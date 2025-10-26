Ideje beburkolózni egy csipet luxusba – a legnőiesebb darabok, melyek uralni fogják a 2025-ös őszi divatot

Az őszi divat 2025-ben ezúttal a puhaságról, a kényelemről, a kényeztető melegségről, a nőies eleganciáról, valamint a kifinomultságról szól. Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, a szőrmés darabok újra a divat legfelső fokára lépnek elő – de idén nem csak a klasszikus kabátok kaptak prémes kiegészítőt. Ruhák, kardigánok, mellények és egyéb kiegészítők, mint a gallérok, fülvédők, sapkák, de még a cipők is megkapják a divatos kis szőrpamacs díszítést, hogy minden lépésünkben ott legyen egy csipet luxus, csendben, halkan, feltűnő logók vagy harsány motívumok nélkül.

A 2025-ös őszi divat főszereplője a szőrme: mutatjuk a legnőiesebdarabokat mind közül.

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

A 2025-ös őszi divat főszereplője egy csipet luxust teremt a hétköznapokban

A monokróm, földszínek mellett a merész, karakteresebb árnyalatok is megjelennek idén: a lágy tónusoktól a karamellán, bézsen át egészen a mély csokoládéig és smaragd zöldig minden elérhető, ami képes feldobni a borús, szürke hétköznapokat. Ebben a cikkben megmutatjuk a Fanny magazin által összeállított legdivatosabb daraboka, melyek megfelelően kombinálva a ruhatárad kedvenceivé válhatnak. A tökéletes szőrme kabát vagy mellény úgy ölel körbe, akár egy meleg őszi ölelés. Kell ennél több?

A 2025-ös őszi divat szőrmés szépségei:

