Vajon mennyi koffein számít túl soknak? Kiderült, mennyit ihatnál valójában!

Fontos kiemelni rögtön az elején, hogy a koffein nemcsak a kávéban, de a teában, az energia és sportitalokban és üdítőkben is megtalálható, így amikor a káros hatások kerülnek szóba, érdemes végiggondolni, melyik italt fogyasztjuk, és azokat milyen napi mennyiségben. De vajon hol a határ? Mi számít elfogadhatónak, és mi túl soknak? A választ a Delish gasztronómiai magazin cikkében adta meg két táplálkozási szakértő.

A koffein számtalan jótékony hatást fejt ki a szervezetben, de érdemes odafigyelni a mennyiségére

Fotó: Shutterstock

Erőteljesen hat ránk a koffein

Érdemes tudni, hogy a koffein egy kémiai stimuláns, ami a természetben fordul elő, méghozzá olyan növényekben, mint a kávébab, a tealevél, a kakaóbab vagy éppen a guarana bogyó, ami a kávéban található koffein többszörösét tartalmazza. A közkedvelt dobozos vagy üveges italainkat pedig laboratóriumi körülmények között kivont koffeinnel dúsítják. Igyuk bármelyiket is a hétköznapjainkon egy biztos: a legtöbben élénkítő hatásáért kortyolgatjuk a koffeines leveket, melyek jellemzően 30-45 perccel az elfogyasztásuk után szívódnak fel teljesen, és mintegy 3 óra alatt tűnnek el végleg a szervezetünkből. Nem véletlenül jelentkeznek az olyan hatások, mint a motiváltabb és koncentráltabb mentális állapot, a tanulási képességek javulása, a fizikai teljesítmény fokozása, és az anyagcsere felgyorsulása.

Kim Yawitz dietetikus a Delish hasábjain kiemelte, hogy a koffein növeli a központi idegrendszeri aktivitást, emellett felgyorsítja az agy és a testünk egyéb részei közötti kommunikációt. Ally Mast táplálkozási szakértő szerint a koffein mindezeken felül a fáradtsággal is segít szembeszállni, hiszen blokkolja az adenozin receptorokat, melyeknek felhalmozódása a felelős a napközbeni álmosságért és levertségért. A koffein azonban szemben az alvással nem képes visszafordítani ezt a folyamatot, arra viszont jó, hogy késleltesse a bágyadtságot.

A mértéktelen koffein idegessé, feszültté és kapkodóvá tesz

Fotó: Zapylaiev Kostiantyn / Shutterstock

Tanácsos figyelni a testi jelekre

A koffeines italok mértéktelen fogyasztása azonban kevésbé kellemes következményekkel is együtt járhat. Például szorongással, álmatlansággal, túlzott idegességgel, heves szívveréssel, feszült kapkodással, és az emésztésünket tekintve akár hasmenéssel is. Mindezeket elkerülhetjük, ha tudatosan állunk a koffeinfogyasztásunkhoz, kialakítjuk a napi szokásainkat, és odafigyelünk arra is, hogy a délután második felében, valamint este már egyáltalán ne igyunk koffeint tartalmazó italokat, melyeket célszerű teljesen elkerülni, ha refluxos, illetve gyomorégéses panaszokkal küzdünk. Aki pedig diagnosztizált szorongással küzd, vagy szívbetegsége van, szintén jó, ha korlátozza a koffein bevitelét, hiszen az alapvetően megemeli a vérnyomást és növeli az izgatottságérzést.