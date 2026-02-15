Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Divatos, hordó farmert viselő 50 feletti nő.

Ki mondta, hogy 50 felett nem áll jól? Így hordd a hordófarmert érettebb stílusban

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 08:15
hordófarmerstílus50 felett
Úgy gondolod, hogy a hordófarmer viselése egy kor után már nagyon slamposan hat? Akkor lesd meg az alábbi szetteket, amelyek rácáfolnak erre az állításra, és bebizonyítják, hogy a bő szárú változatok is lehetnek ultradivatosak 50 felett!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sok 50 feletti nő szeretne megszabadulni az összes farmerjétől, mivel úgy érzik, hogy ezek a darabok már nem nekik valók. Pedig csak meg kell találni azokat a stílustrükköket, amelyek fiatalabbnak mutatnak. Vajon te melyik szettbe szeretsz bele?

Hordófarmert viselő, 50 feletti nő sétál az utcán.
A hordófarmerek is lehetnek ultradivatosak 50 felett!
Fotó: Edward Berthelot
  • 50 felett sem kell lemondanod a hordófarmerről.
  • Ezekkel a trükkökkel fiatalossá varázsolhatod a megjelenésedet.
  • 4 szett, ami segít abban, hogy akár több évet is letagadhass.

Így viseld a hordófarmert 50 felett – ez a fiatalos külső trükkje

A legtöbb divatosan öltözködni vágyó nő rémálma egy hordófarmer (vagy barrel-leg farmer), ami térdnél kifelé gömbölyödik, a bokánál pedig beszűkül. Bár ez a fazon elsősorban a Z generáció szívébe lopta be magát, az idősebb korosztály is bátran viselheti, csak tudni kell, hogyan. Amennyiben fiatalosnak és divatosnak szeretnéd érezni magad a hordónadrágban, sajátítsd el az alábbi trükköket, és te leszel az utca sztárja.

Párosíthatod a hordófarmert egy testhezálló felsővel

Ha törekszel a nőies stílusra, akkor a bő nadrágot kombináld testhezálló felsőkkel, amelyek slankítani fognak. A csípőig érő, vagy rád simuló, nadrágba tűrhető darabok ugyanis kiemelik a derekadat, ezért ez az összeállítás mesés, homokóra alakot fog varázsolni neked a feszülős és a bő darabok kombinálásának köszönhetően.

Kombinálhatod a hordónadrágot strukturált felsővel

Válassz a hordónadrághoz egy strukturált felsőt, ami megtartja az alakját, és mindenképpen kerüld a drapériás darabokat. Tedd le a voksodat olyan felső mellett, ami tartalmaz különleges részleteket, például gombokat, gallért vagy varrást. Az alábbi képen látható kardigán például jól tartja a formáját, és nem gyűrődik.

Igazítsd a hordónadrágot a kedvenc ingedhez

Míg a nadrág a laza stílust képviseli, kedvenc ingeddel sokkal nőiesebbé és sikkesebbé varázsolhatod a szettedet. Eközben a függőleges gombolás struktúrát ad az öltözékednek. Az összeállítást szinte bármilyen cipővel párosíthatod, amennyiben inkább könnyed megjelenésre vágysz, húzz hozzá tornacipőt, ha pedig sikkesebb szeretnél lenni, jöhetnek a magassarkú lábbelik.

Tűrd fel a hordófarmerhez választott felső ujját

Ez a divattrükk a tekinteteket az alkarodra vonzza, a derék vonalához, így teszi erőteljessé a megjelenésedet. Ezt a praktikát valójában szinte bármilyen hosszú ujjú felsőnél bevetheted, tökéletesen ki fogja emelni a derekadat, miközben homokóra alakot varázsol neked. Azonban ügyelj arra, hogy ne válassz túl bő darabot.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy milyen szerepet játszik a divat a társadalomban:

Ezek az 50 feletti nőknek szóló divatcikkek is érdekelhetnek:

 

