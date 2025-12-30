Váratlanul hunyt el a budapesti alpolgármester

Váratlanul, minden előjel nélkül távozott az élők közül Budapest XVIII. kerületének alpolgármestere, Petrovai László. A politikus hétfő hajnalban hunyt el – számolt be a gyászhírről a Magyar Nemzet.
A politikus 2010-től önkormányzati képviselőként, 2019 óta alpolgármesterként dolgozott Pestszentlőrinc–Pestszentimre önkormányzatában. Halála váratlanul érte mind szűkebb, mind tágabb környezetét.
