Most érkezett: szirénáktól hangos Budapest, baj van

Négy személyautó karambolozott Budapest XVI. kerületében, a Rákosi út és a János utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

