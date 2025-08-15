Elképesztő, mire képes a kávé, ráadásul egészségesebb a teánál

A kávé sokak számára a mindennapok része. Akár egy americano vagy egy presszó, esetleg valami különleges latte a kedvenc, mind-mind része lehet a reggeli alapélménynek. Adhat egy kis lendületet egy mozgalmas munkanap kezdetén, vagy felpezsdíthet egy fontos megbeszélés előtt. A széles választékban kínált kávéfajtáknak köszönhetően mindenki találhat magának valót. Bár előfordulhat olyan helyzet, amikor visszautasítunk egy reggeli kávét, mondván nem tesz olyan jót nekünk, egy szakértő szerint nem ez a helyzet.

Egy táplálkozási szakértő, James Ellis elárulta, hogy a napi kávéfogyasztás valójában segíthet hosszabb életet élnünk. És ez csak az egyik az ital számos előnye közül. A szakértő szerint még egy csésze teánál is egészségesebb, így tehát nem most jött el az ideje annak, hogy a kedvenc feketéd lecseréld.

A szakértő szerint a kávé sok antioxidánst tartalmaz. Tanulmányok kimutatták, hogy ezek segíthetnek csökkenteni a szív-, cukor- és májbetegségek, sőt némely rákos megbetegedés kockázatát. James a polifenolokat emelte ki, amelyek megkülönbözteti a kávét egyes versenytársaitól.

A kávé és a tea egyaránt tartalmaznak polifenoloknak nevezett jótékony növényi anyagokat, amelyek segíthetnek csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát, de egyben táplálékul is szolgálnak a bél mikrobiomjában élő jótékony baktériumok számára

- idézi a szavait a Daily Record.

A szakember szerint a kávé kétszer több polifenolt tartalmaz, mint a tea, és szerinte a legjobb minőségű kávé ledarálása lehet a legjobb választás.

A kávéfogyasztás előnyei