Vörös hajú nő hozzá passzoló zöld pulóverben.

Egy rossz árnyalat, és eltűnik a ragyogásod – Ezeket a színeket válaszd, ha vörös a hajad

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 14:15
Szeretnéd tudni, hogy milyen árnyalatok passzolnak igazán a hajszínedhez, hogy az egekbe repíthesd a megjelenésed? Akkor maradj velünk, ugyanis eláruljuk, mit vegyél fel, ha te is különleges vörös hajkoronát örököltél!
Kelle Fanni
Lehet, hogy természetes vörös hajszínnel rendelkezel, de az is, hogy a fodrásztól kérted ezt a hétköznapinak közel sem mondható árnyalatot. A lényeg az, hogy tudd, milyen színek passzolnak a legjobban a frizurádhoz, hogy kiküszöbölhesd a legnagyobb divatbakikat.

Vörös hajú nő a tükör előtt ruhát próbál.
Eláruljuk, hogy mit viselj, ha vörös hajkoronával büszkélkedhetsz.
Fotó: GettyImages
  • Ezekkel a stílustrükkökkel tökéletessé varázsolhatod a megjelenésedet.
  • Vannak olyan színek, amiket bátran viselhetsz vörös hajhoz.
  • Bizonyos árnyalatok egyenesen tiltólistásak.

Ezek a színek illenek a vörös hajhoz – kerüld el a legnagyobb divatbakikat

Gyakran nagyon nehéz lehet eldönteni, hogy milyen színek passzolnak a vörös hajhoz, hiszen ez a frizura már önmagában is egyedi megjelenést kölcsönöz a viselőjének, amit egy hozzá illő szettel csak tovább fokozhatunk. Ezzel kapcsolatban pedig elmondható, hogy nagyon sok vörös hajszínnel rendelkező nő retteg az élénk színektől, mivel attól félnek, hogy azok ütköznek a tincseik színével és a bőrük tónusával. Ezzel szemben a divatszakértőknek az az álláspontja, hogy a telített árnyalatú ruhák sok esetben a legjobb választások. Lássuk tehát, milyen színeket érdemes magadra öltened, ha vörös vagy!

Zöld árnyalatok

Ha már úgyis lassan itt a tavasz, tedd le a voksodat néhány zöld darab mellett, ami minden vörös hajú nő gardróbjában kötelező árnyalat. Az olívazöld, a kelly-zöld és a smaragdzöld tónusok káprázatossá teszik a frizurádat, és élettel telivé varázsolják a megjelenésedet. Azonban nagyon vigyázz a sárgászölddel, mivel visszavehet a fényedből, ezért inkább fókuszálj a telített zöld ruhákra.

Kék árnyalatok

A zöld mellett a kék egy másik szín, amely gyönyörűen kiemeli a világos bőrt, miközben mély kontrasztot ad a különleges vörös tincseknek. Amennyiben sötétkék, kobaltkék vagy lágy púderkék ruhák mellett döntesz, nem lesz, aki levegye rólad a tekintetét. Emellett az áfonyaszín és a türkizkék is tökéletes opciók. Sőt, még egy egyszerű farmerkékkel is az egekbe repítheted a megjelenésedet.

Lila árnyalatok

Bár sokan nem is gondolnák, a lila szín nagyon jól illik a vörös fürtökhöz. Azonban mindenképpen kerüld a levendulaszínt és a fakóbb árnyalatokat, mivel ezek tovább fokozhatják a bőröd fakóságát. Inkább a mélyebb tónusok mellett tedd le a voksodat, és bátran ötvözd őket.

Piros árnyalatok

Biztosan te is hallottad már, hogy a vörös hajúak messziről kerüljék a pirosat, pedig ez egy óriási tévhit. Persze, ha nem érzed jól magad ebben a színben, akkor ne erőltesd. Ez az árnyalat viszont igazán magabiztossá tehet, hiszen gyönyörűen kiemeli a tincseidet. Válassz élénkebb piros ruhákat, vagy dobd fel a szettedet egy trendi cipővel vagy övvel.

Ha vörös vagy, mindenképpen kerüld a pasztellszíneket, a narancssárgát, a sárgát és a bordót. Bár a sárga igazából egy jolly joker, míg egyeseknek elképesztően áll, másoknak borzalmasan.

Ebből a videóból megismerheted a színek pszichológiáját:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
