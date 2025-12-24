KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Dió diéta: így dobd le a plusz kilókat önsanyargatás nélkül

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 16:45
diófogyókúra
Van az a délutáni éhség, amikor úgy ennél „valamit” ... Ha elkerülnéd a bűntudatot és egy cukros süti vagy csoki helyett keresel egy laktató alternatívát, ami nem akasztja ki a kalória számlálód, ráadásul egészséges is, akkor olvass tovább! Fogyás dióval tippek következnek!
Fogyás dióval? Igen! A dió elsőre talán töménynek vagy túl kalóriadúsnak tűnhet, mégis ez a mag lehet a titkos fegyvered a fogyásban. Érdemes kicsit közelebbről megvizsgálni, mire képes ez az egyszerű, mégis különleges mag. 

Egy tál pucolt dió, amit a fogyás dióval módszernek megfelelően épp előkészítenek.
Dió diéta: így dobd le a plusz kilókat önsanyargatás nélkül.
Fotó: SNeG17 /  Shutterstock 
  • A dió jótékony hatásai a szervezetre.
  • Tippek, hogyan illeszd be az étrendedbe. 
  • Tulajdonságok, amelyek miatt segít a dió a fogyásban.

Fogyás dióval: a mag, ami jóval többet tud, mint hinnénk

Ha kézbe veszel egy szem diót, nem gondolnád, mennyi minden bújik benne. Rost, fehérje, egészséges zsírok – ez a hármas nemcsak az anyagcserének kedvez, hanem annak is, hogy végre ne érezd magad állandóan éhesnek. Egy marék dióval simán kihúzhatod órákig és elkerülheted, hogy plusz kalóriákat vigyél be a szervezetedbe.  

Ráadásul a dió tele van olyan mikrotápanyagokkal, amik támogatják a szív működését és segítenek a gyulladások csökkentésében.  

Miért működhet a dió fogyókúra alatt?

A dió lényege nem az, hogy kevés kalóriát tartalmaz, az ereje abban rejlik, hogy lassabban emészthető, ezért sokáig eltelít, és kevesebb eséllyel rohansz utána a hűtőhöz. Sőt, a benne lévő zsírok egy része nem is szívódik fel teljesen – apró, de annál értékesebb részlet.

De van egy másik trükk is. A dió jellegzetes állaga és íze miatt lelassítja az evést, így a testednek marad ideje jelezni, hogy elég volt. Próbáld ki egyszer: egy marék diót nem lehet „felfalni”, rágni kell, és ez sokkal többet számít, mint hinnénk.

Egy saláta, amit a fogyás dióval című cikkünk olvasása után készítettek.
Fogyás dióval önsanyargatás nélkül lépésről lépésre.
Fotó: Lerner Vadim /  Shutterstock 

Hogyan illeszd be a mindennapokba?

A dió fogyás szempontjából akkor működik a legjobban, ha nem pluszban eszed, hanem valamit kiváltasz vele.

Bors-tippek, mit helyettesíts dióval, hogy könnyebben megszabadulj a pluszkilóktól:

  • váltsd ki vele az esti chipset vagy csokit a TV előtt,  
  • szórd salátára, hogy laktatóbb legyen,
  • reggelente keverj belőle a zabkásádba,
  • tarts egy kis doboznyit a táskádban „vészhelyzetre”.

Napi egy marék (kb. 30 gramm) bőven elég. Ennyi nem borítja fel a kalóriamérleget, viszont sokat segíthet, hogy kevesebbet nassolj össze-vissza.

A dió nem varázsszer, nem fogja helyetted elvégezni a munkát. De ha épp próbálsz egészségesebben enni, a dió olyan „szövetséges”, amire számíthatsz: finom, laktat, és segít kibírni a következő étkezésig. Ráadásul közben még jót is teszel a testednek. 

További hasznos tippekért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

