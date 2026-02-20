Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szomorú hír érkezett: elhunyt az Éjjel-nappal Budapest szereplője

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 09:11
Szunyi Zsolt 52 éves volt.

Fájdalmas hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy 52 éves korában elhunyt Szunyi Zsolt, az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője – a halál okáról egyelőre nincsenek információk, de azt elárulták, mikor kísérik utolsó útjára.

gyász, gyertya
Elhunyt Szunyi Zsolt / Illusztráció: freepik.com

Most ő megy előre egy kicsit. 🖤🖤🖤

De maradjon ez most is olyan, amilyen ő volt. Inkább mosolyogjatok egyet – tudjátok, sosem volt a nagy drámák híve.

Ha rá gondoltok, ne a csend jusson eszetekbe, hanem egy jó zene. Egy nevetés. Egy vetődés a kapuban. Egy mondat: „Csak a Boogie, meg a nyugi.”

2026.03.06-án, 11.00 órakor még egyszer összegyűlünk: Dunakeszi Városi Temető

Részvétnyilvánítás helyett egyetlen szál fehér virággal emlékezzetek rá – ez most bőven elegendő.

A gondolatok, az emlékek, a közös mosolyok többet jelentenek most minden kimondott szónál.

Ő pedig marad ritmusban.

Velünk. 🖤🖤🖤

– olvasható a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

