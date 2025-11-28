5 hétköznapi élelmiszer, amelyről nem gondolnád, de hizlal

Számos olyan élelmiszer van, amelyet szilárd meggyőződéssel, azzal a céllal teszünk a kosarunkba, hogy egészséges és kiegyensúlyozott étrendet folytassunk, esetleg megszabaduljunk néhány kilótól; ám vannak közöttük olyanok, amelyek valójában gyarapítják a súlyunkat. Alább öt ilyen hizlaló ételt mutatunk.

Vannak köztudottan hizlaló ételek, egyes egészségesnek hitt élelmiszerekről azonban sokan nem tudják, hogy valójában nagy szerepet játszanak a súlygyarapodásban

Fotó: 123RF

Egészségesnek hitt, de hizlaló ételek, élelmiszerek

1. Gyümölcslevek

A legtöbben úgy gondolják, hogy a gyümölcslé egészséges és nem hizlal, ezért bármilyen mennyiségben iható diéta alatt is. Habár a frissen facsart gyümölcslevek tényleg rengeteg vitamint tartalmaznak, sok esetben ugyanannyi cukor lehet bennük, mint egy pohár kólában. Emellett a bolti gyümölcslevek többsége nem tartalmaz elég rostot, ami segítene a vércukorszint stabilizálásában. Mindennek következtében gyors vércukorszint-emelkedést és -csökkenést okozhatnak, ami éhségérzethez és túlevéshez vezethet. Fogyasszunk inkább egész gyümölcsöt, de ha mégis gyümölcslevet iszunk, válasszuk a rostosabb, 100 százalékos, hozzáadott cukortól mentes változatot, és figyeljünk a mértékletességre!

A boltban kapható gyümölcslevek többsége kifejezetten hizlal

Fotó: Olga Kochina / 123RF

2. Szénsavas üdítők

A szénsavas üdítők jelentős hatással lehetnek a testsúlyra, hiszen tele vannak hozzáadott cukrokkal, üres kalóriákkal. Még a diétás változatok, az alacsony kalóriás, mesterséges édesítőszereket tartalmazó italok is összefüggésbe hozhatók a súlygyarapodással, mivel fokozhatják az étvágyat és növelhetik a cukor utáni sóvárgást. Ha frissítő italra vágyunk, válasszunk szénsavas ásványvizet, ha pedig fokozni szeretnénk az ízélményt, dobjunk bele citromkarikát, mentalevelet vagy bogyós gyümölcsöket.

A szénsavas üdítőitalok közül a diétás verziók is hizlalhatnak

Fotó: 123RF

3. Fagylalt és jégkrém

A legtöbb fagylalt és jégkrém tele van hozzáadott cukorral és telített zsírokkal, amelyek gyorsan megemelik a napi kalóriabevitelt. Mivel a fagylaltot desszertként fogyasztjuk, gyakran plusz kalóriát adunk az étkezéseinkhez anélkül, hogy valódi tápanyagokat vinnénk be. Ha mindenképpen fagyit kívánunk, válasszunk alacsony cukortartalmú terméket, vagy készítsük el otthon fagyasztott gyümölcsből és görög joghurtból.