Sportolj a négy fal között: Appok, amik segítik az otthoni edzést

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:30
A hűvösebb idő nem kell, hogy kifogás legyen – ma már számtalan alkalmazás segít abban, hogy otthon is teljes értékű edzést végezhessünk. Mutatjuk a legjobb edzés applikációkat, amelyekkel nemcsak fittebbé, hanem motiváltabbá is válhatunk! Az otthoni edzés sosem volt még ilyen egyszerű.

Majd holnap, majd jövő héten, majd fizetés után, majd jövőre – mindannyiunknak ismerősek ezek a mondatok, pláne, ha a diéta vagy a sportolás elkezdéséről van szó. Most azonban nincs több kifogás, mutatjuk a legjobb legjobb edzés applikációkat, amik otthoni edzéshez tökéletes társak lesznek, mondhatni igazi digitális személyi edzők.

otthoni edzés appok, egyéb sportezközök
Az otthoni edzés ezekkel az appokkal már pofonegyszerű. 
Fotó: PeopleImages

Otthoni edzés applikációk minden mozgásformához

Ha már magadat is meggyőzted róla, hogy odakint túl hűvös van a sportoláshoz, az edzőterem pedig túl drága, akkor most figyelj. Az otthoni edzés lesz a te megoldásod a mindennapi mozgáshoz, amikhez elhoztuk a legjobb edzés appokat is, amik nem csak fittebbé, de motiváltabbá is tesznek. Már csak meg kell találnod a számodra legideálisabb sportot!

1. Pattanjunk két kerékre!

A szobabicikli igazi jolly joker: kíméli az ízületeinket, miközben alaposan átmozgatja a teljes testünket. A Zwift applikáció segítségével ősszel és télen is élvezhetjük a biciklizést, vezetett edzésekkel, virtuális tájakon.

2. Minden napra jut egy jóga

A Down Dog végtelen variációt kínál a jógagyakorláshoz, kezdőtől a haladó szintig. Személyre szabhatjuk a gyakorlatsor hosszát, nehézségét és a zenei aláfestést is, így mindig új élményt tud nyújtani.

3. Személyi edző digitálisan

A Freeletics olyan, mintha egy személyi edző állna mellettünk: saját testsúlyos gyakorlatokkal, fokozatosan nehezedő szintekkel vezet végig a fejlődés útján. Még ezt a mikro otthoni edzést is kipróbálhatod. Az edzés appal az otthoni edzés minden előnyét kipróbálhatod. 

Nincs szükség drága eszközökre, a program a rendelkezésünkre álló időhöz és erőnléthez igazodik.

4. Ahol a kor nem akadály

Az idősebb korosztály számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás. Szerencsére a Gentle Exercises for Senior lassabb tempójú, kíméletes gyakorlatsorokat kínál, amelyek javítják a mobilitást, erősítik az izmokat és fejlesztik az egyensúlyt.

5. Erősítés könnyedén

A Nike Training Club változatos edzéstervekkel dolgozik, amelyek átmozgatják a teljes testet. Az erőnléti és mobilitási programokat profi edzők mutatják be videón, így könnyű a helyes kivitelezést elsajátítani.

6. Kezdjünk meditálni

A Daily Yoga applikció azoknak szól, akik egyszerre szeretnének erősödni és kiegyensúlyozottabbá válni. Rövid, mindennap végezhető gyakorlatsorokat kínál, amelyek segítenek a stressz levezetésében.

7. Változatos kihívások

A FitOn egy komplett edzéskönyvtár, ahol megtalálható a kardió, a pilates, az erősítés és a nyújtás is. 

A videós órák bármikor és bárhol elérhetők, így könnyű beilleszteni az edzést a napirendbe.

8. Mozogjunk együtt!

A rossz idő beköszöntével egyre nehezebb a gyerekeket lefárasztani és segíteni nekik abban, hogy le tudják vezetni feles energiáikat. Az Exercise for Kids at Home viszont vidám, játékos gyakorlatsorokkal mozgatja meg a kicsiket, amelyekhez mi is könnyedén csatlakozhatunk.

otthoni edzés gyerekekkel
Az edzés appok között olyan is van, ami a gyerekeket is mozgásra bírja.
Fotó: fizkes

Ezek az appok is segíteni fognak

Szerencsére egyre több ingyenes otthoni edzés appot le lehet tölteni, és egyre több más jellegű egészséges életmódot támogató appikációval is lehet találkozni. A mozgás mellett az étkezés, a pihenés, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel és a mentális egészség is része a tudatos életmódnak. Ezekhez is vannak szuper applikációk, amik segítenek a mindennapokban. 

  1. A MyFitnessPal például segít követni a napi kalóriabevitelt, és könnyen összehangolhatjuk vele az étrendet az edzésekkel.
  2. A Yazio nemcsak kalóriaszámláló, hanem receptajánló és bevásárlólista-készítő is, így egyszerűbbé válik az egészséges főzés. 
  3. A Water Reminder emlékeztet arra, mikor igyunk egy pohár vizet. 
  4. A Sleep Cycle az alvás minőségét figyeli. 
  5. A Headspace rövid meditációs és légzőgyakorlatokkal segít a stressz kezelésében, és támogatja a lelki egyensúlyt.
  6. A Habitica pedig játékos kihívássá teszi a mindennapokat: egészségünket szolgáló jó döntéseinkért pontokat kapunk, például ha elmegyünk futni vagy kihagyjuk a cukros nassolnivalót. Így bátran kijelenthetjük, hogy manapság már nincs is másra szükség mint egy telefonra és a motivációnkra, hogy belevághassunk az otthoni edzésbe. 

 

