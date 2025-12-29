Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A horoszkóp szerint vannak olyan csillagjegyek, akik a barátaikért tűzbe tennék a kezüket.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akire az életedet is rábízhatod – Tűzbe tenné érted a kezét

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 14:45
Ők azok, akikben vakon megbízhatsz és melletted lesznek még a legnehezebb időszakokban is. A horoszkóp ugyanis felfedi, hogy mely csillagjegyeket teremtett igaz barátnak az univerzum. Vajon van melletted egy ilyen ember?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Költöznél? Kifogyott a benzin? A pályaudvaron ragadtál? Csak küldj nekik egy SMS-t és máris a segítségedre sietnek. A horoszkóp szerint ugyanis bizonyos csillagjegyek a természetüknél fogva tökéletes barátok, akik megtartják a szavukat, őszinték, segítőkészek és jellemző rájuk a hűség, legfőbb erényük pedig az empátia.

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek igaz barátnak születtek.
A horoszkóp szerint őket igaz barátnak teremtették az égiek
Fotó: 123RF
  • Az egyik csillagjegy kapcsolataiban a hűség hatalmas szerepet játszik.
  • A legeszesebb jegy még a legkomplikáltabb helyzetekből is kisegíti a barátait.
  • Az egyik legmegosztóbb csillagjegy mindig megérzi, ha a másiknak segítségre van szüksége.

Horoszkóp: ez 3 csillagjegy igaz barát

Igaz, hogy az örökké tartó barátság rendkívül ritka, hiszen sok türelem, megértés, őszinteség, elfogadás és támogatás kell hozzá. Továbbá nagyon fontos a megbocsájtásra való hajlam is, hiszen nem létezik konfliktusmentes emberi kapcsolat. A barátságokat tehát igen nehéz fenntartani, különösen kötelezettségeink növekedésével. Azonban annak ellenére, hogy a felnőtté válás és a nagybetűs élet mennyire le tud foglalni minket, a következő 3 csillagjegy feltehetően életed végéig fogja majd a kezed.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánokról a legtöbb embernek először az önzőség jut eszébe, pedig kérdés nélkül ugranak, amint szükséged van rájuk, legyen szó egy borzalmas szakításról vagy akár egy rosszul sikerült vizsgáról. Jellemző rájuk a hűség és a gondoskodás, ami baráti kapcsolataikban is hatalmas szerepet játszik. Egy Oroszlánt mindig hívhatsz, ha bajban vagy, hiszen ilyenkor még egy régóta tervezgetett randit is könnyedén lemond, hogy melletted lehessen. A jegy szülöttei szoros kapcsolatot ápolnak szeretteikkel és egy apró konfliktus miatt nem dobnak el maguktól egy barátságot. Fő mottójuk, hogy egy barátság örökké tart.

Szűz csillagjegy

A Szűz csillagjegyűeknek nagyon gyorsan vág az eszünk és figyelnek a részletekre, ezért bármilyen problémára találnak megfelelő megoldást. Ha szükséged van rájuk, ők ott lesznek majd, hogy kisegítsenek a legkomplikáltabb helyzetekből is, miközben a végtelenségig megbízhatsz bennük. Bármikor segítenek álláshirdetéseket böngészni, kitölteni egy érthetetlen nyomtatványt vagy internetszolgáltatót váltani. Mivel nagyon gondoskodó természetek, gyorsan a baráti társaság anyukájává válnak. Fő mottójuk, hogy a káoszból újra rendet lehet varázsolni.

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók nagyon jó emberismerettel rendelkeznek, ezért meg sem kell szólalnod ahhoz, hogy tudják, segítségre van szükséged. Amint megérzik, hogy mély pontra kerültél, azonnal dolgozni kezdenek azon, hogy kihúzzanak a gödörből. A Skorpióknak nem számít, hogy éppen milyen teendőjük akad. Ha éppen szükséged van egy mély beszélgetésre vagy egy baráti sétára, rájuk biztosan számíthatsz. Előttük nyugodtan megnyílhatsz, ugyanis biztosan megőrzik majd a titkokat. Ha pedig bajban vagy, igyekeznek több nézőpontból is megvilágítani a problémát, hogy minél gyorsabb megoldást találjatok rá.

Ebből a videóból megtudhatod, hogy mely csillagjegypárosokból lesznek a legjobb barátok a horoszkópjuk szerint:

