Egyszerű, de bevált sminktippek szemüvegeseknek – Nem lesz többé kihívás a reggeli készülődés

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 10:45
Egy hozzánk illő darab tökéletes stíluseleme a szettünknek és feldobja a külsőnket, ám nem mindegy, hogy miként festjük ki magunkat, amikor viseljük. A Fanny magazin az alábbi cikkben elárul olyan profi sminktippek szemüvegeseknek, amivel a rohanós hétköznapok nem jelentenek többé problémát.
Antalfi Krisztina
Szemüvegesként egy tökéletes smink elkészítése gyakran valódi kihívást jelent. A keret formája és mérete gyakran pont ott takar, ahol a legszívesebben kihangsúlyoznánk az arcunk vonásait, a lencsék pedig torzíthatják az arányokat: túlságosan is felnagyíthatják vagy épp összezsugoríthatják a tekintetet, és sokszor még az apróbb mimikai ráncokat is látványosabbá válnak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a stílusos megjelenésről. Az alábbi trükkök, sminktippek szemüvegeseknek lettek kitalálva. Segítségük révén könnyedén kiküszöbölhetjük még a legapróbb hibákat és még különlegesebbé, ragyogóbbá tehetjük a tekintetünket.

Sminktippek szemüvegeseknek: gyönyörű, fiatal szőke nő, szép sminkben, szemüvegben, elegáns öltözékben.
Sminktippek szemüvegeseknek: 
Fotó: indira's work / Shutterstock 

A legjobb sminktippek szemüvegeseknek: egy kis vonal itt, egy kis púder amott

Szemre:

  • Az íveltség és a tartósság a cél
    A szempillaspirál könnyen problémát okozhat, hiszen nyomot hagyhat a lencsén. Emiatt hosszan tartó, elkenődésmentes verziót válasszunk, és az is jó megoldás, ha csak egy rétegben visszük fel a festéket, mert így kevésbé maszatolódik majd. A dúsító hatású spirálok helyett pedig inkább ívelőt válasszunk, ami kissé szét is választja a pillákat, és nem csomósodik be, mert zavaró lehet. Emellett abban is segít, hogy a pilla ne érjen a lencséhez.
  • Viszlát, macska!
    Odáig vagyunk a cicás szemekért, de szemüvegesek lettünk? Akkor sajnos ideje búcsút intenünk a karakteres tusvonalnak, méghozzá több okból is: egyrészt azért, mert nagy precizitást igényel, és most jobban látszódik, ha nem pontos a vonal, másrészt szemüvegen keresztül sem mutat jól. Arról nem is beszélve, hogy megtörheti az arcunkhoz kiválasztott szemüveg ívét. Ezért szavazzunk inkább egy lágy, füstös hatású szemsminkre, de ügyeljünk arra, hogy kellően dolgozzuk el, ne maradjanak határozott vonalak. Ezek a sminktippek szemüvegeseknek igazán jól működnek a hétköznapokban is.
  • Matt a fénynek
    Még a sötét árnyalatokról is le kell mondanunk, hiszen jobban mutatnak a könnyed, natúr színek. Például tegyünk a szempilla tövébe vanília vagy bézs szemhéjpúdert, de akár az egész szemhéjunkat is beteríthetjük vele. Ezen kívül inkább már ne használjunk csillogó festékeket, hanem főleg csak matt hatásúakat, és maximum a belső szemzugba tegyük a fényes textúrákat.
  • Biztosítsuk be
    Sokan ismerik azt, amikor a nap közepére összegyűlik a festék a szemhéjon, és beül a finom ráncokba. Ez pedig sajnos szemüvegen keresztül még szembetűnőbb. Viszont ezt megelőzhetjük, ha szemhéjbázist használunk, mert tartósabbá teszi a festéket. Emellett a krémes állagú termékek is jók, mert szépen elterülnek a bőrön.

Szájra:

  • Nyerő párosítás
    A szemüveg és a rúzs igazán jó barátságban vannak egymással, hiszen egy szép kerethez nagyon jól passzol akár egy karakteresebb szín is. Ráadásul mivel ehhez a lépéshez már rajtunk lehet a szemüveg, így jobban látunk, és jóval magabiztosabban tudunk sminkelni, vagyis akár piros vagy bordó rúzst is választhatunk, amiknek a felvitele nagyobb precizitást igényel.
  • Kell egy kis feltűnés
    Míg a highlighternél és a szemhéjpúdernél arra kell ügyelni, hogy visszafogottabb legyen a végeredmény, addig az ajakfestés esetében szabad előttünk a pálya: a lényeg, hogy vibráló legyen! Választhatunk csillogó szájfényeket, balzsamokat, de akár matt rúzsokat is. Ezek a legjobb sminktippek szemüvegeseknek, hogy könnyed és kifinomult maradjon a megjelenés.
Sminktippek szemüvegeseknek: fiatal, vöröshajú nő szemüvegben mosolyog a kamerába.
A szemüveg ma már nemcsak a látásunkat javítja, hanem egyúttal trendi kiegészítője is az öltözékünknek.
Fotó: Look Studio / Shutterstock 

Arcra:

  • Kezdjük az alapoknál!
    Az egyik legbosszantóbb dolog a szemüvegviseléssel kapcsolatban, amikor az alapozónk miatt maszatos lesz a lencse vagy a keret, és törölgetni kell. Ezért a legjobb, ha az alapozót egy áttetsző púderrel rögzítjük, esetleg sminkfixáló spray-t használunk.
  • Akár a nagyító
    Vegyük figyelembe, hogy a szemüveg lencséje szinte nagyítóként mutatja meg a szem alatti sötét karikákat és duzzanatokat, ezért semmiképp ne feledkezzünk meg arról, hogy eltüntessük korrektorral ezeket. A legjobbak a magas fedésű változatok, amelyek természetes hatást adnak.
  • Frissítő játék
    A pirosító a smink nélkülözhetetlen lépése, ugyanis ettől az egész megjelenésünk frissebb és fiatalosabb lesz. Viszont ha szemüveget viselünk, akkor figyeljünk arra, hogy az arc almácskáira kerüljön a hangsúly, ne az arccsontra. A highlighterekkel pedig bánjunk csínján, mert a fényes kiemelések túlzásnak hatnak a tükröződő szemüveg mellett.

Sminktippek szemüvegeseknek - termékekkel, árakkal

Szemre: a pillantás ereje

Krémes állagú szemhéjpúder, Avon

Sminktippek: Krémes állagú szemhéjpúder
Krémes állagú szemhéjpúder, Ára: 1.799 Ft
Forrás: avon.hu

Ívelő hatású szempillaspirál, Max Factor

Sminktippek: Ívelő hatású szempillaspirál, Ára: 3.799 Ft
Ívelő hatású szempillaspirál, Ára: 3.799 Ft
Forrás: Max Factor

Szemhéjpúder paletta, Catrice

Sminktippek: Szemhéjpúder paletta
Szemhéjpúder paletta, Ára: 2.349 Ft
Forrás: Catrice

Arcra: természetes alapozás

Fixáló púder, Catrice

Sminktippek: Fixáló púder
Fixáló púder, Ára: 1.949 Ft
Forrás: Catrice

Sminkfixáló spray, trend !t up

Sminktippek: Sminkfixáló spray trend !t up, Ára: .1299 Ft
Sminkfixáló spray trend !t up, Ára: .1299 Ft
Forrás: dm.hu

Extra tartós korrektor, essence

Sminktippek: Extra tartós korrektor
Extra tartós korrektor, Ára: 1.249 Ft
Forrás: essence

Pirosító, Rimmel

Sminktippek: Pirosító
Pirosító, Ára: 2.749 Ft
Forrás: Rimmel

Szájra: főszerepben a csábító ajkak 

Szérum hatású ajakrúzs, Avon

Sminktippek: Szérum hatású ajakrúzs
Szérum hatású ajakrúzs, Ára: 3.799 Ft
Forrás: avon.hu

Tápláló szájfény, Douglas

Sminktippek: Tápláló szájfény
Tápláló szájfény, Ára: 4.890 Ft
Fotó: Douglas

További mesés sminktippekért nézd meg az alábbi videót:

