Pofonegyszerű diétás majonéz recept: többé nem költesz a boltira

Ha eddig azt gondoltad, hogy túl macerás és nem éri meg házi majonézt készíteni, akkor most ide süss, mert mutatunk egy olyan elkészítési módot, ami mindössze 3 percedbe telik és a kalóriatartalma is sokkal barátibb, mint a bolti változaté. Ez a diétás majonéz recept aranyat ér!
A majonéz otthoni elkészítése csoda, hogy nem lett még bevett szokás a háztartásokban. Gyors, egyszerű és pontosan tudjuk mi kerül bele és mi nem. Például cukrot, olcsó olajakat, adalékanyagokat és tartósítószereket biztosan nem látsz majd ebben a receptben – ellentétben a dobozossal. Viszont harmadannyiba kerül és frissen fogyaszthatod.
Bűn lenne nem kipróbálni! Szóval mutatjuk is, hogyan készül.
A legjobb állagért szobahőmérsékletű alapanyagokkal dolgozz!
Tárold befőttesüvegben. Hűtőszekrényben körülbelül 2 hétig áll el. Fogyasztás előtt, mindig kóstold meg!
Elegendő belőle 1-2 kanál, és bármilyen egyszerű fogást feldob. Szendvicsalapként, salátaöntetként vagy húsok mellé is tökéletes.
Bár a befőttesüveges, botmixeres megoldással biztosan nem pazarolsz majd egy csepp majonézt sem, ha nincs botmixered, turmixgépet is használhatsz.
Egy nagy sebességű turmixgépben elérheted a megfelelő állagot, csak figyelj, hogy legyen a kéznél egy megfelelő eszköz, amivel kikaparhatod az összes elkészült finomságot a gépből.
