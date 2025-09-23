Azonnal építsd be a diétádba – Az orvos szerint ez a mellőzött, filléres élelmiszer hatalmas segítség a fogyásban

Napjainkban rengetegen küzdenek elhízással, ami főként egészségtelen életmódjuknak tudható be, amiben a kalóriadús ételeket fogyasztása és a mozgásszegény életvitel óriási szerepet játszanak. Ennélfogva egyáltalán nem meglepő, hogy milliók szemel előtt lebeg a fogyás, akik folyamatosan kutatják a plusz kilók ellenszerét. Azonban lehet, hogy végre megvan a megoldás!

Ezzel a mellőzött élelmiszerrel gyorsítsd fel a fogyást!

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Óriási fogyással kecsegtetnek, mégsem váltják be az ígéretüket

Az elhízás manapság népbetegségnek számít, melynek robbanásszerű terjedése világszerte óriási egészségügyi problémát okoz, köztük Magyarországon is. De, hogy számokkal sokkoljuk az olvasót, megbízható adatok szerint míg 2020-ban az elhízottak száma körülbelül 810 millió volt, addig az előrejelzések szerint ez az érték 2035-re 1,5 milliárdra fog ugrani. A cégek pedig kapva kaptak az alkalmon és rengeteg olyan élelmiszert és táplálékkiegészítőt dobtak piacra, amik óriási fogyást ígérnek. Most viszont nézzük a tudományt, miszerint egy filléres élelmiszer már hatalmas segítséget nyújthat a diétában.

Íme a fogyás kulcsa, amit az orvos jó szívvel ajánlj

Franklin Joseph professzor, fogyási szakértő szerint minden diétázónak be kellene építenie a búzacsíra olajat az étrendjében. A filléres élelmiszer ugyanis nemcsak az egészségünkre gyakorol pozitív hatást, hanem segít a koleszterinszint csökkenésében is, anélkül, hogy mélyen a zsebedbe kellene nyúlni.

A búzacsíra olaj gazdag rostforrás, ezért segít fogyási céljaid elérésében.

Fotó: Garnar / Shutterstock

Miért annyira hasznos a búzacsíra olaj?

A fogyási specialista szerint a búza magas tápanyagtartalmának köszönhetően csillapíthatja az étvágyat, hozzájárulhat a rostbevitel növeléséhez, valamint fogyási céljaidat is támogathatja. Természetesen léteznek más népszerű szuperélelmiszerek, mint a chia mag, a lenmag vagy a quinoa, azonban az orvos hangsúlyozza, hogy ezen a listán a búzacsíra olajnak is helyet kellene foglalnia. Az élelmiszer ugyanis magas rost- és tápanyagforrásnak számít és segít csökkenteni a koleszterinszintet.

Így építsd be az étrendedbe a szuperélelmiszert – A rostok jelentősége a fogyásban

A professzor úgy véli, hogy sokan alábecsülik a rostok fogyásban betöltött szerepét, pedig pozitívan befolyásolja az emésztést, a vércukorszintet és a teltségérzetet is.