Balhé A Nagy Ő-ben! Mimi kiakadt Kiara Lordra: „Elviselhetetlen a bűz, ami belőled árad!”

Kiara Lord erkölcstelen randevúi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 16:35
botrányNagy ŐkritikaStohl András
Január 26-án elstartolt a Nagy Ő új évada a TV2-n, a csatorna pedig már a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: ezúttal jóval többről van szó, mint egy átlagos párkereső műsorról. Nagy Ő-ként Stohl Andrást láthatjuk, az első napokban komoly botrány bontakozott ki, amikor Kiara Lord összetűzésbe került Mimivel.

Stohl András érezhetően nem veszi félvállról a Nagy Ő főszerepét, ráadásul már az első napokban már komoly konfliktusok bontakoztak ki a szereplők között.

Nagy Ő műsorában újabb botrány kezd kibontakozni.
Nagy Ő műsorában Kiara háta mögött kritizálta Mimit, Stohl Andrásnak (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő újabb botránya! Most ki is a büdös? 

Az egyik legnagyobb feszültséget Kiara Lord és Mimi között lehetett tapasztalni. Úgy tűnik, a felnőttfilmes tartalomgyártóra visszaszáll a büdösség átka, ugyanis a Farm VIP műsorában korábban ő büdösözte le Blága Tündét. Akkor szemtől szemben odavágta Tündének, hogy mindig izzadtságszaga van, sőt, a mellette álló Aurelio rögvest a hónaljába szagolt. Kiara azonban nem hagyta annyiban: 

Tündi, én nem akartam felhozni, de az, hogy a lányok közül a csapatban neked mindig izzadságszagod van és volt, és ezt tegnap is éreztem. Szagold meg! Vagy a mosás nem jó, vagy a dezodor, szóval nem én rohadok, kiscsaj! Szépségkirálynőként neki rendbe kell tartania magát! Egy nő nem izzad!

 – mondta akkor Tündének Kiara Lord a Farm VIP-ban.

Kiara Lord erőteljesen kritizálta Nagy Ő Mimit

 A Nagy Ő műsorában Kiara folyamatosan kritizálta Mimit, többek között azzal jellemezte, hogy „egy dromedár agresszív nő”. Ugyanis Andrásnak ezt mondta Kiara

Nem tudom elképzelni, hogy neked imponál egy ilyen... Dromedár nem? Vagy szereted? 

Most Mimi nyíltan reagált a vádakra az Instagram-oldalán: 

Legalább én elég nő vagyok ahhoz, hogy a szemébe mondjam, mit gondolok róla, nem úgy, mint ő, aki csak a kamerák mögött mer beszélni. És ne te beszélj tisztaságról: napokig ugyanabban a ruhában voltál, még ruhát is felajánlottam neked, mert már nem bírtam elviselni a bűzt, ami belőled áradt. Aki az első naptól nézte a műsort, látta, hogy már akkor is megszólaltam. Amikor először láttam, hogy másokról beszél rosszat, azt mondtam, szerintem mindenkinek süt a nap, és ami nekem nem szép, az lehet, hogy másnak igen. Ezen kívül a balhé előtt a szemébe is megmondtam, hogy gonosz. Nevettem, de kimondtam, hogy gonosz. Meg ott volt az is, amikor megvédtem Krisztát. Szóval több alkalommal is elmondtam a véleményemet, nem csak egyszer. Sokszor. És eljött egy pont, amikor már nem bírtam tovább. Szerintem mindenki hibázik. De ha valaki benne marad ugyanabban a hibában, az már azt jelenti, hogy egy darab sz*r. És mit számít, ha kívülről olyan “szép”, ami amúgy nem is igaz, ha belül egy darab szemét vagy, mint te.

A dráma tovább fokozódik, ugyanis a konfliktus Kiara és Mimi között úgy tűnik, nem csillapodik. Kérdés, hogyan reagál erre a Nagy Ő sztárja, és vajon a két nő közötti feszültség milyen hatással lesz a kapcsolatára a műsor során. Az biztos, hogy a büdösség átka ismét visszaszállt Kiarára, és a nézők számára garantált a folyamatos izgalom és persze a botrány.

 

