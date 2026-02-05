5 villámgyors ebéd 500 kalória alatt

Ebéd 500 kalória alatt? Ez pofonegyszerűen megoldható. Ha neked is az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy milyen diétás ételt készíts magadnak, amely gyorsan megvan, egészséges, és még a munkahelyedre is magaddal viheted, akkor az alábbi recepteket neked találták ki! Még több időt és energiát spórolsz, ha előre összeírod a bevásárlólistát, így nem fogsz tanácstalanul ténferegni a boltban, és esetleg olyan harapnivalókkal megtölteni a kosarad, amelyek hizlalnak, sőt egészségtelenek is.
Ez a csípős tonhalsaláta friss hozzávalókat tartalmaz és gyorsan elkészíthető. Tökéletes fogás ebédre vagy vacsorára.
Bors tipp: Ha van rá időd, tedd a salátát zárható dobozba, majd azt a hűtőbe legalább egy órára, hogy az ízek teljesen összeérjenek.
Ez a fehérjében gazdag ebéd percek alatt elkészül. A szeletelt pulykahús ropogós uborkaszeletekkel és egy réteg kapros krémsajttal mennyei ebéd lesz számodra.
Egy kis tálban keverd össze a krémsajtot, kaprot és a fűszereket. Kend meg a tortilla lapokat, tedd rá az uborkaszeleteket és a pulykamellsonkát. Tekerd fel szorosan, majd vágd fel vastagabb szeletekre.
Ez a különleges spenótos csicseriborsó-saláta friss, színes, és rendkívül laktató.
Egy nagyobb tálban keverj össze mindent jó alaposan, és már kész is a mennyei ebéd.
Ebben a receptben a cukkini kiváltja a hagyományos tésztát, így alacsony az étel szénhidrát- és kalóriatartalma.
A zöldségeket aprítsd fel vagy gyaluld le. Forró serpenyőben pirítsd meg a csirkét kevés olajon. Add hozzá a fokhagymát és a zöldségeket, és 4–5 perc alatt pirítsd össze az egészet. Öntsd hozzá a tejszínt, fűszerezd, és főzd még 2–3 percig.
Ez az indiai fűszeres lencseleves az alábbi alaprecept alapján készítve is rendkívül laktató, de ha még laktatóbbra szeretnéd, tehetsz bele kockára vágott krumplit és sárgarépát is.
A hagymát vágd apróra, a fokhagymát és gyömbért reszeld le. Melegítsd fel az olajat, majd dinszteled meg rajta a hagymát. Add hozzá a fokhagymát, gyömbért és a fűszereket, pirítsd fél percig. Add hozzá a kockára vágott paradicsomot. Keverd bele a vöröslencsét, öntsd fel vízzel vagy alaplével. Forrástól számítva lefedve 20 percig főzd, és időnként keverd meg. Ha besűrűsödött, keverd hozzá a kókusztejszínt és főzd még egy-két percig. Friss zöldfűszerrel tálald.
Így készül a vöröslencse dahl:
