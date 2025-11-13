Snackek őszre – diétás receptek a munkahelyi nassoláshoz

Ősszel valahogy mindig jobban kívánjuk az ételt. Hidegebb van, korábban sötétedik, és a szervezetünk ösztönösen több energiát szeretne raktározni. Ha ezt automatikusan csokis kekszekkel vagy péksütikkel oldjuk meg, az biztosan nem lesz jó megoldás. A vércukorszint az egekbe szökik, majd hamar zuhan, te pedig újra a fiókban matatsz a következő falat után. Mutatunk pár diétás receptet, amivel bűntudatmentes nassolnivalókat készíthetsz magadnak a mindennapokra.
Ezek a diétás őszi snackek pont erre a problémára nyújtanak megoldást: lassabban felszívódó szénhidrátok, fehérjék, egészséges zsírok. Így tovább bírod energiával, és nem csúszol bele a folyamatos nassolás ördögi körébe, akkor sem, ha nincs időd komolyabb ételeket összeállítani otthon arra az esetre, ha korábban megéheznél, mint általában.
A sütőtökmag nem csak finom, de tele van cinkkel, magnéziummal és jó minőségű zsírokkal is. Egy kis fűszerrel feldobva tökéletes délutáni rágcsálnivaló lehet.
Keverd össze a magokat az olajjal és a fűszerekkel, majd terítsd sütőpapírral bélelt tepsire. 180 °C-on kb. 10 percig pirítsd, míg aranybarnák nem lesznek. Hagyd kihűlni.
Dobozban akár egy hétig is eláll.
Ez neked való, ha te is inkább édesszájúnak vallod magad! Az alma igazi őszi sztár, de nem csak frissen szeletelve finom. Sütve, ropogósra szárítva édesség helyett is szuperül működik.
Mosd meg, magozd ki és szeleteld vékonyra az almákat. Locsold meg citromlével, szórd meg fahéjjal, és tedd sütőpapírral bélelt tepsire. 100 °C-on, légkeveréssel szárítsd kb. 2 órán át, félidőben fordítsd meg őket.
Ha légmentesen zárod, ez is napokig ropogós marad.
A bolti müzliszeletek sokszor tele vannak cukorral. A házilag készült müzliszelet viszont pár perc alatt kész van, és egészségesebb is.
Keverd össze a száraz hozzávalókat. A mézet és a mogyoróvajat kicsit melegítsd fel, hogy folyós legyen, aztán öntsd a zabos keverékhez. Nyomkodd egy sütőpapírral bélelt formába, tedd hűtőbe legalább 1 órára, és szeletelheted is.
Ha munkába viszed, csomagolva is jól bírja, és nem olvad szét egykönnyen.
Ezek a diétás receptek segítségedre lehetnek a fogyásban: ha a munkahelyi nassolnivalót mindig előre kimért adagban tartod magadnál – kis dobozban, tasakban –, akkor sokkal kevesebb az esélye, hogy túlzásba esel.
