Sportolj a négy fal között: Appok, amik segítik az otthoni edzést

Majd holnap, majd jövő héten, majd fizetés után, majd jövőre – mindannyiunknak ismerősek ezek a mondatok, pláne, ha a diéta vagy a sportolás elkezdéséről van szó. Most azonban nincs több kifogás, mutatjuk a legjobb legjobb edzés applikációkat, amik otthoni edzéshez tökéletes társak lesznek, mondhatni igazi digitális személyi edzők.
Ha már magadat is meggyőzted róla, hogy odakint túl hűvös van a sportoláshoz, az edzőterem pedig túl drága, akkor most figyelj. Az otthoni edzés lesz a te megoldásod a mindennapi mozgáshoz, amikhez elhoztuk a legjobb edzés appokat is, amik nem csak fittebbé, de motiváltabbá is tesznek. Már csak meg kell találnod a számodra legideálisabb sportot!
A szobabicikli igazi jolly joker: kíméli az ízületeinket, miközben alaposan átmozgatja a teljes testünket. A Zwift applikáció segítségével ősszel és télen is élvezhetjük a biciklizést, vezetett edzésekkel, virtuális tájakon.
A Down Dog végtelen variációt kínál a jógagyakorláshoz, kezdőtől a haladó szintig. Személyre szabhatjuk a gyakorlatsor hosszát, nehézségét és a zenei aláfestést is, így mindig új élményt tud nyújtani.
A Freeletics olyan, mintha egy személyi edző állna mellettünk: saját testsúlyos gyakorlatokkal, fokozatosan nehezedő szintekkel vezet végig a fejlődés útján. Még ezt a mikro otthoni edzést is kipróbálhatod. Az edzés appal az otthoni edzés minden előnyét kipróbálhatod.
Nincs szükség drága eszközökre, a program a rendelkezésünkre álló időhöz és erőnléthez igazodik.
Az idősebb korosztály számára is nagyon fontos a rendszeres testmozgás. Szerencsére a Gentle Exercises for Senior lassabb tempójú, kíméletes gyakorlatsorokat kínál, amelyek javítják a mobilitást, erősítik az izmokat és fejlesztik az egyensúlyt.
A Nike Training Club változatos edzéstervekkel dolgozik, amelyek átmozgatják a teljes testet. Az erőnléti és mobilitási programokat profi edzők mutatják be videón, így könnyű a helyes kivitelezést elsajátítani.
A Daily Yoga applikció azoknak szól, akik egyszerre szeretnének erősödni és kiegyensúlyozottabbá válni. Rövid, mindennap végezhető gyakorlatsorokat kínál, amelyek segítenek a stressz levezetésében.
A FitOn egy komplett edzéskönyvtár, ahol megtalálható a kardió, a pilates, az erősítés és a nyújtás is.
A videós órák bármikor és bárhol elérhetők, így könnyű beilleszteni az edzést a napirendbe.
A rossz idő beköszöntével egyre nehezebb a gyerekeket lefárasztani és segíteni nekik abban, hogy le tudják vezetni feles energiáikat. Az Exercise for Kids at Home viszont vidám, játékos gyakorlatsorokkal mozgatja meg a kicsiket, amelyekhez mi is könnyedén csatlakozhatunk.
Szerencsére egyre több ingyenes otthoni edzés appot le lehet tölteni, és egyre több más jellegű egészséges életmódot támogató appikációval is lehet találkozni. A mozgás mellett az étkezés, a pihenés, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel és a mentális egészség is része a tudatos életmódnak. Ezekhez is vannak szuper applikációk, amik segítenek a mindennapokban.
