Elképesztő, mire képes a kávé, ráadásul egészségesebb a teánál

A kávé sokak számára a mindennapok része. Akár egy americano vagy egy presszó, esetleg valami különleges latte a kedvenc, mind-mind része lehet a reggeli alapélménynek. Adhat egy kis lendületet egy mozgalmas munkanap kezdetén, vagy felpezsdíthet egy fontos megbeszélés előtt. A széles választékban kínált kávéfajtáknak köszönhetően mindenki találhat magának valót. Bár előfordulhat olyan helyzet, amikor visszautasítunk egy reggeli kávét, mondván nem tesz olyan jót nekünk, egy szakértő szerint nem ez a helyzet.
Egy táplálkozási szakértő, James Ellis elárulta, hogy a napi kávéfogyasztás valójában segíthet hosszabb életet élnünk. És ez csak az egyik az ital számos előnye közül. A szakértő szerint még egy csésze teánál is egészségesebb, így tehát nem most jött el az ideje annak, hogy a kedvenc feketéd lecseréld.
A szakértő szerint a kávé sok antioxidánst tartalmaz. Tanulmányok kimutatták, hogy ezek segíthetnek csökkenteni a szív-, cukor- és májbetegségek, sőt némely rákos megbetegedés kockázatát. James a polifenolokat emelte ki, amelyek megkülönbözteti a kávét egyes versenytársaitól.
A kávé és a tea egyaránt tartalmaznak polifenoloknak nevezett jótékony növényi anyagokat, amelyek segíthetnek csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát, de egyben táplálékul is szolgálnak a bél mikrobiomjában élő jótékony baktériumok számára
- idézi a szavait a Daily Record.
A szakember szerint a kávé kétszer több polifenolt tartalmaz, mint a tea, és szerinte a legjobb minőségű kávé ledarálása lehet a legjobb választás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.