Így készíthetsz gluténmentes tortilla chipset fillérekből: a legjobb mártogatós recepttel

Így készíthetsz tortilla chipset garantáltan gluténmentesen, ha igazán különleges, saját készítésű finomsággal szeretnéd kényeztetni magad, vagy közös filmezős, társasjátékozós estére készülsz a barátaiddal. Ezzel garantáltan óriási sikered lesz!

Fotó: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

Így készíthetsz tortilla chipset házilag, ráadásul az ízét, de még a formáját is a saját ízlésedre igazíthatod. Tehetsz a tésztájába chilit, ha bírod a csípőset, vagy cheddart, füstölt sajtot, parmezánt, ha sajtimádó vagy, de ha valódi mexikói ízre vágysz, akkor ne hagyd ki a csipetnyi fahéjat, oregánót, koriandert és szegfűborsot se. Akármelyik ízvilágot is választod, a végeredmény lenyűgöző lesz, úgyhogy már most áthívhatod a barátaidat, hogy ők is megkóstolhassák. Azokat is, akik gluténmentesen étkeznek. Ezt a receptet ki kell próbálnod!

Hozzávalók:

20 dkg kukoricadara

5 dl víz

2 evőkanál olívaolaj vagy napraforgóolaj

1 teáskanál só

fűszerek: chili, fahéj, koriander, oregánó, reszelt sajtok az ízlésed és a hangulatod szerint

egy csipet szódabikarbóna

Elkészítés:

Egy lábosba keverd el jó alaposan a kukoricadarát az olajjal, vízzel és a sóval, majd folyamatos kevergetés mellett, főzd puhára a darát, éppúgy, mintha puliszkát vagy tejbegrízt készítenél, csak egy picit legyen sűrűbb állagú a végeredmény. Ehhez nagyjából 20-25 percre lesz szükséged.

Így készíthetsz gluténmentes tortilla chipset puliszkából

Fotó: HC FOTOSTUDIO / Shutterstock

Ha megfőtt és kicsit kihűlt a massza, akkor keverd bele a fűszereket és a szódabikarbónát, borítsd ki az egészet egy olajjal vékonyan megkent sütőpapírra, tegyél rá egy másik szintén olajjal kicsit megkent papírt, és így nyújtsd ki nagyjából 2-3 mm vékonyságúra.

Kinyújtás után szedd le a felső sütőpapírt, és a masszát papírral együtt húzd át egy tepsire.

Egy derelyevágóval vagy késsel vágd fel a tésztát tortilla chips méretűre, de ha ehhez nincs kedved, akkor csak tedd be a sütőbe, úgy, ahogy van, majd utólag is darabokra törheted, akkor rusztikusabb lesz a végeredmény.

Előmelegített, légkeveréses sütőben 180 fokon süsd aranybarnára, nagyjából 10 perc alatt.

Bors tipp: Készíthetsz hozzá salsa szószt, avokádókrémet, vagy egyszerűen csak szórd meg sajttal, tedd vissza a sütőbe egy percre, épp csak annyira, hogy megolvadjon rajta a sajt.

Ha kipróbálnád a nem gluténmentes, kovászos tortilla chips készítését búzalisztből, és készítenél hozzá mártogatóst is, akkor nézd meg a videót!