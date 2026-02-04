Összeverték, mégis a 14 éves Jázminnak kell felelnie: "Öt felnőtt fogta le a lányomat!"

Megdöbbentő fordulatot vett a Heves vármegyei Lőrinciben összevert kamaszlány története. Ahogyan az ismeretes, 2025. április 4-én, a 14 éves Jázmin és egy 15 éves Jennifer összevitatkozott a helyi focipályán. Addig fajult az ügy, hogy Jennifer a rokonait is értesítette, akik lefogták Jázmint, hogy ő addig tudja ütlegelni a lányt. Jázmint végül összeverték , ám most mégis őt fogják gyanúsítottként kihallgatni.

Összeverték, kitépték a haját, mégis gyanúsított lett

Jázminnak és Jennifernek korábban semmilyen problémája nem volt egymással. Információink szerint egy kamaszfiú ugrasztotta őket össze, hogy végül összeverekedjenek. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Addig heccelte őket, amíg végül a focipályán össze nem vitatkoztak. Mindez verekedéssé fajult, ám Jennifer szólt a rokonainak is, akik szintén megjelentek a pályán és lefogták a 14 éves Jázmint, míg a másik lány ütlegelte őt. A tininek megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”.

Jázmin édesapja, Zubor András korábban a lapunknak elmondta, felháborítónak tartja, hogy felnőttek fogták le a lányát, hogy őt összeverhessék.

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"

– nyilatkozta korábban András, akit a lánya barátnői riasztottak, hogy a lőrinci focipályán, hogy bántják Jázmint.

"Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt nézni akarta."

Akkor Jennifer és a családja nem ismerték el a bántalmazást, azt mondták, hogy ügyvédet fogadnak. Most úgy tűnik beváltották az ígéretüket, ugyanis még az összevert Jázminnak kell a rendőrségen megjelennie, ugyanis gyanúsítottként akarják kihallgatni.

Érkezett egy idézés, miszerint a lányomat gyanúsítottként fogják meghallgatni

– meséli András.