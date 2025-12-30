Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megvan az év sztárpárja? Összejöhetett Galambos Bogi és KKevin! – Itt vannak a részletek

Megvan az év sztárpárja? Összejöhetett Galambos Bogi és KKevin! – Itt vannak a részletek

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 03:00
KKevinGalambos BogiGalambos Lajos
A szőke bombázó alig néhány hónapja szakított egykori szerelmével, a milliárdos üzletemberrel Csipak Péterrel. Galambos Lajos lánya, Bogi könnyen lehet, hogy nem szomorkodott sokáig, úgy tűnik, ezúttal a fiatal zenész, KKevin csavarta el a fejét.
Bors
A szerző cikkei

Galambos Bogira a pletykák szerint újra rátalált a szerelem, mégpedig KKevin személyében. Galambos Lajos lánya és a rapper a közösségi oldalakon adtak okot a találgatásokra.

Galambos Lajos lánya újra szerelmes
Galambos Lajos gyönyörű lánya, Bogi a népszerű rapperrel került hírbe (Fotó: Mediaworks Archív)

Galambos Lajos lánya újra szerelmes?

A gyönyörű divattervező és egykori párja között habár úgy tűnt, hatalmas a szerelem, kapcsolatuk gyorsan zátonyra futott. Nem sokkal később az üzletembert volt barátnője, Murányi Szilvia szinkronkorcsolyázó mellett láthattuk újra.

A szakítás után Bogi nem mással, mint a népszerű zenekar jóképű énekesével, BSW Matyival került a figyelem középpontjába, ám kapcsolatukat egyik fél sem erősítette meg.

Most azonban szemfüles rajongók kiszúrták egy másik zenész, KKevin nevét a divattervező Instagram-bejegyzése alatt.

Az Ázsia Expressz sztárja síelni ment az ünnepek alatt, amelyről képeket is osztott meg közösségi oldalán. A kép alá pedig maga Kövesi Kevin, vagyis KKevin is kommentelt. Egyesek szerint a hozzászólás egy – a két celeb közötti – belsős poénra utal, vagy valamiféle bók akart lenni.

KKevin és Galambos Bogi az új sztárpár

"Prrprrprr" – írta a rapper Bogi fotója alá, amelyre válaszolt is a szőke szépség. Többek szerint ez a komment a turbékoló gerlepárra utal.

Az énekes hozzászólása azonban még nem minden: egyre többen állítják, hogy számos alkalommal látták együtt a sztárpárt, ahol igencsak bensőségesnek tűnt a viszonyuk.

A rajongók szerint a zenész és a divattervező lehetnek a legújabb álompár, akiket mindenki irigyel.

Összeillenek, aranyosak együtt

 – írta egy fórumozó, míg mások szerint valószínűtlen, hogy a hírhedt rapper komoly kapcsolatra adja a fejét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu