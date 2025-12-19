Pofonegyszerű diétás majonéz recept: többé nem költesz a boltira

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 12:15
3 percedbe kerül, a pénztárcád és a mérleg is hálás lesz érte. Ezután a diétás majonéz recept után, többet rá se nézel a bolti verzióra. MUtatjuk, hogyan készítheted el!
Ripszám Boglárka
Ha eddig azt gondoltad, hogy túl macerás és nem éri meg házi majonézt készíteni, akkor most ide süss, mert mutatunk egy olyan elkészítési módot, ami mindössze 3 percedbe telik és a kalóriatartalma is sokkal barátibb, mint a bolti változaté. Ez a diétás majonéz recept aranyat ér!

Diétás majonéz recept alapján készített majonéz.
3 perces diétás majonéz recept
Fotó: 123RF
  • A házi majonéz nemcsak diétabarátabb, de olcsóbb is a bolti változatnál.
  • A diétás majonéz elkészítéséhez 5 egyszerű lépést kell elvégezned.
  • A szószt akár turmixgépben is elkészítheted.

Pofonegyszerű diétás majonéz recept

A majonéz otthoni elkészítése csoda, hogy nem lett még bevett szokás a háztartásokban. Gyors, egyszerű és pontosan tudjuk mi kerül bele és mi nem. Például cukrot, olcsó olajakat, adalékanyagokat és tartósítószereket biztosan nem látsz majd ebben a receptben – ellentétben a dobozossal. Viszont harmadannyiba kerül és frissen fogyaszthatod. 

Bűn lenne nem kipróbálni! Szóval mutatjuk is, hogyan készül.

Házi majonéz hozzávalók:

  • 1 kis csésze avokádóolaj
  • 1 nagy tojás
  • 1 teáskanál citromlé
  • fél teáskanál dijoni mustár
  • negyed teáskanál só

 

Diétás majonéz recept alapján készült majonéz egy tálkában fokhagymával
A különleges ízek kedvelői felturbózhatják egy kevés fokhagymaporral vagy pirospaprikával a receptet
Fotó: 123RF

Diétás majonéz elkészítése

  1. Tedd a hozzávalókat egy széles szájú üvegbe (hogy a botmixer is beférjen rajta)
  2. A botmixert helyezd az üveg aljára úgy, hogy a tojássárgája teljesen ellepje
  3. Kapcsold be, mozgatnod sem kell
  4. Körülbelül fél perc alatt a majonéz elkezd látványosan fehéredni és sűrűsödni, ekkor lassan kezd felfelé húzni a botmixert, hogy a felsőbb rétegek is besűrűsödjenek
  5. 1-1,5 perc múlva, ha már úgy látod az egész keverék besűrűsödött, kóstold meg, és ha kell, sózd-citromozd tovább

A legjobb állagért szobahőmérsékletű alapanyagokkal dolgozz!

Tárold befőttesüvegben. Hűtőszekrényben körülbelül 2 hétig áll el. Fogyasztás előtt, mindig kóstold meg!

Elegendő belőle 1-2 kanál, és bármilyen egyszerű fogást feldob. Szendvicsalapként, salátaöntetként vagy húsok mellé is tökéletes.

Majonéz turmixgépben

Bár a befőttesüveges, botmixeres megoldással biztosan nem pazarolsz majd egy csepp majonézt sem, ha nincs botmixered, turmixgépet is használhatsz.
Egy nagy sebességű turmixgépben elérheted a megfelelő állagot, csak figyelj, hogy legyen a kéznél egy megfelelő eszköz, amivel kikaparhatod az összes elkészült finomságot a gépből.

10 szuper recept a házi majonéz felhasználásához:

Kattints még több diétás finomságért:

 

