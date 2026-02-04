Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gyászba borult az ország: elhunyt a legendás műsorvezető

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 06:55
A hőn szeretett bemondó 75 éves volt. Az elhunyt, Richard Nankivell a hírek szerint rövid betegséget követően halt meg.
Bors
Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt a Radio Cumbria legendás műsorvezetője, Richard Nankivell, rövid betegséget követően. A hőn szeretett bemondó halálhírét a csatorna Facebook- oldalán jelentették be.

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a legendás műsorvezető / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt sokak kedvenc műsorvezetője

Nagy szomorúsággal jelentjük be a BBC Radio Cumbria egyik legismertebb műsorvezetőjének, Richard Nankivellnek a halálát, aki rövid betegség után, 75 éves korában hunyt el. Cumbria-szerte és azon túl is szeretettel fognak emlékezni rá a hallgatók

- írták a bejegyzésükben, amely alá sorra érkeztek a rajongók részvétnyilvánításai.

Szomorú hír! Richard egy vérbeli műsorvezető volt, úgy érezted magad mellette, mintha négyszemközt beszélgetne veled. Részvétem a családjának és barátainak!

- üzente az egyikük.

A North Devonból, Bidefordból származó Richard Nankivell az iskola elvégzése után a családi vállalkozásban állatárverezőnek tanult, de 1972-ben úgy döntött, inkább elindul felfedezni a világot. Csatlakozott a Brit Erők Műsorszóró Szolgálatához (BFBS), ahol külföldi műsorokat vezetett és készített a HM Forces számára, majd ezt követően Ciprusra, Gibraltárra, Németországba, Belize-be, a Falkland-szigetekre és az Öböl-térségbe is eljutott. Húsz év külföldi tartózkodás után, 1992-ben tért vissza az Egyesült Királyságba, és csatlakozott a BBC Radio Cumbria-hoz, ahol egészen a 2015 áprilisában bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig dolgozott - írja a Daily Star.

 

