Fáj, kapar a torkod? Így készíthetsz vírusölő fokhagymalevest olcsón és egyszerűen

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 11:15
egészségtippvírus
Egy régi gyógymód, ami ma is megállja a helyét. A fokhagymaleves nem csak az ízlelőbimbóidat kényezteti, de kiváló baktérium- és vírusölő hatása is van.
Bata Kata
A szerző cikkei

A fokhagymaleves már az illatával is lenyűgöz, de az íze és a hatása biztosan meggyőz arról, hogy minél többször elkészítsd. Hűvösebb napokon felmelegíti a tested és a lelked, miközben még a fránya vírusokat, gombákat és baktériumokat is kipucolja a szervezetedből, illóolaja pedig segít a légutak tisztításában.

Fokhagymaleves egy tálban
Így készíthetsz vírusölő fokhagymalevest
Fotó: borzywoj /  Shutterstock 

Fokhagymaleves, ami azonnal felkerül a kedvencek listájára

A fokhagymaleves gyorsan elkészíthető, könnyen variálhatod húsmentes vagy húsos változatra, és jól bírja a hűtést és újramelegítést is. Készülj fel arra, hogy ez a leves nem finomkodik az ízekkel – de pont ez adja a gyógyító erejét.

Hozzávalók:

  • 12 gerezd fokhagyma hámozva és vékonyra szeletelve
  • 1 közepes vöröshagyma finomra vágva
  • 2 közepes sárgarépa felkarikázva
  • 1 közepes fehérrépa vagy zeller apróra vágva 
  • 2 evőkanál olívaolaj vagy egy evőkanál vaj
  • 1,5 liter zöldséglé vagy csirkehúsleves alaplé – ezt helyettesítheted leveskockával
  • 1 közepes burgonya felkockázva 
  • 1 citrom reszelt héja és 1 evőkanál frissen facsart citromlé
  • 1 teáskanál friss reszelt gyömbér 
  • 1 teáskanál méz 
  • Só, bors ízlés szerint
  • Friss petrezselyem vagy koriander a tálaláshoz
  • Két marék pirított kenyérkocka

Bors tipp: Tehetsz bele egy csipet csípős pirospaprikát vagy chilipor, ha szereted a csípős ízt

Elkészítés:

  • Egy közepes lábasban pirítsd üvegesre a hagymát olívaolajon vagy vajon
  • Add hozzá a vékonyra szeletelt fokhagymát és a reszelt gyömbért. Párold együtt további 1–2 percig, de ügyelj rá, hogy a fokhagyma ne égjen meg, mert akkor keserű lesz
  • Tedd bele a felkarikázott sárgarépát, a zellert, fehérrépát és a burgonyakockákat, keverd össze, és pirítsd együtt 2–3 percig
  • Öntsd rá a zöldséglét, forrald fel, majd csökkentsd a hőmérsékletet és főzd gyöngyözve 15–20 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak
  • Ha krémesebb levest szeretnél, akkor egy botmixerrel pürésítsd simára vagy szedd ki egy részét, pürésítsd és öntsd vissza, majd keverd el alaposan. Ha a darabos leveseket szereted jobban, akkor ezt a lépést hagyd ki
  • Vedd le a tűzről, keverd hozzá a citrom reszelt héját és 1 evőkanál citromlevet, valamint a mézet. Kóstold meg, ha szükséges, sózd, borsozd.
  • Tálaláskor szórd meg pirított kenyérkockával, friss petrezselyemmel vagy korianderrel, ha szereted a csípőset, egy csipet chilit vagy pirospaprikát szórhatsz rá

Bors tipp: a fokhagymát ne süsd túl sokáig forró olajban, az enyhe pirítás intenzitást ad, de az allicin (a fokhagyma aktív vegyületeinek egy része) jobban megmarad, ha csak rövid ideig hőkezeled.

Ezért egészséges

A fokhagyma egyik legismertebb aktív összetevője az allicin, amely igazoltan antibakteriális és antivirális hatású. Emellett a fokhagyma illóolajai segíthetnek a légutak tisztításában és még gyulladáscsökkentő hatása is van. Tápanyagokban – B-vitaminok, C-vitamin, kénvegyületek – gazdag, ezért csökkenti a felső légúti fertőzések kialakulásának esélyét. Antioxidáns vegyületei hozzájárulhatnak a sejtvédelemhez, ami elősegíti a fertőzés elleni védekezést. Javítja a keringést, csökkenti a koleszterinszintet, értisztító hatású, ezért a szívbetegségek megelőzésében is fontos szerepe lehet.

Ha szeretnél többet megtudni a fokhagyma áldásos és kevésbé áldásos hatásáról, nézd meg a videót!

 

