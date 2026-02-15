Ki mondta, hogy 50 felett nem áll jól? Így hordd a hordófarmert érettebb stílusban

Sok 50 feletti nő szeretne megszabadulni az összes farmerjétől, mivel úgy érzik, hogy ezek a darabok már nem nekik valók. Pedig csak meg kell találni azokat a stílustrükköket, amelyek fiatalabbnak mutatnak. Vajon te melyik szettbe szeretsz bele?

A hordófarmerek is lehetnek ultradivatosak 50 felett!

Fotó: Edward Berthelot

50 felett sem kell lemondanod a hordófarmerről.

Ezekkel a trükkökkel fiatalossá varázsolhatod a megjelenésedet.

4 szett, ami segít abban, hogy akár több évet is letagadhass.

Így viseld a hordófarmert 50 felett – ez a fiatalos külső trükkje

A legtöbb divatosan öltözködni vágyó nő rémálma egy hordófarmer (vagy barrel-leg farmer), ami térdnél kifelé gömbölyödik, a bokánál pedig beszűkül. Bár ez a fazon elsősorban a Z generáció szívébe lopta be magát, az idősebb korosztály is bátran viselheti, csak tudni kell, hogyan. Amennyiben fiatalosnak és divatosnak szeretnéd érezni magad a hordónadrágban, sajátítsd el az alábbi trükköket, és te leszel az utca sztárja.

Párosíthatod a hordófarmert egy testhezálló felsővel

Ha törekszel a nőies stílusra, akkor a bő nadrágot kombináld testhezálló felsőkkel, amelyek slankítani fognak. A csípőig érő, vagy rád simuló, nadrágba tűrhető darabok ugyanis kiemelik a derekadat, ezért ez az összeállítás mesés, homokóra alakot fog varázsolni neked a feszülős és a bő darabok kombinálásának köszönhetően.

Kombinálhatod a hordónadrágot strukturált felsővel

Válassz a hordónadrághoz egy strukturált felsőt, ami megtartja az alakját, és mindenképpen kerüld a drapériás darabokat. Tedd le a voksodat olyan felső mellett, ami tartalmaz különleges részleteket, például gombokat, gallért vagy varrást. Az alábbi képen látható kardigán például jól tartja a formáját, és nem gyűrődik.

Igazítsd a hordónadrágot a kedvenc ingedhez

Míg a nadrág a laza stílust képviseli, kedvenc ingeddel sokkal nőiesebbé és sikkesebbé varázsolhatod a szettedet. Eközben a függőleges gombolás struktúrát ad az öltözékednek. Az összeállítást szinte bármilyen cipővel párosíthatod, amennyiben inkább könnyed megjelenésre vágysz, húzz hozzá tornacipőt, ha pedig sikkesebb szeretnél lenni, jöhetnek a magassarkú lábbelik.