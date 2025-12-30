Megvan az év sztárpárja? Összejöhetett Galambos Bogi és KKevin! – Itt vannak a részletek

Galambos Bogira a pletykák szerint újra rátalált a szerelem, mégpedig KKevin személyében. Galambos Lajos lánya és a rapper a közösségi oldalakon adtak okot a találgatásokra.

Galambos Lajos gyönyörű lánya, Bogi a népszerű rapperrel került hírbe (Fotó: Mediaworks Archív)

Galambos Lajos lánya újra szerelmes?

A gyönyörű divattervező és egykori párja között habár úgy tűnt, hatalmas a szerelem, kapcsolatuk gyorsan zátonyra futott. Nem sokkal később az üzletembert volt barátnője, Murányi Szilvia szinkronkorcsolyázó mellett láthattuk újra.

A szakítás után Bogi nem mással, mint a népszerű zenekar jóképű énekesével, BSW Matyival került a figyelem középpontjába, ám kapcsolatukat egyik fél sem erősítette meg.

Most azonban szemfüles rajongók kiszúrták egy másik zenész, KKevin nevét a divattervező Instagram-bejegyzése alatt.

Az Ázsia Expressz sztárja síelni ment az ünnepek alatt, amelyről képeket is osztott meg közösségi oldalán. A kép alá pedig maga Kövesi Kevin, vagyis KKevin is kommentelt. Egyesek szerint a hozzászólás egy – a két celeb közötti – belsős poénra utal, vagy valamiféle bók akart lenni.

KKevin és Galambos Bogi az új sztárpár

"Prrprrprr" – írta a rapper Bogi fotója alá, amelyre válaszolt is a szőke szépség. Többek szerint ez a komment a turbékoló gerlepárra utal.

Az énekes hozzászólása azonban még nem minden: egyre többen állítják, hogy számos alkalommal látták együtt a sztárpárt, ahol igencsak bensőségesnek tűnt a viszonyuk.

A rajongók szerint a zenész és a divattervező lehetnek a legújabb álompár, akiket mindenki irigyel.

Összeillenek, aranyosak együtt

– írta egy fórumozó, míg mások szerint valószínűtlen, hogy a hírhedt rapper komoly kapcsolatra adja a fejét.