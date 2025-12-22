Ebben a cikkben nem finomkodunk, kőkeményen megmondjuk, mik azok a darabok, amiket felejts el, ha nem akarsz öltözködési baki áldozatává válni.

Ciki cipők, amiket soha többet ne vegyél fel a saját érdekedben, mert óriási öltözködési bakinak számítanak!

Fotó: tyasindayanti / Shutterstock

Cipők, amik régen divatosak voltak, de ma már inkább ne vedd fel.

Cipők, amik soha nem voltak divatosak és nem is lesznek azok.

Értelmetlen cipők, amikkel lejáratod magad.

Öltözködési baki – ezeket a cipőket messziről kerüld el, ha nem akarsz ciki lenni

Telitalpas téli cipő

Ez körülbelül 2010-ben volt divat, a legtöbb pasit már akkor kirázta tőle a hideg. Lehet, hogy magasít és kényelmes, de nem adja meg azt a pluszt, amiért egy nő magassarkút vesz fel. Az ilyen platformtípusok maximum nyári szandálként elfogadhatóak, de azzal is csak óvatosan.

Telitalpas cipő, az egyik legdurvább öltözködési baki, amit elkövethetsz.

Fotó: 123RF

Bumszli piros (fénylő) cipő

Tiltólistás bohóc cipő, úgy festesz benne, mintha a cirkuszból jöttél volna ki. A bakfis lánykáknak, akik most a bő nacikban vonulnak, na náluk elmegy, legalább eltakarja a nadrág, de egy elegáns nő gardróbjában nincs helye egy ilyen darabnak!

Felejtsd el a bohóccipőt!

Fotó: T.Vyc / Shutterstock

Mammut mamusz

Újra hódít a mammut mamusz. Érthetetlen, hogy egyesek miért tartják jó ötletnek utcán viselni az ilyen darabokat. Surranj le benne a szeméttel, de ne viseld az utcán, nem otthon vagy!

Szépen kérünk, hogy a mammut mamuszt csak otthon viseld!

Fotó: Rminton / Shutterstock

Lyukacsos gumipapucs

Hasonlóan az előző „trendhez” erre is kidobhatsz akármennyi pénzt – mert elég drágák – akkor is maximum a postádért menj ki vele, ne emberek közé.

Unalmas lapos talpúak

A full lapos talpú cipőkben nemcsak felfázol, de még ódivatúnak is tűnsz. Ezek már nem divatosak, legyen egy kis platformja annak a lábbelinek!

Tudsz te ennél jobbat is!

Fotó: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock

Lócipő

Megbocsáthatatlan öltözködési baki. Ezt hagyd meg a kifutók modelljeinek és a kísérletező tiniknek. Ha nem tartozol bele a két kategória valamelyikébe, nincs mentség rá.

A lócipő, amit felejts el.

Fotó: Andrei Antipov / Shutterstock

Magassarkú sportcipő

Ez bűn a jó ízlés ellen. Vagy magassarkú vagy sportcipő. Döntsd el.

Ciki cipők, amiket soha többet ne vegyél fel a saját érdekedben: sport magassarkú

Fotó: 123RF

Mini magassarkú

Ez az, aminek semmi értelme, cserébe még a lábad is megfájdul benne. Minek kínzod magad feleslegesen? Ez a cipőmagasság azt jelzi a környezetednek, hogy te megpróbáltad, de elbuktál. Világos üzenet, hogy nem tudsz viselni egy igazi magassarkút. Felejtsd el.