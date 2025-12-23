Most érkezett: szirénáktól hangos Budapest, baj van

Négy személyautó karambolozott Budapest XVI. kerületében, a Rákosi út és a János utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
