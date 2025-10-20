Sportolj a négy fal között: Appok, amik segítik az otthoni edzést

Majd holnap, majd jövő héten, majd fizetés után, majd jövőre – mindannyiunknak ismerősek ezek a mondatok, pláne, ha a diéta vagy a sportolás elkezdéséről van szó. Most azonban nincs több kifogás, mutatjuk a legjobb legjobb edzés applikációkat, amik otthoni edzéshez tökéletes társak lesznek, mondhatni igazi digitális személyi edzők.

Az otthoni edzés ezekkel az appokkal már pofonegyszerű.

Fotó: PeopleImages

Otthoni edzés applikációk minden mozgásformához

Ha már magadat is meggyőzted róla, hogy odakint túl hűvös van a sportoláshoz, az edzőterem pedig túl drága, akkor most figyelj. Az otthoni edzés lesz a te megoldásod a mindennapi mozgáshoz, amikhez elhoztuk a legjobb edzés appokat is, amik nem csak fittebbé, de motiváltabbá is tesznek. Már csak meg kell találnod a számodra legideálisabb sportot!

1. Pattanjunk két kerékre!

A szobabicikli igazi jolly joker: kíméli az ízületeinket, miközben alaposan átmozgatja a teljes testünket. A Zwift applikáció segítségével ősszel és télen is élvezhetjük a biciklizést, vezetett edzésekkel, virtuális tájakon.

2. Minden napra jut egy jóga

A Down Dog végtelen variációt kínál a jógagyakorláshoz, kezdőtől a haladó szintig. Személyre szabhatjuk a gyakorlatsor hosszát, nehézségét és a zenei aláfestést is, így mindig új élményt tud nyújtani.

3. Személyi edző digitálisan

A Freeletics olyan, mintha egy személyi edző állna mellettünk: saját testsúlyos gyakorlatokkal, fokozatosan nehezedő szintekkel vezet végig a fejlődés útján. Még ezt a mikro otthoni edzést is kipróbálhatod. Az edzés appal az otthoni edzés minden előnyét kipróbálhatod.

Nincs szükség drága eszközökre, a program a rendelkezésünkre álló időhöz és erőnléthez igazodik.

4. Ahol a kor nem akadály

Az idősebb korosztály számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás. Szerencsére a Gentle Exercises for Senior lassabb tempójú, kíméletes gyakorlatsorokat kínál, amelyek javítják a mobilitást, erősítik az izmokat és fejlesztik az egyensúlyt.

5. Erősítés könnyedén

A Nike Training Club változatos edzéstervekkel dolgozik, amelyek átmozgatják a teljes testet. Az erőnléti és mobilitási programokat profi edzők mutatják be videón, így könnyű a helyes kivitelezést elsajátítani.