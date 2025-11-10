Kávé, cicák, boldogság – 5 macskás kávézó szerte az országban, ahol a dorombolás garantált

A macskás kávézók különlegessége az, hogy a stresszes mindennapokba egy kis nyugalmat és derűt csempésznek. Melyik macskaimádó tudna ellenállni a pihe-puha bundáknak és a halk dorombolásnak? Szerencsére az ország több pontján is nyílt már olyan kávézó, ahol a vendégek cicák társaságában lazíthatnak.
Ha vidéken jársz, érdemes felkeresned ezeket a különleges helyeket, mert ugyan minden városban más a hangulatuk, de közös bennük a nyugalom és a macskák szeretete. Alább hoztunk 5 cicás kávézót, ha hangulatos helyet keresel.
Eger belvárosában található a Cicuskám Cat Café, ahol hat mentett cica várja a vendégeket. A hely célja, hogy a kávézás élményét és a cicák szeretetét egyetlen barátságos térben egyesítse. A kínálatban tejes kávék, forró csokik, limonádék és könnyű harapnivalók szerepelnek, de az igazi különlegesség a matcha latte és a cicás latte art.
Cím: Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.
Sopronban az Erdei Malom közben található a Malmacska, amely már nevében is játékosan utal a macskás hangulatra. A hely specialty kávékkal, házi péksüteményekkel és szendvicsekkel várja a látogatókat szerdától vasárnapig. A kávézót azoknak is érdemes felkeresni, akik valamilyen különleges programra vágynak, hiszen a helyszínen rendszeresen szerveznek cicás jógát és brunchot, így a testmozgás, a finom ételek és a dorombolás egyszerre segít ellazulni. A vendégek dicsérik a hely békés hangulatát, a cicák nyitottságát és a kávé kiváló minőségét.
Cím: Sopron, Erdei Malom köz 4.
Debrecen belvárosában működik a város első macskás kávézója. A Macskávézó csendes, otthonos hely, ahol Maine Coon és mentett cicák várják a vendégeket. A kávé és sütemény mellett a békesség az, amit a legtöbben hazavisznek innen, hiszen barátságos, nyugodt és szeretetteljes hely.
Cím: Debrecen, Cegléd utca 1.
Pécs belvárosában található a Purrfect Cat Café, amely 2019-ben nyitotta meg kapuit, mint a Dél-Dunántúl első macskás kávézója. A tulajdonosok célja, hogy a japán macskás kávézók meghitt hangulatát hozzák el Magyarországra. A Purrfect Cat Caféban a forró italok és házi sütik mellett limonádékat és könnyű harapnivalókat kínálnak. A hely családias, kicsi és otthonos, ezért mindenképp érdemes előre asztalt foglalni. A vendégek szerint a cicák itt különösen barátságosak, a légkör pedig olyan, mintha egy kedves barát nappalijában ülnél.
Cím: Pécs, Rákóczi út 59.
Szombathely macskás kávézója, a Chaos Cat Coffee hat barátságos cicával várja a látogatókat. A hely szerdától vasárnapig tart nyitva, de így is gyorsan a környék egyik legkedveltebb találkozóhelyévé vált. A kávézóban a dorombolás mellé finom italok és apró harapnivalók járnak, a hangulat pedig mindig családias. A vendégek kiemelik a tisztaságot, a cicák nyugodt természetét és a kedves kiszolgálást. A hely mára Nyugat-Magyarország egyik legpozitívabb közösségi pontjává nőtte ki magát.
Cím: Szombathely, Mátyás király út 1.
