Hatalmas az öröm, Curtis felesége nem akármivel lepte meg a rajongókat

Óriási meglepetéssel zárul a 2025-ös a év a női kosárlabda NB I-ben. A hazai pályán játszó Cegléd 65-63-ra legyőzte az élvonal egyik legjobb csapatát, a címvédő Sopront. A csapat játékosa, Curtis felesége pedig olyat tett, amit sokáig fognak emlegetni a szurkolók.

Curtis felesége, Barnai Judit lett a Cegléd-Sopron mérkőzés legjobbja

Fotó: Szabolcs László

Curtis felesége, Barnai Judit lett a mérkőzés legjobbja

A Cegléd női kosárlabdacsapata kínkeservesen kezdte a szezont, így különösen nehéz feladat várt rájuk vasárnap este a címvédő Sopron ellen. A hazaiak azonban hatalmas bravúrt végrehajtva győzelmet arattak. A mérkőzés emberének Barnai Juditot választották, aki 21 ponttal, 12 lepattanóval és 3 assziszttal vezette csapatát. Mellette Keiunna Walker is kiemelkedően teljesített: 23 pontot, 11 lepattanót és 2 gólpasszt jegyzett. Curtis felesége és a Cegléd női csapata óriási ajándékot adott a szurkolóknak, hiszen győzelemmel búcsúztatták a 2025-ös évet.

Barnai Judit a közösségi oldalán osztotta meg a győzelem utáni csapatfotót, amelyen jól látszik, mennyit jelentett számukra ez a siker.

Cegléd-Sopron 65-63. A legnagyobb büszkeségeim vagytok csajok

- írta a kép alá Curtis felesége.

A Cegléd női kosárlabdacsapata ezzel a győzelemmel zárta a 2025-ös évet, január 3-án pedig a Szekszárd otthonában lép pályára.