KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas az öröm, Curtis felesége nem akármivel lepte meg a rajongókat

Barnai Judit
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 21:15
Curtiskosárlabda
Ezt ismét sokáig emlegetik majd. Curtis felesége, Barnai Judit óriásit játszott a kosárbajnokságban.

Óriási meglepetéssel zárul a 2025-ös a év a női kosárlabda NB I-ben. A hazai pályán játszó Cegléd 65-63-ra legyőzte az élvonal egyik legjobb csapatát, a címvédő Sopront. A csapat játékosa, Curtis felesége pedig olyat tett, amit sokáig fognak emlegetni a szurkolók. 

Curtis felesége, Barna Judit lett a Cegléd-Sopron mérkőzés legjobbja
Curtis felesége, Barnai Judit lett a Cegléd-Sopron mérkőzés legjobbja 
Fotó: Szabolcs László 

Curtis felesége, Barnai Judit lett a mérkőzés legjobbja 

A Cegléd női kosárlabdacsapata kínkeservesen kezdte a szezont, így különösen nehéz feladat várt rájuk vasárnap este a címvédő Sopron ellen. A hazaiak azonban hatalmas bravúrt végrehajtva győzelmet arattak. A mérkőzés emberének Barnai Juditot választották, aki 21 ponttal, 12 lepattanóval és 3 assziszttal vezette csapatát. Mellette Keiunna Walker is kiemelkedően teljesített: 23 pontot, 11 lepattanót és 2 gólpasszt jegyzett. Curtis felesége és a Cegléd női csapata óriási ajándékot adott a szurkolóknak, hiszen győzelemmel búcsúztatták a 2025-ös évet.

Barnai Judit a közösségi oldalán osztotta meg a győzelem utáni csapatfotót, amelyen jól látszik, mennyit jelentett számukra ez a siker.

Cegléd-Sopron 65-63. A legnagyobb büszkeségeim vagytok csajok

- írta a kép alá Curtis felesége. 

A Cegléd női kosárlabdacsapata ezzel a győzelemmel zárta a 2025-ös évet, január 3-án pedig a Szekszárd otthonában lép pályára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu