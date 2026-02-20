Ősz hajjal is lehetsz nőies és lehengerlő – Így öltözz fiatalosan a hajszíned szerint

Akár őszülsz, akár őszre festetted a hajadat, érdemes megtalálnod azokat a színeket, amelyek a legjobban mutatnak ősz hajjal, és egy pillanat alatt feldobják a megjelenésedet. A megfelelő árnyalat kiválasztása azonban nemcsak a tincseiden múlik, hanem a bőrtónusodon is. Ezért ha kíváncsi vagy arra, hogyan hozd ki a legtöbbet a megjelenésedből, olvass tovább!

Hangold a szettedet az ősz hajszínedhez!

Fotó: Shutterstock

Egyes nők büszkén vállalják a korral járó ősz tincseiket.

Ha stílusos megjelenésre vágysz, akkor érdemes alapul venned a hajszínedet és a bőrtónusodat.

Segítünk neked abban, hogy megtaláld a hozzád legjobban passzoló árnyalatokat.

Így válassz ruhát az ősz hajszíned és a bőrtónusod alapján

Az öregedés természetes velejárója az őszülés, amit sokan festéssel próbálnak elrejteni. Azonban vannak olyan nők is, akik bátran felvállalják eredeti hajszínüket, és a természetességet helyezik előtérbe. Ehhez pedig érdemes megfelelő színű ruhákat választani, amelyek kiemelik a haj intenzitását és árnyalatát.

Élénk ősz haj hideg bőrtónussal

Ha élénk ősz hajjal és hideg bőrtónussal rendelkezel, akkor az olyan árnyalatok, mint a smaragdzöld, a rubinvörös vagy a zafírkék remek választások, ugyanis gyönyörűen kiemelik a tincseidet. Válassz hideg színű ruhákat, hogy az egekbe repítsd a megjelenésedet! Különösen fontos, hogy ezek az árnyalatok közel helyezkedjenek el az arcodhoz, emellett pedig mondj igent az ezüst ékszerekre, és ints búcsút az aranynak! Hiszen míg az előbbi kiemeli a vonásaidat és karakteresebbé tesz, az utóbbival pont az ellenkező hatást éred el.

Azonban messziről kerüld a tevebarna, a narancssárga és a khaki darabokat, ugyanis ezek a lágy árnyalatok fáradtabbnak és idősebbnek mutathatnak a korodnál.

+ Tipp: a smink terén is próbáld előnyben részesíteni a hideg tónusokat, például tedd le a voksodat egy málnarózsaszín rúzs és egy lilás pirosító mellett.

Élénk ősz haj meleg bőrtónussal

Amennyiben élénk ősz haj és meleg bőrtónus jellemző rád, akkor az élénk narancssárga, a kékeszöld, a meleglila és a gazdag korall árnyalatú darabokkal biztosan nem lősz majd mellé. Emellett szerezz be néhány melegszürke ruhát is, amelyek inkább barnábbak, mintsem kékesnek tűnnek. Továbbá válassz az ezüst ékszerek helyett aranyat, ami fokozza a melegségedet. Ha pedig partira készülsz, és csillogós ruhán töröd a fejed, egy arany darab mellett tedd le a voksodat.