Egyszerű, de bevált sminktippek szemüvegeseknek – Nem lesz többé kihívás a reggeli készülődés

Szemüvegesként egy tökéletes smink elkészítése gyakran valódi kihívást jelent. A keret formája és mérete gyakran pont ott takar, ahol a legszívesebben kihangsúlyoznánk az arcunk vonásait, a lencsék pedig torzíthatják az arányokat: túlságosan is felnagyíthatják vagy épp összezsugoríthatják a tekintetet, és sokszor még az apróbb mimikai ráncokat is látványosabbá válnak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a stílusos megjelenésről. Az alábbi trükkök, sminktippek szemüvegeseknek lettek kitalálva. Segítségük révén könnyedén kiküszöbölhetjük még a legapróbb hibákat és még különlegesebbé, ragyogóbbá tehetjük a tekintetünket.

Sminktippek szemüvegeseknek:

A legjobb sminktippek szemüvegeseknek: egy kis vonal itt, egy kis púder amott

Szemre:

Az íveltség és a tartósság a cél

A szempillaspirál könnyen problémát okozhat, hiszen nyomot hagyhat a lencsén. Emiatt hosszan tartó, elkenődésmentes verziót válasszunk, és az is jó megoldás, ha csak egy rétegben visszük fel a festéket, mert így kevésbé maszatolódik majd. A dúsító hatású spirálok helyett pedig inkább ívelőt válasszunk, ami kissé szét is választja a pillákat, és nem csomósodik be, mert zavaró lehet. Emellett abban is segít, hogy a pilla ne érjen a lencséhez. Viszlát, macska!

Odáig vagyunk a cicás szemekért, de szemüvegesek lettünk? Akkor sajnos ideje búcsút intenünk a karakteres tusvonalnak, méghozzá több okból is: egyrészt azért, mert nagy precizitást igényel, és most jobban látszódik, ha nem pontos a vonal, másrészt szemüvegen keresztül sem mutat jól. Arról nem is beszélve, hogy megtörheti az arcunkhoz kiválasztott szemüveg ívét. Ezért szavazzunk inkább egy lágy, füstös hatású szemsminkre, de ügyeljünk arra, hogy kellően dolgozzuk el, ne maradjanak határozott vonalak. Ezek a sminktippek szemüvegeseknek igazán jól működnek a hétköznapokban is. Matt a fénynek

Még a sötét árnyalatokról is le kell mondanunk, hiszen jobban mutatnak a könnyed, natúr színek. Például tegyünk a szempilla tövébe vanília vagy bézs szemhéjpúdert, de akár az egész szemhéjunkat is beteríthetjük vele. Ezen kívül inkább már ne használjunk csillogó festékeket, hanem főleg csak matt hatásúakat, és maximum a belső szemzugba tegyük a fényes textúrákat. Biztosítsuk be

Sokan ismerik azt, amikor a nap közepére összegyűlik a festék a szemhéjon, és beül a finom ráncokba. Ez pedig sajnos szemüvegen keresztül még szembetűnőbb. Viszont ezt megelőzhetjük, ha szemhéjbázist használunk, mert tartósabbá teszi a festéket. Emellett a krémes állagú termékek is jók, mert szépen elterülnek a bőrön.

Szájra: