy a divatból.