Összeverték, mégis a 14 éves Jázminnak kell felelnie: "Öt felnőtt fogta le a lányomat!"

összeverte
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 08:30
tinilánykamasz
Brutális bántalmazás. Két tinilány veszekedett össze, aminek az lett a vége, hogy az egyiknek a rokonai lefogták a másikat és összeverték a lányt. Most az egyik támadó azt állítja, hogy azért a megvert lány a hibás, mert annak a foga felsértette az öklét, amikor behúztak neki.
M. N.
A szerző cikkei

Megdöbbentő fordulatot vett a Heves vármegyei Lőrinciben összevert kamaszlány története. Ahogyan az ismeretes, 2025. április 4-én, a 14 éves Jázmin és egy 15 éves Jennifer összevitatkozott a helyi focipályán. Addig fajult az ügy, hogy Jennifer a rokonait is értesítette, akik lefogták Jázmint, hogy ő addig tudja ütlegelni a lányt. Jázmint végül összeverték , ám most mégis őt fogják gyanúsítottként kihallgatni. 

Összeverték a 14 éves Jázmint
Összeverték a 14 éves Jázmint, de ez nem volt elég a támadó családjának Fotó: olvasói

Összeverték, kitépték a haját, mégis gyanúsított lett 

Jázminnak és Jennifernek korábban semmilyen problémája nem volt egymással. Információink szerint egy kamaszfiú ugrasztotta őket össze, hogy végül összeverekedjenek. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Addig heccelte őket, amíg végül a focipályán össze nem vitatkoztak. Mindez verekedéssé fajult, ám Jennifer szólt a rokonainak is, akik szintén megjelentek a pályán és lefogták a 14 éves Jázmint, míg a másik lány ütlegelte őt. A tininek megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”. 

Jázmin édesapja, Zubor András korábban a lapunknak elmondta, felháborítónak tartja, hogy felnőttek fogták le a lányát, hogy őt összeverhessék. 

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"

– nyilatkozta korábban András, akit a lánya barátnői riasztottak, hogy a lőrinci focipályán, hogy bántják Jázmint. 

"Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt nézni akarta."

összeverték
Megsértette a foga az öklét, ezt sérelmezik Fotó: Shutterstock

Akkor Jennifer és a családja nem ismerték el a bántalmazást, azt mondták, hogy ügyvédet fogadnak. Most úgy tűnik beváltották az ígéretüket, ugyanis még az összevert Jázminnak kell a rendőrségen megjelennie, ugyanis gyanúsítottként akarják kihallgatni. 

Érkezett egy idézés, miszerint a lányomat gyanúsítottként fogják meghallgatni 

– meséli András. 

"Azt mondták a rendőrök, hogy azért van erre szükség, mert Jennifer keze megsérült a lányom fogától, amikor ököllel arcon ütötte őt. Ezért feljelentette a lányomat. Tehát már ott tartunk, hogy senkit nem érdekel, hogy Jázmint felnőttek fogták le és összeverték" - zárta szavait az édesapa.

Andrásék abban bíznak, hogy az összes bizonyítékot meg fogják vizsgálni, mert szerinte ilyen súlyos bántalmazás után felelnie kell a támadónak és családjának. 

Így áll most a nyomozás

A Hatvani Rendőrkapitányág garázdaság bűncselekmény miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van, ezért bővebb tájékoztatást nem áll módukban adni az esetről - írták a Bors megkeresésére. 

 

 

