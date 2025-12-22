KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ciki cipők, amiket soha többet ne vegyél fel a saját érdekedben

2025. december 22.
Vannak ruhadarabok, amik megbocsáthatatlanok. Mi sem értjük, hogy miért jutott pár típus valakinek eszébe, azt pláne nem, hogy ki küldte ezt a gyártószalagra. De egy biztos, ha ezeket a cipőket viseled, a Holdról is látszani fog a kínos öltözködési baki. Ne aggódj, segítünk, hogy elkerüld a beégést!
Ebben a cikkben nem finomkodunk, kőkeményen megmondjuk, mik azok a darabok, amiket felejts el, ha nem akarsz öltözködési baki áldozatává válni. 

Lyukacsos gumipapucs, menthetetlen öltözködési baki.
Ciki cipők, amiket soha többet ne vegyél fel a saját érdekedben, mert óriási öltözködési bakinak számítanak!
Fotó: tyasindayanti /  Shutterstock 
  • Cipők, amik régen divatosak voltak, de ma már inkább ne vedd fel.
  • Cipők, amik soha nem voltak divatosak és nem is lesznek azok.
  • Értelmetlen cipők, amikkel lejáratod magad.

Öltözködési baki – ezeket a cipőket messziről kerüld el, ha nem akarsz ciki lenni

Telitalpas téli cipő

Ez körülbelül 2010-ben volt divat, a legtöbb pasit már akkor kirázta tőle a hideg. Lehet, hogy magasít és kényelmes, de nem adja meg azt a pluszt, amiért egy nő magassarkút vesz fel. Az ilyen platformtípusok maximum nyári szandálként elfogadhatóak, de azzal is csak óvatosan.

Öltözködési bakik királynője a telitalpas csizma.
Telitalpas cipő, az egyik legdurvább öltözködési baki, amit elkövethetsz.
Fotó: 123RF

Bumszli piros (fénylő) cipő

Tiltólistás bohóc cipő, úgy festesz benne, mintha a cirkuszból jöttél volna ki. A bakfis lánykáknak, akik most a bő nacikban vonulnak, na náluk elmegy, legalább eltakarja a nadrág, de egy elegáns nő gardróbjában nincs helye egy ilyen darabnak!

Bumszlin pirois cípő, vagyis a bohóccipő, ami durva öltözködési bakinak számít.
Felejtsd el a bohóccipőt!
Fotó: T.Vyc /  Shutterstock 

Mammut mamusz  

Újra hódít a mammut mamusz. Érthetetlen, hogy egyesek miért tartják jó ötletnek utcán viselni az ilyen darabokat. Surranj le benne a szeméttel, de ne viseld az utcán, nem otthon vagy!

A mammut mamusz, az öltözködési baki amire nincs bocsánat.
Szépen kérünk, hogy a mammut mamuszt csak otthon viseld!
Fotó: Rminton /  Shutterstock 

Lyukacsos gumipapucs 

Hasonlóan az előző „trendhez” erre is kidobhatsz akármennyi pénzt – mert elég drágák – akkor is maximum a postádért menj ki vele, ne emberek közé.  

Unalmas lapos talpúak

A full lapos talpú cipőkben nemcsak felfázol, de még ódivatúnak is tűnsz. Ezek már nem divatosak, legyen egy kis platformja annak a lábbelinek!

Unalmas lapos talpú, csúnya öltözködési baki.
Tudsz te ennél jobbat is!
Fotó: Towfiqu ahamed barbhuiya /  Shutterstock 

Lócipő 

Megbocsáthatatlan öltözködési baki. Ezt hagyd meg a kifutók modelljeinek és a kísérletező tiniknek. Ha nem tartozol bele a két kategória valamelyikébe, nincs mentség rá. 

Lócipő, ha öltözködési bakira hajtasz ezt válaszd, de amúgy hanyagold.
A lócipő, amit felejts el.
Fotó: Andrei Antipov /  Shutterstock 

Magassarkú sportcipő 

Ez bűn a jó ízlés ellen. Vagy magassarkú vagy sportcipő. Döntsd el.  

magassarkú sportcipő az egyik legdurvább öltözködés baki amit elkövethetsz.
Ciki cipők, amiket soha többet ne vegyél fel a saját érdekedben: sport magassarkú
Fotó: 123RF

Mini magassarkú  

Ez az, aminek semmi értelme, cserébe még a lábad is megfájdul benne. Minek kínzod magad feleslegesen? Ez a cipőmagasság azt jelzi a környezetednek, hogy te megpróbáltad, de elbuktál. Világos üzenet, hogy nem tudsz viselni egy igazi magassarkút. Felejtsd el.

Agyon márkázott ciki cipők

Sok hűhó semmiért. Erre sincs mentség, ha valami agyon van márkázva, az annak ellenére, hogy pont azt próbálja eladni a környezetednek, hogy milyen drága, elég olcsó hatást kelt.  

Klumpa 

Hollandoknál maximum, de az országhatáron kívül hanyagold. (Ha egészségügyi, akkor maradhat.)

Tépőzáras cipők  

Hagyjuk meg a nyugdíjas korra, akkor fogod hordani eleget.  

Hasonlóan „szép" cipőkért nézd meg az alábbi videót:

