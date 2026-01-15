Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
"Új év – új én" - Marsi Anikó elárulta a fogyásának titkát

2026. január 15.
Majdnem minden második ember tesz újévi fogadalmat az év kezdetén. Marsi Anikónak idén azonban nincs oka arra, hogy változtasson életén, ugyanis tavalyi fogadalma eredményesnek bizonyult: 15 kilótól szabadult meg. Az elért súlyát azóta is tartja, igaz kis segítséget kapott a természet patikájából.
A TV2 csinos híradósa nem tagadja, egy évvel ezelőtt nagyon nem volt megbékélve azzal, amit a tükörben látott.

Sok kritikát kapott a Tények híradósa, ezért döntött a változás mellett  - Fotó:   TV2

Annyi bántást kaptam kommentekben és újságcikkekben, hogy előbb-utóbb beláttam: a szerény 163 centimhez társuló közel 72 kilóval nem csak kikerekedtem, de az egészségemnek is ártottam. 

"Azt mondtam magamnak: Anikó, ne várjuk meg, hogy vágósúlyba kerülj! Ekkor ismerkedtem meg a 90:10 aranyszabállyal, aminek alapját egy neves amerikai professzornő jegyez, miszerint nem igaz, hogy alakunkért 70%-ban felel az étkezés, 30-ban pedig a mozgás. Az arány 90:10-re tolódott” 

- meséli a műsorvezető, aki azt is bevallja, hogy szüksége volt egy kis segítségre ahhoz, hogy teste, lelke és étvágya is tudjon alkalmazkodni az újfajta megközelítéshez.

Látható az eredmény!  - Marsi Anikó látványosan lefogyott

Ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben az egyik növényt egyszerűen a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre. Másik nagy kedvenc az indián fügekaktusz, ami a megmaradt zsírokat kipucolja” – meséli. 

Erről a növényről készült tudományos vizsgálat megállapította, hogy a zsírok több mint negyedét nem engedi felszívódni, ami egy fogyókúra esetén igazán nagy segítség. Anikó mindennek alaposan utánanézett, ma már azt is tudja, mire jó a japán gobó. 

„A salakanyagok ellen vethető be, nekem sok-sok évnyi felhalmozott lerakódást pucolt ki. Nagy könnyebbség volt, hogy ez a fogyás nem csak gyors volt és már jó fél éve tartom az elért eredményt, de nem is kellett kizsigerelnem a szervezetemet. Most az ünnepek alatt is ugyanazokat ettem, mit máskor, csak jóval kisebb adagokkal jól laktam” – meséli a TV2 csinos műsorvezetője.
 

 

