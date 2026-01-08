Fogyókúrás ébresztő: a diétás kávé létezik, és még finom is

Kedvenc reggeli ébresztőnk, a fekete sok formában fogyasztható, nem árt azonban megfontolni, milyen verziót választunk, ha éppen alakformáláson dolgozunk. A tejszínes, habos és ízesített változatok nem tartoznak a diétás kávé kategóriájába, bizonyos változatok azonban kifejezetten támogatják a fogyást.
A kávé jótékony hatásai a diétában is a segítségünkre lehetnek.
Egy fűszeres és magas koncentrációjú hozzávaló hozzájárulhat az alakformáláshoz.
Népszerű maggal helyettesíthetjük a tejes komponenst.
Talán ártalmatlannak tűnik reggel és napközben elfogyasztani egy-egy élénkítő feketét, amit tejes habbal, cukorral és egyéb édes, szirupos kiegészítőkkel dobunk fel, ám ezek összeadódva a hét vagy hónap végén tetemes mennyiségű plusz kalóriát jelentenek. Éppen ezért ha az a célunk, hogy csökkentsük némiképpen a felesleges kalóriabevitelt, érdemes a legrendszeresebben kortyolgatott italunkat átgondolni. A diétás kávé ugyanolyan finom lehet, mint hizlalóbb társaik.
Diétás kávé készítése: az alakbarát fekete nedű az alakod legjobb barátja lehet
A kávéra azért tekinthetünk jótékony italként, mert az összetevőinek köszönhetően képes beindítani a zsírégetés folyamatát. A benne található antioxidáns hatású savak gyulladáscsökkentőként hatnak, sőt az is kiderült már kutatásokból, hogy a rendszeres és gyakori, koffeintartalmú és koffeinmentes kávé fogyasztása akár a 2-es típusú cukorbetegség kialakulási esélyét is csökkentheti. Kedvenc fekete nedűnk ráadásul az emésztést és az anyagcsere-folyamatokat is serkenti, nem mindegy azonban, hogyan isszuk és milyen hozzávalókkal készítjük el.
Fahéjas napkezdet Az egyik legismertebb és legillatosabb fűszernövény, a fahéj különösen jó hatással van a szervezetünkre, ezért tanácsos minél gyakrabban fogyasztani. Például egy frissen lefőtt fekete kávé ízesítéseként, amihez az őrölt és a porított változatot is választhatjuk. A különleges páros még jobban felturbózza az anyagcserét, miközben méregtelenít és zsírégető hatását is kifejti. Ha túl keserűnek hatna az egyveleg, használjunk egy kevés mézet az ízesítéshez, a pozitívumokért cserébe pedig ne lépjük át a napi 2-3 csészényi mennyiséget.
Duplán jó a fekete A kávéhoz a csokoládé is remekül illik, habár elsőre elképzelhetetlennek tűnhet, hogy ennek a finomságnak bármi keresnivalója lenne egy diétás étrendben. Pedig ha meghúzzuk a határt, csak és kizárólag mértékkel fogyasztjuk, valamint magas kakaótartalmú csokoládét választunk, nemhogy hátráltatjuk, de még támogatjuk is a céljainkat. Az étcsokoládé ugyanis szintén tartalmaz antioxidánsokat, ráadásul már egy kocka is extra pikánsságot kölcsönözhet a napindító forró italnak. A csokis kávé kifejezetten laktató lehet, így még kevésbé fogunk a délelőtt folyamán nassolnivalóért nyúlni.
Magos kávécsoda Valószínűleg szükségtelen részletezni, mennyire egészségesek a különféle magvak, főleg az elmúlt években népszerűvé váló kesudió, amely a kávénk kiegészítője is lehet. Mivel más magokhoz képest alacsony a zsírtartalma és jó minőségű koleszterint tartalmaz, fogyókúrás időszakban is bátran fogyaszthatjuk, persze csak mértékkel, és például kávéval vegyítve. Ezt a következő módon tehetjük meg: egy adagnyi friss feketét és körül-belül fél maréknyi kesudiót öntsünk turmixgépbe és addig vegyítsük, amíg nem lesz krémesen sima. Ha még jobban megbolondítanánk ezt a kivételes italt, adjunk hozzá némi mézet és tengeri sót.
Kíváncsi vagy, milyen a ketogén habos kávé? Az alábbi videóból kiderül:
