Nem a mérleget kell nézni, hanem az órát – így fogyhatsz alvás közben egyszerűen

Fogyás alvás közben? Bizony ám! A legtöbben a kalóriák megszállottjai, és szinte szertartásos áhítattal lépnek a mérlegre reggelente – ám a valódi áttörést gyakran nem a konyhában vagy az edzőteremben, hanem a hálószobában érheted el. A tested ugyanis alvás közben sem pihen tétlenül: hormonokat termel, sejteket regenerál, és ha minden optimálisan működik, még zsírt is éget!

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

A fogyás alvás közben sem pihen

Te tudod mit csinál a tested, miközben békésen szunyókálsz és hogyan történik a fogyás alvás közben? Amikor elalszol, a tested nem kapcsol ki, sőt: ilyenkor indul be az igazi karbantartó műszak. A mélyalvás fázisában nő a növekedési hormon szintje, ami nemcsak az izmok regenerációját segíti, de támogatja a zsírbontást is. Emellett éjjel alacsonyabb az inzulinszint, így a szervezet könnyebben tud a zsírraktárakhoz nyúlni, ha energiára van szüksége. Az alvás során a leptin (jóllakottsághormon) szintje nő, míg a ghrelin (éhséghormon) szintje csökken – vagyis az elegendő alvás segít csökkenteni a falási rohamokat és a nassolási vágyat is. Ráadásul az anyagcsere is éjszaka rendeződik. Ha rendszertelenül alszol, vagy túl keveset pihensz, akkor a szervezeted hajlamos takarékos üzemmódra kapcsolni – vagyis elkezd raktározni, lassítja az anyagcserét, és akár a legkisebb bűnözés is plusz kilókban mutatkozik meg.

Hogyan támogasd az éjszakai zsírégetést?

Ahhoz, hogy a fogyás hatékony legyen, fontos, hogy éjszaka semmi se zavarja meg az álmodat. Ehhez a következőket kell tenned:

1. Aludj eleget – és jókor!

A legjobb zsírégető alvás éjfél előtt kezdődik. A cirkadián ritmus, vagyis a belső órád úgy működik, hogy a legpihentetőbb alvás este 10 és hajnali 2 között zajlik. Ha ebben az időszakban már alszol, jobban hasznosulnak az éjszakai regeneráló folyamatok.

2. Hűtsd le a hálószobát!

A kutatások szerint hűvösebb környezetben (18-19 °C) a test több barna zsírszövetet aktivál, amely hőt termel – és közben kalóriát éget. Egy vékony takaró és nyitott ablak néha többet ér, mint egy este kihagyott vacsora.