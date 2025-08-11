Hogyan sminkelj kerek arcot? – Optikai trükkök és sminktippek

Kerek arcformád van, és szeretnéd, ha egy kicsit jobban definiált lenne? Olvass tovább, mert hozunk pár tuti sminktippet!
A kontúrozás során sötétebb árnyalatú termékekkel formálhatjuk az arcot. A kerek arcúak számára ajánlott a kontúrt az arccsont alá, a halántékra és az állkapocs vonalára felvinni. Ezzel optikailag keskenyíthetjük az arcot és kiemelhetjük a csontozatot. Fontos, hogy a kontúrvonalakat jól dolgozzuk el, hogy természetes hatást érjünk el.
A highlighter alkalmazásával hangsúlyozhatjuk az arc legszebb vonásait. A kerek arcúak számára ideális helyek a homlok középső része, az arccsontok teteje és az orrnyerege. A fényvisszaverő részecskéket tartalmazó highlighterek frissességet és ragyogást kölcsönöznek az arcnak.
A pirosítót az arccsontok alá vigyük fel, és felfelé, a halánték irányába dolgozzuk el. Ez a technika segít optikailag nyújtani az arcot és kiemelni az arccsontokat. A pasztell árnyalatok, mint a barack vagy a cukorrózsaszín, különösen előnyösek.
A szemsminknél kerüljük a vízszintes vonalakat, amelyek az arc kerekségére hívják fel a figyelmet. Helyette válasszunk hosszúkás, mandula alakú szemhéjfestést. A felső szemhéj külső harmadát árnyékoljuk sötétebb árnyalattal, az alsó szempillavonalat pedig finoman húzzuk ki. A tusvonalat is emelhetjük a szem külső sarkánál, hogy nyújtsuk a tekintetet.
Nem csak sminkkel, frizurával is keskenyíthetjük az arcformánkat. A kerek arcformájúak számára előnyösek a hosszú, rétegzett frizurák, amelyek az arc mellé omlanak. Az aszimmetrikus vágások és a magasra fésült frizurák is segítenek az arc nyújtásában. Kerüljük a túl rövid és tömött frizurákat, mert ezek még inkább kiemelik az arc kerek formáját.
További tippekért nézd meg az alábbi videót:
