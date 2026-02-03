Balhé A Nagy Ő-ben! Mimi kiakadt Kiara Lordra: „Elviselhetetlen a bűz, ami belőled árad!”

Stohl András érezhetően nem veszi félvállról a Nagy Ő főszerepét, ráadásul már az első napokban már komoly konfliktusok bontakoztak ki a szereplők között.

Nagy Ő műsorában Kiara háta mögött kritizálta Mimit, Stohl Andrásnak (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő újabb botránya! Most ki is a büdös?

Az egyik legnagyobb feszültséget Kiara Lord és Mimi között lehetett tapasztalni. Úgy tűnik, a felnőttfilmes tartalomgyártóra visszaszáll a büdösség átka, ugyanis a Farm VIP műsorában korábban ő büdösözte le Blága Tündét. Akkor szemtől szemben odavágta Tündének, hogy mindig izzadtságszaga van, sőt, a mellette álló Aurelio rögvest a hónaljába szagolt. Kiara azonban nem hagyta annyiban:

Tündi, én nem akartam felhozni, de az, hogy a lányok közül a csapatban neked mindig izzadságszagod van és volt, és ezt tegnap is éreztem. Szagold meg! Vagy a mosás nem jó, vagy a dezodor, szóval nem én rohadok, kiscsaj! Szépségkirálynőként neki rendbe kell tartania magát! Egy nő nem izzad!

– mondta akkor Tündének Kiara Lord a Farm VIP-ban.

Kiara Lord erőteljesen kritizálta Nagy Ő Mimit

A Nagy Ő műsorában Kiara folyamatosan kritizálta Mimit, többek között azzal jellemezte, hogy „egy dromedár agresszív nő”. Ugyanis Andrásnak ezt mondta Kiara:

Nem tudom elképzelni, hogy neked imponál egy ilyen... Dromedár nem? Vagy szereted?

Most Mimi nyíltan reagált a vádakra az Instagram-oldalán:

Legalább én elég nő vagyok ahhoz, hogy a szemébe mondjam, mit gondolok róla, nem úgy, mint ő, aki csak a kamerák mögött mer beszélni. És ne te beszélj tisztaságról: napokig ugyanabban a ruhában voltál, még ruhát is felajánlottam neked, mert már nem bírtam elviselni a bűzt, ami belőled áradt. Aki az első naptól nézte a műsort, látta, hogy már akkor is megszólaltam. Amikor először láttam, hogy másokról beszél rosszat, azt mondtam, szerintem mindenkinek süt a nap, és ami nekem nem szép, az lehet, hogy másnak igen. Ezen kívül a balhé előtt a szemébe is megmondtam, hogy gonosz. Nevettem, de kimondtam, hogy gonosz. Meg ott volt az is, amikor megvédtem Krisztát. Szóval több alkalommal is elmondtam a véleményemet, nem csak egyszer. Sokszor. És eljött egy pont, amikor már nem bírtam tovább. Szerintem mindenki hibázik. De ha valaki benne marad ugyanabban a hibában, az már azt jelenti, hogy egy darab sz*r. És mit számít, ha kívülről olyan “szép”, ami amúgy nem is igaz, ha belül egy darab szemét vagy, mint te.

A dráma tovább fokozódik, ugyanis a konfliktus Kiara és Mimi között úgy tűnik, nem csillapodik. Kérdés, hogyan reagál erre a Nagy Ő sztárja, és vajon a két nő közötti feszültség milyen hatással lesz a kapcsolatára a műsor során. Az biztos, hogy a büdösség átka ismét visszaszállt Kiarára, és a nézők számára garantált a folyamatos izgalom és persze a botrány.