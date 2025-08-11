AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Hogyan sminkelj kerek arcot? – Optikai trükkök és sminktippek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 14:15
A kerek arc bájos, de mi van ha szeretnéd optikailag karcsúsítani? A smink bizony a legjobb barátod lehet! Egyszerű trükkökkel, okos kontúrozással könnyedén nyújthatod az arcod, miközben kiemeled a legszebb vonásaidat. Mutatjuk, hogyan varázsolj kecsesebb, harmonikusabb megjelenést pár lépésben!
Bors
A szerző cikkei

Kerek arcformád van, és szeretnéd, ha egy kicsit jobban definiált lenne? Olvass tovább, mert hozunk pár tuti sminktippet!

Sminktippek a kerek arcformához 
Fotó: mallinka / shutterstock

A kerek arc sminkelésének trükkjei

1. Kontúrozás – Árnyékokkal a keskenyebb hatásért

A kontúrozás során sötétebb árnyalatú termékekkel formálhatjuk az arcot. A kerek arcúak számára ajánlott a kontúrt az arccsont alá, a halántékra és az állkapocs vonalára felvinni. Ezzel optikailag keskenyíthetjük az arcot és kiemelhetjük a csontozatot. Fontos, hogy a kontúrvonalakat jól dolgozzuk el, hogy természetes hatást érjünk el.

Revolution Fast Base kontúr stick Medium, krémes, 3799 Ft
Fotó: rossman.hu

2. Highlighter – Fényekkel a kiemelésért

A highlighter alkalmazásával hangsúlyozhatjuk az arc legszebb vonásait. A kerek arcúak számára ideális helyek a homlok középső része, az arccsontok teteje és az orrnyerege. A fényvisszaverő részecskéket tartalmazó highlighterek frissességet és ragyogást kölcsönöznek az arcnak.

Catrice More Than Glow highlighter 010, 1599 Ft
Fotó: rossman.hu

3. Pirosító – Felfelé irányuló mozdulatokkal

A pirosítót az arccsontok alá vigyük fel, és felfelé, a halánték irányába dolgozzuk el. Ez a technika segít optikailag nyújtani az arcot és kiemelni az arccsontokat. A pasztell árnyalatok, mint a barack vagy a cukorrózsaszín, különösen előnyösek.

Essence Blush Crush! pirosító, természetes hatás, 1149 Ft
Fotó: rossman.hu

4. Szemsmink – Nyújtó hatású formák

A szemsminknél kerüljük a vízszintes vonalakat, amelyek az arc kerekségére hívják fel a figyelmet. Helyette válasszunk hosszúkás, mandula alakú szemhéjfestést. A felső szemhéj külső harmadát árnyékoljuk sötétebb árnyalattal, az alsó szempillavonalat pedig finoman húzzuk ki. A tusvonalat is emelhetjük a szem külső sarkánál, hogy nyújtsuk a tekintetet.

Maybelline City Mini Palette 400, bronzos árnyalatok, 4370 Ft
Fotó: dm.hu

 

5. Frizura – Kerekítve, de nem túlzottan

Nem csak sminkkel, frizurával is keskenyíthetjük az arcformánkat. A kerek arcformájúak számára előnyösek a hosszú, rétegzett frizurák, amelyek az arc mellé omlanak. Az aszimmetrikus vágások és a magasra fésült frizurák is segítenek az arc nyújtásában. Kerüljük a túl rövid és tömött frizurákat, mert ezek még inkább kiemelik az arc kerek formáját.

Taft X Gliss multifunkciós hajspray, hővédő, 2370 Ft
Fotó: notino

További tippekért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:


 

