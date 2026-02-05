5 villámgyors ebéd 500 kalória alatt

Ebéd 500 kalória alatt? Ez pofonegyszerűen megoldható. Ha neked is az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy milyen diétás ételt készíts magadnak, amely gyorsan megvan, egészséges, és még a munkahelyedre is magaddal viheted, akkor az alábbi recepteket neked találták ki! Még több időt és energiát spórolsz, ha előre összeírod a bevásárlólistát, így nem fogsz tanácstalanul ténferegni a boltban, és esetleg olyan harapnivalókkal megtölteni a kosarad, amelyek hizlalnak, sőt egészségtelenek is.

A lazacos saláta egy tápanyagdús ebéd 500 kalória alatt.

Fotó: Sea Wave / Shutterstock

Ebéd 500 kalória alatt

1. Csípős tonhalsaláta

Ez a csípős tonhalsaláta friss hozzávalókat tartalmaz és gyorsan elkészíthető. Tökéletes fogás ebédre vagy vacsorára.

Hozzávalók 2 adaghoz:

1 közepes sárgarépa feldarabolva

1 marék fagyasztott borsó

1 marék konzerv kukorica

2 evőkanál majonéz

2 evőkanál friss citromlé

1 db tonhal konzerv

2-3 evőkanál apróra vágott friss koriander vagy petrezselyem

1 evőkanál apróra vágott jalapeno paprika

1 teáskanál só

Elkészítés:

Egy kisebb lábosban főzd meg a sárgarépát, majd amikor már majdnem kész, dobd hozzá a zöldborsót 1-2 percre. Szűrd le és hagyd hűlni. Közben keverd össze a majonézt, citromlevet és sót, add hozzá a tonhalat (az olajból is mehet egy kevés), a koriandert és jalapenót. Alaposan keverd össze, majd mehet bele a répa, a borsó és a kukorica. Óvatosan forgasd össze az egészet. Halmozd a salátát ropogós tostadákra a még laktatóbb étkezésért.

Bors tipp: Ha van rá időd, tedd a salátát zárható dobozba, majd azt a hűtőbe legalább egy órára, hogy az ízek teljesen összeérjenek.

A tonhalsalátát gazdagíthatod olívabogyóval is.

Fotó: DUSAN ZIDAR / Shutterstock

2. Pulykás-uborkás tekercs

Ez a fehérjében gazdag ebéd percek alatt elkészül. A szeletelt pulykahús ropogós uborkaszeletekkel és egy réteg kapros krémsajttal mennyei ebéd lesz számodra.

Hozzávalók:

5 dkg csökkentett zsírtartalmú krémsajt

1 evőkanál finomra aprított friss kapor vagy 1 teáskanál szárított kapor

1 csipet őrölt bors

1 csipet fokhagymapor

egy kevés újhagyma vagy metélőhagyma

2 db teljes kiőrlésű tortilla lap

Pár szelet kígyóuborka

4 szelet pulykamellsonka

Elkészítés:

Egy kis tálban keverd össze a krémsajtot, kaprot és a fűszereket. Kend meg a tortilla lapokat, tedd rá az uborkaszeleteket és a pulykamellsonkát. Tekerd fel szorosan, majd vágd fel vastagabb szeletekre.