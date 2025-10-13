Egyszerű, de bevált sminktippek szemüvegeseknek – Nem lesz többé kihívás a reggeli készülődés

Szemüvegesként egy tökéletes smink elkészítése gyakran valódi kihívást jelent. A keret formája és mérete gyakran pont ott takar, ahol a legszívesebben kihangsúlyoznánk az arcunk vonásait, a lencsék pedig torzíthatják az arányokat: túlságosan is felnagyíthatják vagy épp összezsugoríthatják a tekintetet, és sokszor még az apróbb mimikai ráncokat is látványosabbá válnak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a stílusos megjelenésről. Az alábbi trükkök, sminktippek szemüvegeseknek lettek kitalálva. Segítségük révén könnyedén kiküszöbölhetjük még a legapróbb hibákat és még különlegesebbé, ragyogóbbá tehetjük a tekintetünket.
Krémes állagú szemhéjpúder, Avon
Ívelő hatású szempillaspirál, Max Factor
Szemhéjpúder paletta, Catrice
Fixáló púder, Catrice
Sminkfixáló spray, trend !t up
Extra tartós korrektor, essence
Pirosító, Rimmel
Szérum hatású ajakrúzs, Avon
Tápláló szájfény, Douglas
További mesés sminktippekért nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.