Pofonegyszerű diétás majonéz recept: többé nem költesz a boltira

Ha eddig azt gondoltad, hogy túl macerás és nem éri meg házi majonézt készíteni, akkor most ide süss, mert mutatunk egy olyan elkészítési módot, ami mindössze 3 percedbe telik és a kalóriatartalma is sokkal barátibb, mint a bolti változaté. Ez a diétás majonéz recept aranyat ér!

3 perces diétás majonéz recept

Fotó: 123RF

A házi majonéz nemcsak diétabarátabb, de olcsóbb is a bolti változatnál.

A diétás majonéz elkészítéséhez 5 egyszerű lépést kell elvégezned.

A szószt akár turmixgépben is elkészítheted.

Pofonegyszerű diétás majonéz recept

A majonéz otthoni elkészítése csoda, hogy nem lett még bevett szokás a háztartásokban. Gyors, egyszerű és pontosan tudjuk mi kerül bele és mi nem. Például cukrot, olcsó olajakat, adalékanyagokat és tartósítószereket biztosan nem látsz majd ebben a receptben – ellentétben a dobozossal. Viszont harmadannyiba kerül és frissen fogyaszthatod.

Bűn lenne nem kipróbálni! Szóval mutatjuk is, hogyan készül.

Házi majonéz hozzávalók:

1 kis csésze avokádóolaj

1 nagy tojás

1 teáskanál citromlé

fél teáskanál dijoni mustár

negyed teáskanál só

A különleges ízek kedvelői felturbózhatják egy kevés fokhagymaporral vagy pirospaprikával a receptet

Fotó: 123RF

Diétás majonéz elkészítése

Tedd a hozzávalókat egy széles szájú üvegbe (hogy a botmixer is beférjen rajta) A botmixert helyezd az üveg aljára úgy, hogy a tojássárgája teljesen ellepje Kapcsold be, mozgatnod sem kell Körülbelül fél perc alatt a majonéz elkezd látványosan fehéredni és sűrűsödni, ekkor lassan kezd felfelé húzni a botmixert, hogy a felsőbb rétegek is besűrűsödjenek 1-1,5 perc múlva, ha már úgy látod az egész keverék besűrűsödött, kóstold meg, és ha kell, sózd-citromozd tovább

A legjobb állagért szobahőmérsékletű alapanyagokkal dolgozz!

Tárold befőttesüvegben. Hűtőszekrényben körülbelül 2 hétig áll el. Fogyasztás előtt, mindig kóstold meg!

Elegendő belőle 1-2 kanál, és bármilyen egyszerű fogást feldob. Szendvicsalapként, salátaöntetként vagy húsok mellé is tökéletes.

Majonéz turmixgépben Bár a befőttesüveges, botmixeres megoldással biztosan nem pazarolsz majd egy csepp majonézt sem, ha nincs botmixered, turmixgépet is használhatsz.

Egy nagy sebességű turmixgépben elérheted a megfelelő állagot, csak figyelj, hogy legyen a kéznél egy megfelelő eszköz, amivel kikaparhatod az összes elkészült finomságot a gépből.

