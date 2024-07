Ne adj pénzt érte a boltban: így készíthetsz jégkrémet otthon

Kalória: 1 adag 307 kalória

Fotó: Fanny magazin

Dinnyés-kivis jégkrém

Hozzávalók (10-12 darabhoz):

A dinnyés réteghez: 1 kg görög- dinnye, 2 ek. Méz, 100 g porcukor, 1 db lime kifacsart leve, 2 ek. hideg, cukrozatlan habtejszín

A joghurtréteghez: 200 ml natúr görög joghurt, 2 ek. méz

A kivis réteghez: 20 g kristály- cukor, 4 db kivi, 1 ek. méz

Elkészítés:

1. Szeleteljük fel a dinnyét, távolítsuk el a héját és a magokat, majd turmixgépben pépesítsük. Keverjük hozzá a mézet, a porcukrot, a lime kifacsart levét és a tejszínt. A jégkrémformákat félig öntsük fel a keverékkel, és tegyük fagyasztóba.

2. Ha a dinnyés réteg félig meg- fagyott, adagoljuk rá a mézzel elkevert joghurtot a formák 3/4-éig, és tegyük vissza a fagyasztóba.

3. Gyorsforralóban főzzünk szirupot a cukorból 20 ml víz hozzáadásával. A megtisztított kiviket villával nyomkodjuk szét. Keverjük hozzá a mézet, a kihűlt szirupot, és ezt is adagoljuk a formákba. Szúrjunk mindegyikbe pálcikát, és mehet vissza a fagyasztóba min. 6 órára.

4. Tálalás előtt vegyük ki a formákból a jégkrémeket. Ehhez többnyire elég a kezünk melege is, de néhány másodpercre forró vízbe is márthatjuk őket, és rögtön kínálhatjuk is.

Elkészítési idő: 30 perc+ fagyasztás

Kalória: 1 darab 142 kalória

Fotó: Kulinarni studio BAUER MEDIA

Fagyis kekszszendvics

Hozzávalók (16 darabhoz):

A kekszhez: 250 g rétesliszt, 125 g kristálycukor, 1/2 tasak vaníliás cukor, 125 g vaj, 30 ml tej, 1 tk. darált kávé, 100 g étcsoki Az összeállításhoz: 250 ml vanília- és 250 ml eperfagylalt

Elkészítés:

1. Az átszitált réteslisztet keverjük össze a kristály- és a vaníliás cukorral, majd gyors mozdulatokkal dolgozzuk egynemű tésztává a felkockázott vajjal, a langyos tejjel és a darált kávéval. Végül adjuk hozzá a felaprított étcsokoládét is.

2. Formázzunk a tésztából 32 db diónyi méretű golyót, és tegyük őket sütőpapírral kibélelt tepsibe egymástól néhány centire, és a tenyerünkkel kissé lapítsuk le. 180 fokos sütőben kb. 20 percig süssük. Hagyjuk a tepsiben kihűlni.

3. Vegyük ki a fagyasztóból, és kicsit hagyjuk a fagylaltokat megpuhulni. Fagylalt- vagy evőkanállal adagolva kettesével tapasszuk össze velük a kekszeket. A kis szendvicsek oldalán kibuggyanó fagyit simítsuk el. Pihentessük a desszerteket a fagyasztóban legalább 2 órán át.