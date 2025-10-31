Így készíthetsz gluténmentes tortilla chipset fillérekből: a legjobb mártogatós recepttel

Így készíthetsz tortilla chipset garantáltan gluténmentesen, ha igazán különleges, saját készítésű finomsággal szeretnéd kényeztetni magad, vagy közös filmezős, társasjátékozós estére készülsz a barátaiddal. Ezzel garantáltan óriási sikered lesz!
Így készíthetsz tortilla chipset házilag, ráadásul az ízét, de még a formáját is a saját ízlésedre igazíthatod. Tehetsz a tésztájába chilit, ha bírod a csípőset, vagy cheddart, füstölt sajtot, parmezánt, ha sajtimádó vagy, de ha valódi mexikói ízre vágysz, akkor ne hagyd ki a csipetnyi fahéjat, oregánót, koriandert és szegfűborsot se. Akármelyik ízvilágot is választod, a végeredmény lenyűgöző lesz, úgyhogy már most áthívhatod a barátaidat, hogy ők is megkóstolhassák. Azokat is, akik gluténmentesen étkeznek. Ezt a receptet ki kell próbálnod!
Bors tipp:
Készíthetsz hozzá salsa szószt, avokádókrémet, vagy egyszerűen csak szórd meg sajttal, tedd vissza a sütőbe egy percre, épp csak annyira, hogy megolvadjon rajta a sajt.
Ha kipróbálnád a nem gluténmentes, kovászos tortilla chips készítését búzalisztből, és készítenél hozzá mártogatóst is, akkor nézd meg a videót!
