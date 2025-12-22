Ciki cipők, amiket soha többet ne vegyél fel a saját érdekedben

Ebben a cikkben nem finomkodunk, kőkeményen megmondjuk, mik azok a darabok, amiket felejts el, ha nem akarsz öltözködési baki áldozatává válni.
Ez körülbelül 2010-ben volt divat, a legtöbb pasit már akkor kirázta tőle a hideg. Lehet, hogy magasít és kényelmes, de nem adja meg azt a pluszt, amiért egy nő magassarkút vesz fel. Az ilyen platformtípusok maximum nyári szandálként elfogadhatóak, de azzal is csak óvatosan.
Tiltólistás bohóc cipő, úgy festesz benne, mintha a cirkuszból jöttél volna ki. A bakfis lánykáknak, akik most a bő nacikban vonulnak, na náluk elmegy, legalább eltakarja a nadrág, de egy elegáns nő gardróbjában nincs helye egy ilyen darabnak!
Újra hódít a mammut mamusz. Érthetetlen, hogy egyesek miért tartják jó ötletnek utcán viselni az ilyen darabokat. Surranj le benne a szeméttel, de ne viseld az utcán, nem otthon vagy!
Hasonlóan az előző „trendhez” erre is kidobhatsz akármennyi pénzt – mert elég drágák – akkor is maximum a postádért menj ki vele, ne emberek közé.
A full lapos talpú cipőkben nemcsak felfázol, de még ódivatúnak is tűnsz. Ezek már nem divatosak, legyen egy kis platformja annak a lábbelinek!
Megbocsáthatatlan öltözködési baki. Ezt hagyd meg a kifutók modelljeinek és a kísérletező tiniknek. Ha nem tartozol bele a két kategória valamelyikébe, nincs mentség rá.
Ez bűn a jó ízlés ellen. Vagy magassarkú vagy sportcipő. Döntsd el.
Ez az, aminek semmi értelme, cserébe még a lábad is megfájdul benne. Minek kínzod magad feleslegesen? Ez a cipőmagasság azt jelzi a környezetednek, hogy te megpróbáltad, de elbuktál. Világos üzenet, hogy nem tudsz viselni egy igazi magassarkút. Felejtsd el.
Sok hűhó semmiért. Erre sincs mentség, ha valami agyon van márkázva, az annak ellenére, hogy pont azt próbálja eladni a környezetednek, hogy milyen drága, elég olcsó hatást kelt.
Hollandoknál maximum, de az országhatáron kívül hanyagold. (Ha egészségügyi, akkor maradhat.)
Hagyjuk meg a nyugdíjas korra, akkor fogod hordani eleget.
Hasonlóan „szép" cipőkért nézd meg az alábbi videót:
