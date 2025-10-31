Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így készíthetsz gluténmentes tortilla chipset fillérekből: a legjobb mártogatós recepttel

Így készíthetsz gluténmentes tortilla chipset fillérekből: a legjobb mártogatós recepttel

gluténmentes
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 14:15
diétareceptnassolnivaló
Ahogy egyre hűvösebbre fordul az idő, alig várod majd, hogy bekuckózz a kanapéra egy jó film vagy könyv társaságában, és közben valami finom gluténmentes nasit rágcsálhass. Így készíthetsz tortilla chipset pofonegyszerűen, ha már unod a bolti kínálatot.
Bata Kata
A szerző cikkei

Így készíthetsz tortilla chipset garantáltan gluténmentesen, ha igazán különleges, saját készítésű finomsággal szeretnéd kényeztetni magad, vagy közös filmezős, társasjátékozós estére készülsz a barátaiddal. Ezzel garantáltan óriási sikered lesz!

így készíthetsz tortilla chipset gluténmentesen
Így készíthetsz tortilla chipset gluténmentesen
Fotó: Liudmyla Chuhunova /  Shutterstock 

Így készíthetsz tortilla chipset gluténmentesen

Így készíthetsz tortilla chipset házilag, ráadásul az ízét, de még a formáját is a saját ízlésedre igazíthatod. Tehetsz a tésztájába chilit, ha bírod a csípőset, vagy cheddart, füstölt sajtot, parmezánt, ha sajtimádó vagy, de ha valódi mexikói ízre vágysz, akkor ne hagyd ki a csipetnyi fahéjat, oregánót, koriandert és szegfűborsot se. Akármelyik ízvilágot is választod, a végeredmény lenyűgöző lesz, úgyhogy már most áthívhatod a barátaidat, hogy ők is megkóstolhassák. Azokat is, akik gluténmentesen étkeznek. Ezt a receptet ki kell próbálnod!

Hozzávalók: 

  • 20 dkg kukoricadara
  • 5 dl víz
  • 2 evőkanál olívaolaj vagy napraforgóolaj 
  • 1 teáskanál só
  • fűszerek: chili, fahéj, koriander, oregánó, reszelt sajtok az ízlésed és a hangulatod szerint
  • egy csipet szódabikarbóna

Elkészítés:

  • Egy lábosba keverd el jó alaposan a kukoricadarát az olajjal, vízzel és a sóval, majd folyamatos kevergetés mellett, főzd puhára a darát, éppúgy, mintha puliszkát vagy tejbegrízt készítenél, csak egy picit legyen sűrűbb állagú a végeredmény. Ehhez nagyjából 20-25 percre lesz szükséged.
így készíthetsz tortilla chipse puliszkából
Így készíthetsz gluténmentes tortilla chipset puliszkából
Fotó: HC FOTOSTUDIO /  Shutterstock 
  • Ha megfőtt és kicsit kihűlt a massza, akkor keverd bele a fűszereket és a szódabikarbónát, borítsd ki az egészet egy olajjal vékonyan megkent sütőpapírra, tegyél rá egy másik szintén olajjal kicsit megkent papírt, és így nyújtsd ki nagyjából 2-3 mm vékonyságúra. 
  • Kinyújtás után szedd le a felső sütőpapírt, és a masszát papírral együtt húzd át egy tepsire. 
  • Egy derelyevágóval vagy késsel vágd fel a tésztát tortilla chips méretűre, de ha ehhez nincs kedved, akkor csak tedd be a sütőbe, úgy, ahogy van, majd utólag is darabokra törheted, akkor rusztikusabb lesz a végeredmény. 
  • Előmelegített, légkeveréses sütőben 180 fokon süsd aranybarnára, nagyjából 10 perc alatt.

Bors tipp: 

Készíthetsz hozzá salsa szószt, avokádókrémet, vagy egyszerűen csak szórd meg sajttal, tedd vissza a sütőbe egy percre, épp csak annyira, hogy megolvadjon rajta a sajt.

Ha kipróbálnád a nem gluténmentes, kovászos tortilla chips készítését búzalisztből, és készítenél hozzá mártogatóst is, akkor nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu