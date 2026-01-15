"Új év – új én" - Marsi Anikó elárulta a fogyásának titkát

A TV2 csinos híradósa nem tagadja, egy évvel ezelőtt nagyon nem volt megbékélve azzal, amit a tükörben látott.
Annyi bántást kaptam kommentekben és újságcikkekben, hogy előbb-utóbb beláttam: a szerény 163 centimhez társuló közel 72 kilóval nem csak kikerekedtem, de az egészségemnek is ártottam.
"Azt mondtam magamnak: Anikó, ne várjuk meg, hogy vágósúlyba kerülj! Ekkor ismerkedtem meg a 90:10 aranyszabállyal, aminek alapját egy neves amerikai professzornő jegyez, miszerint nem igaz, hogy alakunkért 70%-ban felel az étkezés, 30-ban pedig a mozgás. Az arány 90:10-re tolódott”
- meséli a műsorvezető, aki azt is bevallja, hogy szüksége volt egy kis segítségre ahhoz, hogy teste, lelke és étvágya is tudjon alkalmazkodni az újfajta megközelítéshez.
„Ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben az egyik növényt egyszerűen a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre. Másik nagy kedvenc az indián fügekaktusz, ami a megmaradt zsírokat kipucolja” – meséli.
Erről a növényről készült tudományos vizsgálat megállapította, hogy a zsírok több mint negyedét nem engedi felszívódni, ami egy fogyókúra esetén igazán nagy segítség. Anikó mindennek alaposan utánanézett, ma már azt is tudja, mire jó a japán gobó.
„A salakanyagok ellen vethető be, nekem sok-sok évnyi felhalmozott lerakódást pucolt ki. Nagy könnyebbség volt, hogy ez a fogyás nem csak gyors volt és már jó fél éve tartom az elért eredményt, de nem is kellett kizsigerelnem a szervezetemet. Most az ünnepek alatt is ugyanazokat ettem, mit máskor, csak jóval kisebb adagokkal jól laktam” – meséli a TV2 csinos műsorvezetője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.