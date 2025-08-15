UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő, mire képes a kávé, ráadásul egészségesebb a teánál

kávé
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 12:00
egészségteamegelőzés
Meglepő előnyökkel járhat a kávéfogyasztás.
Alexa
A szerző cikkei

A kávé sokak számára a mindennapok része. Akár egy americano vagy egy presszó, esetleg valami különleges latte a kedvenc, mind-mind része lehet a reggeli alapélménynek. Adhat egy kis lendületet egy mozgalmas munkanap kezdetén, vagy felpezsdíthet egy fontos megbeszélés előtt. A széles választékban kínált kávéfajtáknak köszönhetően mindenki találhat magának valót. Bár előfordulhat olyan helyzet, amikor visszautasítunk egy reggeli kávét, mondván nem tesz olyan jót nekünk, egy szakértő szerint nem ez a helyzet.

Steaming cup of coffee on a saucer with coffee beans scattered around.
Te is kávézol reggelente? - Fotó: Your Name / Forrás: Freepik.com

Egy táplálkozási szakértő, James Ellis elárulta, hogy a napi kávéfogyasztás valójában segíthet hosszabb életet élnünk. És ez csak az egyik az ital számos előnye közül. A szakértő szerint még egy csésze teánál is egészségesebb, így tehát nem most jött el az ideje annak, hogy a kedvenc feketéd lecseréld.

A szakértő szerint a kávé sok antioxidánst tartalmaz. Tanulmányok kimutatták, hogy ezek segíthetnek csökkenteni a szív-, cukor- és májbetegségek, sőt némely rákos megbetegedés kockázatát. James a polifenolokat emelte ki, amelyek megkülönbözteti a kávét egyes versenytársaitól.

A kávé és a tea egyaránt tartalmaznak polifenoloknak nevezett jótékony növényi anyagokat, amelyek segíthetnek csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát, de egyben táplálékul is szolgálnak a bél mikrobiomjában élő jótékony baktériumok számára

- idézi a szavait a Daily Record.

A szakember szerint a kávé kétszer több polifenolt tartalmaz, mint a tea, és szerinte a legjobb minőségű kávé ledarálása lehet a legjobb választás.

 

A kávéfogyasztás előnyei

 

  • Tele van antioxidánsokkal: antioxidánstartalmának köszönhetően hozzájárul a szívbetegségek, cukorbetegségek és májbetegségek kockázatának csökkentéséhez.
  • Hosszabb élttartamot biztosít: egy tanulmány szerint, akik több éven keresztül, napi 2-4 csésze kávét fogyasztottak, alacsonyabb volt a halálozásuk kockázata.
  • Magas a rosttartalma: egy csésze kávé, két gramm rostot is tartalmazhat, ami több, mint amennyivel egy pohár narancslé rendelkezik.
  • Fitnesz-kompatibilis: A sportolók is érezhetik a koffein jótékony hatásait a teljesítményükre, így jobban tudnak teljesíteni, de kevésbé érzik megterhelőnek.
  • Kitágítja az ereket, így segít a fejfájás ellen: csökkenti a fejre nehezedő nyomást, így segíthet a fejfájás ellen.
  • Egészségesebb bélrendszer: a kávéban található vegyületek segíthetnek a bélrendszernek és a nyálkahártyának. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu