Most érkezett: szirénáktól hangos Budapest, baj van

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 10:56
Budapesten, a Rákosi út és a János utca kereszteződésében forgalmi akadályra kell számítani.
Négy személyautó karambolozott Budapest XVI. kerületében, a Rákosi út és a János utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem
 

