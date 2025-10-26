BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ideje beburkolózni egy csipet luxusba – a legnőiesebb darabok, melyek uralni fogják a 2025-ös őszi divatot

szőrmekabát
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 19:45
divatszőrmestílusőszi divat
Idén nem kell megvárnunk a telet, mivel a szőrmés darabok már most elárasztották az üzleteket. Válasszunk olyan darabokat, amelyek passzolnak a hűvös, esős időjáráshoz, felmelegítenek és a színük is elvarázsol minket. Mutatjuk az őszi divat 2025-ös legjobbjait!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Az őszi divat 2025-ben ezúttal a puhaságról, a kényelemről, a kényeztető melegségről, a nőies eleganciáról, valamint a kifinomultságról szól. Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, a szőrmés darabok újra a divat legfelső fokára lépnek elő – de idén nem csak a klasszikus kabátok kaptak prémes kiegészítőt. Ruhák, kardigánok, mellények és egyéb kiegészítők, mint a gallérok, fülvédők, sapkák, de még a cipők is megkapják a divatos kis szőrpamacs díszítést, hogy minden lépésünkben ott legyen egy csipet luxus, csendben, halkan, feltűnő logók vagy harsány motívumok nélkül.

A 2025-ös őszi divat főszereplője a szőrme.
A 2025-ös őszi divat főszereplője a szőrme: mutatjuk a legnőiesebdarabokat mind közül. 
Fotó: Victoria  Fox /  Shutterstock 

A 2025-ös őszi divat főszereplője egy csipet luxust teremt a hétköznapokban

A monokróm, földszínek mellett a merész, karakteresebb árnyalatok is megjelennek idén: a lágy tónusoktól a karamellán, bézsen át egészen a mély csokoládéig és smaragd zöldig minden elérhető, ami képes feldobni a borús, szürke hétköznapokat. Ebben a cikkben megmutatjuk a Fanny magazin által összeállított legdivatosabb daraboka, melyek megfelelően kombinálva a ruhatárad kedvenceivé válhatnak. A tökéletes szőrme kabát vagy mellény úgy ölel körbe, akár egy meleg őszi ölelés. Kell ennél több?

A 2025-ös őszi divat szőrmés szépségei:

  • Stóla, Parfois
Stóla, Ára: 12.495 Ft
Forrás:  Parfois
  • Fehér táska, Stradivarius
Fehér táska, Ára: 12.995 Ft
Forrás:  Stradivarius
  • Miniruha, H&M
Miniruha, Ára: 17.995 Ft
Forrás: H&M
  • Mellény, Sinsay
Mellény, Ára: 7.895 Ft
Forrás: Sinsay
  • Gallér, H&M
Gallér, Ára: 6.995 Ft
Fotó: H&M
  • Szőrmetalpú szandál, Zara
Szőrmetalpú szandál, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Zara
  • Mandzsettás kardigán, Reserved
Mandzsettás kardigán, Ára: 13.995 Ft
Forrás:  Reserved
  • Bélelt bőrdzseki, Bershka
Bélelt bőrdzseki, Ára: 20.995 Ft
Forrás: Bershka
  • Bézs táska, Mango
Bézs táska, Ára: 17.995 Ft
Forrás: Mango
  • Kesztyű, Reserved

 

Kesztyű, Ára: 12.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Bolyhos szoknya, H&M
Bolyhos szoknya, Ára: 12.795 Ft
Fotó: H&M
  • Kulcstartó, Bershka
Kulcstartó, Ára: 5.595 Ft
Forrás: Bershka
  • Dzseki, New Yorker
Dzseki, 19 990 Ft
Forrás: New Yorker

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; newyorker.de/hu; parfois.com; reserved.com/hu; sinsay.com/hu; shop.mango.com; zalando.hu; zara.com.
További remek 2025-ös őszi divat tippekért néz meg az alábbi videót:

