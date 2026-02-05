5 villámgyors ebéd 500 kalória alatt

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 11:45
ebédegészségfogyókúrareceptkalóriaszegény
A diéták ott buknak el a legtöbbször, hogy nincs idő rendesen kitalálni és elkészíteni a szükséges ételeket, ezért sokan gyorsan bekapnak egy szendvicset, vagy egy gyorsétteremben rendelnek valamit. Hogy elkerülhesd az ilyen helyzeteket, íme öt villámgyors ebéd 500 kalória alatt, amelyek mindegyikét könnyedén, percek alatt elkészítheted.
Ebéd 500 kalória alatt? Ez pofonegyszerűen megoldható. Ha neked is az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy milyen diétás ételt készíts magadnak, amely gyorsan megvan, egészséges, és még a munkahelyedre is magaddal viheted, akkor az alábbi recepteket neked találták ki! Még több időt és energiát spórolsz, ha előre összeírod a bevásárlólistát, így nem fogsz tanácstalanul ténferegni a boltban, és esetleg olyan harapnivalókkal megtölteni a kosarad, amelyek hizlalnak, sőt egészségtelenek is.

Ebéd 500 kalória alatt
A lazacos saláta egy tápanyagdús ebéd 500 kalória alatt.
Fotó: Sea Wave /  Shutterstock 

Ebéd 500 kalória alatt

1. Csípős tonhalsaláta

Ez a csípős tonhalsaláta friss hozzávalókat tartalmaz és gyorsan elkészíthető. Tökéletes fogás ebédre vagy vacsorára.

Hozzávalók 2 adaghoz:

  • 1 közepes sárgarépa feldarabolva
  • 1 marék fagyasztott borsó
  • 1 marék konzerv kukorica
  • 2 evőkanál majonéz
  • 2 evőkanál friss citromlé
  • 1 db tonhal konzerv 
  • 2-3 evőkanál apróra vágott friss koriander vagy petrezselyem
  • 1 evőkanál apróra vágott jalapeno paprika
  • 1 teáskanál só

Elkészítés:

  1. Egy kisebb lábosban főzd meg a sárgarépát, majd amikor már majdnem kész, dobd hozzá a zöldborsót 1-2 percre. 
  2. Szűrd le és hagyd hűlni. Közben keverd össze a majonézt, citromlevet és sót, add hozzá a tonhalat (az olajból is mehet egy kevés), a koriandert és jalapenót.
  3. Alaposan keverd össze, majd mehet bele a répa, a borsó és a kukorica. Óvatosan forgasd össze az egészet.
  4. Halmozd a salátát ropogós tostadákra a még laktatóbb étkezésért.

Bors tipp: Ha van rá időd, tedd a salátát zárható dobozba, majd azt a hűtőbe legalább egy órára, hogy az ízek teljesen összeérjenek.

Olívabogyóval gazdagított tonhalsaláta
A tonhalsalátát gazdagíthatod olívabogyóval is.
Fotó: DUSAN ZIDAR /  Shutterstock 

2. Pulykás-uborkás tekercs

Ez a fehérjében gazdag ebéd percek alatt elkészül. A szeletelt pulykahús ropogós uborkaszeletekkel és egy réteg kapros krémsajttal mennyei ebéd lesz számodra.  

Hozzávalók:

  • 5 dkg csökkentett zsírtartalmú krémsajt
  • 1 evőkanál finomra aprított friss kapor vagy 1 teáskanál szárított kapor
  • 1 csipet őrölt bors
  • 1 csipet fokhagymapor
  • egy kevés újhagyma vagy metélőhagyma
  • 2 db teljes kiőrlésű tortilla lap
  • Pár szelet kígyóuborka
  • 4 szelet pulykamellsonka

Elkészítés: 

Egy kis tálban keverd össze a krémsajtot, kaprot és a fűszereket. Kend meg a tortilla lapokat, tedd rá az uborkaszeleteket és a pulykamellsonkát. Tekerd fel szorosan, majd vágd fel vastagabb szeletekre.

