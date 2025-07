Filléres házi praktika visszér ellen – Többé nem kell takargatnod magad a strandon

Ez az olcsó és természetes házi trükk, tényleg megoldást jelenthet a problémádra. Ha visszér ellen keresel megoldást és unod, hogy egész nyáron azon tanakodsz mit vegyél fel, – mert egy hosszúnadrághoz túl nagy a kánikula, de a hosszú szoknyád meg a héten már háromszor viselted – akkor ez a cikk tökéletes lesz neked!

Van megoldás a visszér ellen! Fotó: Yashkin Ilya / Shutterstock

Visszér ellen: próbáld ki – lehet, hogy megmenti a nyarad

A visszér kialakulásában sok tényező szerepet játszhat. Ilyen például a genetikai hajlam, vagy a hormonális változások (terhesség). Vannak azonban olyanok is, amelyeket képesek vagyunk befolyásolni, és érdemes odafigyelni rájuk. Főleg akkor fontos erre figyelmet fordítanunk, ha álló-, ülőmunkát végzünk, és ebből kifolyólag, mozgásszegény életmódot folytatunk.

A visszér, a véráramlás rendellenességének köszönhetően jön létre. A kékes-lilás erek – amik annyi nő nyarát keserítik meg – egy pangásnak köszönhetően alakulnak ki, amikor a vér nem tud megfelelően áramlani a vénákban. Ez gyakran nem csak esztétikai problémát jelent, mert a pangás hatására a látható erek mellett, gyakran fájdalom, gyulladás, duzzanat és feszülés jelentkezik.

Ne szégyelld, oldd meg – nem vagy vele egyedül!

Ne gondold, hogy a visszér problémájával egyedül küzdesz és azt se, hogy csupán egy bizonyos életkor után jelentkezik. Nők milliói szenvednek ettől a kellemetlenségtől és rengetegen közülük, fiatal felnőttek.

Szerencsére van egy házi praktika, amivel te is kikerülheted a drága, esetleg fájdalmas kezeléseket. Ráadásul már ma elkezdheted alkalmazni. Szinte biztos, hogy már most is minden hozzávaló ott csücsül a konyhapolcodon a visszér megszüntetéséhez.

A konyhád titkos fegyvere a visszér ellen

Tényleg filléres megoldás: almaecet. Ennek a csodaszernek rengeteg pozitív hatása van. Biztosak vagyunk benne, hogy te is meg fogod ezt tapasztalni, mert talán a leghatékonyabb házi praktika visszér ellen.

Amellett, hogy gyulladáscsökkentő és vérkeringés-javító hatással bír, az ereket is összehúzza, így célzottan segíthet a visszér ellen.

A visszér vénatágulat, ami genetilailag öröklődik, de nagyobb megterhelés hatására is kijöhet Fotó: MarutStudio / Shutterstock

Almaecet visszér ellen

Csupán ennyit kell tenned, hogy nyáron felvehesd a kedvenc ruhádat:

Márts egy vattapamacsot almaecetbe (bio)

Kend be vele az érintett területeket

Finoman, körkörös mozdulatokkal masszírozd be

Ne öblítsd le

Alkalmazd napi kétszer

De alkalmazhatod akár belsőleg is, ha elkeversz 1 evőkanál almaecetet egy pohár vízzel, és egy kis mézzel. Ez belülről fogja támogatni a vérkeringésedet (és az emésztésedet is). Napi 2 pohárral is megihatsz belőle.