Szomorú hír érkezett: elhunyt az Éjjel-nappal Budapest szereplője

Most ő megy előre egy kicsit.

De maradjon ez most is olyan, amilyen ő volt. Inkább mosolyogjatok egyet – tudjátok, sosem volt a nagy drámák híve.

Ha rá gondoltok, ne a csend jusson eszetekbe, hanem egy jó zene. Egy nevetés. Egy vetődés a kapuban. Egy mondat: „Csak a Boogie, meg a nyugi.”

2026.03.06-án, 11.00 órakor még egyszer összegyűlünk: Dunakeszi Városi Temető

Részvétnyilvánítás helyett egyetlen szál fehér virággal emlékezzetek rá – ez most bőven elegendő.

A gondolatok, az emlékek, a közös mosolyok többet jelentenek most minden kimondott szónál.

Ő pedig marad ritmusban.

Velünk.