Pulykás tekercs
A tekercsbe tehetsz kockára vágott pulykasültet is.
Fotó: united photo studio /  Shutterstock 

3. Spenótos csicseriborsó-saláta

Ez a különleges spenótos csicseriborsó-saláta friss, színes, és rendkívül laktató.

Hozzávalók:

  • 2 konzerv csicseriborsó leöblítve
  • 1/2 doboz natúr joghurt
  • 1 csomag friss bébispenót
  • 2 gerezd fokhagyma vagy fokhagyma granulátum
  • 1 mokkáskanál só
  • 1 teáskanál méz
  • 2 evőkanál extra szűz olívaolaj
  • 1 evőkanál balzsamecet
  • 1 evőkanál harissa püré vagy fűszeres paradicsompüré (csilivel, borssal)
  • 1 db julienne-re vágott sárgarépa
  • Pár szem sótlan, pörkölt mandula apróra vágva
  • 2 evőkanál arany mazsola

Elkészítés:

Egy nagyobb tálban keverj össze mindent jó alaposan, és már kész is a mennyei ebéd.

Csicseriborsó-saláta
A csicseriborsó-salátát bármilyen zöldséggel variálhatod.
Fotó: Ahanov Michael /  Shutterstock 

4. Zöldséges csirkeragu cukkinitésztával

Ebben a receptben a cukkini kiváltja a hagyományos tésztát, így alacsony az étel szénhidrát- és kalóriatartalma.

Hozzávalók:

  • 20 dkg csirkemell felkockázva
  • 2 db cukkini spirálozva vagy csíkokra vágva
  • 1 darab piros kaliforniai paprika
  • 1 nagyobb sárgarépa
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 kis konzerv kókusztejszín
  • Só, bors, kakukkfű vagy rozmaring

Elkészítés:

A zöldségeket aprítsd fel vagy gyaluld le. Forró serpenyőben pirítsd meg a csirkét kevés olajon. Add hozzá a fokhagymát és a zöldségeket, és 4–5 perc alatt pirítsd össze az egészet. Öntsd hozzá a tejszínt, fűszerezd, és főzd még 2–3 percig.

Cukkinitészta csirkével és paradicsommal
A cukkinitésztát csirkével és paradicsommal is elkészítheted.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

5. Vöröslencse dahl

Ez az indiai fűszeres lencseleves az alábbi alaprecept alapján készítve is rendkívül laktató, de ha még laktatóbbra szeretnéd, tehetsz bele kockára vágott krumplit és sárgarépát is.

Hozzávalók:

  • 20 dkg vöröslencse 
  • 1 darab vöröshagyma
  • 1 darab érett paradicsom
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 1 kis darab friss gyömbér 
  • 1 evőkanál kókuszolaj vagy olívaolaj
  • 2 teáskanál curry fűszerkeverék
  • egy csipet kurkuma
  • egy csipet római kömény
  • egy csipet chili vagy Cayenne-bors
  • 8 dl víz vagy zöldségalaplé
  • 1 kis konzerv kókusztejszín
  • Só, bors
  • Tálaláshoz: friss koriander vagy petrezselyem

Elkészítés:

A hagymát vágd apróra, a fokhagymát és gyömbért reszeld le. Melegítsd fel az olajat, majd dinszteled meg rajta a hagymát. Add hozzá a fokhagymát, gyömbért és a fűszereket, pirítsd fél percig. Add hozzá a kockára vágott paradicsomot. Keverd bele a vöröslencsét, öntsd fel vízzel vagy alaplével. Forrástól számítva lefedve 20 percig főzd, és időnként keverd meg. Ha besűrűsödött, keverd hozzá a kókusztejszínt és főzd még egy-két percig. Friss zöldfűszerrel tálald.

Vöröslencse dahl
A vöröslencse dahl laktató és finom ebéd-
Fotó: asife /  Shutterstock 

Így készül a vöröslencse dahl:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
