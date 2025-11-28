5 hétköznapi élelmiszer, amelyről nem gondolnád, de hizlal

Számos olyan élelmiszer van, amelyet szilárd meggyőződéssel, azzal a céllal teszünk a kosarunkba, hogy egészséges és kiegyensúlyozott étrendet folytassunk, esetleg megszabaduljunk néhány kilótól; ám vannak közöttük olyanok, amelyek valójában gyarapítják a súlyunkat. Alább öt ilyen hizlaló ételt mutatunk.
A legtöbben úgy gondolják, hogy a gyümölcslé egészséges és nem hizlal, ezért bármilyen mennyiségben iható diéta alatt is. Habár a frissen facsart gyümölcslevek tényleg rengeteg vitamint tartalmaznak, sok esetben ugyanannyi cukor lehet bennük, mint egy pohár kólában. Emellett a bolti gyümölcslevek többsége nem tartalmaz elég rostot, ami segítene a vércukorszint stabilizálásában. Mindennek következtében gyors vércukorszint-emelkedést és -csökkenést okozhatnak, ami éhségérzethez és túlevéshez vezethet. Fogyasszunk inkább egész gyümölcsöt, de ha mégis gyümölcslevet iszunk, válasszuk a rostosabb, 100 százalékos, hozzáadott cukortól mentes változatot, és figyeljünk a mértékletességre!
A szénsavas üdítők jelentős hatással lehetnek a testsúlyra, hiszen tele vannak hozzáadott cukrokkal, üres kalóriákkal. Még a diétás változatok, az alacsony kalóriás, mesterséges édesítőszereket tartalmazó italok is összefüggésbe hozhatók a súlygyarapodással, mivel fokozhatják az étvágyat és növelhetik a cukor utáni sóvárgást. Ha frissítő italra vágyunk, válasszunk szénsavas ásványvizet, ha pedig fokozni szeretnénk az ízélményt, dobjunk bele citromkarikát, mentalevelet vagy bogyós gyümölcsöket.
A legtöbb fagylalt és jégkrém tele van hozzáadott cukorral és telített zsírokkal, amelyek gyorsan megemelik a napi kalóriabevitelt. Mivel a fagylaltot desszertként fogyasztjuk, gyakran plusz kalóriát adunk az étkezéseinkhez anélkül, hogy valódi tápanyagokat vinnénk be. Ha mindenképpen fagyit kívánunk, válasszunk alacsony cukortartalmú terméket, vagy készítsük el otthon fagyasztott gyümölcsből és görög joghurtból.
A kávé önmagában nem hizlal, sőt anyagcsere-serkentő hatása is lehet. A cukrozott kávék, például a tejeskávék, jegeskávék, frappék és ízesített latték azonban hatalmas mennyiségű cukrot és kalóriát tartalmazhatnak. Egy nagy pohár karamellás lattében akár 300-400 kalória is lehet, ami felér egy kisebb étkezéssel.
Ha kávézunk, próbáljuk meg azt cukor nélkül fogyasztani, vagy használjunk természetes édesítőszereket, például steviát vagy eritritet. Tejeskávék esetén válasszunk zsírszegény vagy növényi alapú, cukormentes tejet.
Sokan úgy gondolják, hogy a gabonapelyhek gyors és egészséges reggeli ételek, pedig a legtöbb ilyen termék tele van hozzáadott cukorral és finomított szénhidrátokkal, ennek következtében gyorsan megemelik a vércukorszintet, majd hirtelen vissza is ejtik azt, ami újbóli éhségérzetet eredményez.
Válasszunk inkább teljes kiőrlésű, cukormentes gabonapelyhet, natúr zabpelyhet vagy magas rosttartalmú müzlit, és keverjünk hozzá friss gyümölcsöt és magvakat, hogy finomabb és táplálóbb legyen.
Ahhoz, hogy egészségesen éljünk és a testsúlyunkat is fenntartsuk, nem kell teljesen lemondanunk a kedvenc ételeinkről, de figyeljünk a mértékletességre, és lehetőség szerint válasszunk egészségesebb változatokat. Így elkerülhetjük a felesleges súlygyarapodást.
Íme egy egészséges és diétás chiapuding-recept reggelire:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.