Hizlal vagy jótékonyan hat a testünkre? Minden, amit a mazsoláról tudni érdemes

Az aszalt szőlőt sokan tiltólistára helyezik, magas cukortartalma miatt a diétázók messze elkerülik, pedig az apró mazsolaszemek valóságos energiabombák is lehetnek, ha megtanuljuk őket mértékkel fogyasztani.

A mazsola végleges színe több tényezőtől is függ

Fotó: Maciej Bledowski / Shutterstock

Kicsi a mazsola, de annál értékesebb

Ez a megaszalódott „bogyó” ugyanis tartalmazza szinte az összes tápanyagot, amit a szőlőszem. Elsődleges ereje a különféle fitotápanyagokban, azaz a kizárólag növényekben természetes módon előforduló ásványi- és tápanyagokban, valamint vitaminokban rejlik, melyek egytől egyig pozitív hatással vannak az emberi szervezetre. Ide tartoznak például az olyan antioxidáns hatással rendelkező vegyületek, mint a flavonoidok, izoflavonok, a rezveratrol vagy a karotinoidok. A mazsola ezen felül C-vitamint, vasat, káliumot, magnéziumot és rostot is tartalmaz, és alacsony a zsírtartalma, tehát joggal léphet be a szuperélmiszerek kategóriájába.

Tudtad? A mazsolát hagyományos módon a napon kell szárítani, ilyen módon pedig semmilyen tartósítószer vagy adalékanyag nem szükséges hozzá. A gyümölcscukor kellőképpen édessé teszi a finomságot, a napsugár szárító hatása, illetve a levegő pedig típustól függően az aranytól a vöröses árnyalatig színezi az apró gyümölcsöt.

Így együk, hogy ne hizlaljon

Jól tudjuk, hogy a szőlő az egyik legtöbb gyümölcscukrot tartalmazó termés, ez pedig nem vész el az aszalódás folyamata során sem. Egy adag mazsolában – ami tenyérnyi mennyiséget, azaz kb. 30 grammot jelent – 90-100 kcal és 20-25 gramm cukor van attól függően, hogy milyen típusú szőlőből készült. Az aszalódott gyümölcsszemekben ráadásul kevés a víz, ezek miatt ajánlott tudatosan fogyasztani, és ahelyett, hogy belefeledkeznénk egy zacskónyi mennyiség majszolásába, előre kiporciózni a napi adagot, vagyis azt, amit még büntetlenül megehetünk. Ha ehhez tartjuk magunkat, a plusz kilók helyett a mazsola értékes, szervezetünkre gyakorolt hatásait élvezhetjük.

A mazsola tökéletes nassolnivaló lehet, feltéve, hogy betartjuk a napi ajánlott beviteli mennyiséget

Fotó: Ahanov Michael / Shutterstock

Változatos módon tesz velünk jót

A mazsola kapcsán a teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni a következő egészségügyi hatásokat:

• jó tesz az emésztőrendszerrel, rosttartalma miatt segítheti a megfelelő bélmozgást, akár székrekedés ellen is bevethetjük

• csökkenti a savasodást és hozzájárul a méreganyagok távozásához

• vas- és különféle B-vitamin tartalmának köszönhetően a vérszegénységben szenvedőknek is hasznos finomság

• gyulladásgátló antioxidánsok is vannak benne és antibakteriális hatással is rendelkezik

• pozitívan hat a szemre: a benne lévő A-vitamin és béta-karotin előnyös a látószervünkre nézve

• véd a sejtkárosodással szemben, így hozzájárul a szép és egészséges bőrhöz, hajhoz

Gondoltad volna? Akármilyen meglepő, vannak, akik nem a súlyfelesleg leadásával, hanem épp ellenkezőleg, a hízás nehézségével küzdenek. Számukra kifejezetten jó választás lehet a mazsola, amiben fruktóz és glükóz is található. Ez egyfelől energiát ad, másfelől úgy hizlal, hogy nem kerül a szervezetbe semmilyen káros, illetve mesterséges adalékanyag.

Erre figyeljünk oda a beszerzésnél

Zacskós bolti mazsola vásárlása esetén válasszuk a jó minőségű és megbízható gyártóhoz tartozó termékeket. Tanácsos megvizsgálni az apró szemeket, melyek már ránézésre elárulhatják, érdemes-e hazavinni őket vagy sem. Akkor jó egy mazsola, ha szép gömbölyű és nincs kiszáradva. Ezt ellenőrizhetjük azzal, hogy megrázzuk a zacskót. Ha nagyon „zörög”, akkor inkább hagyjuk az üzlet polcán. Az asztalt gyümölcsöt tároljuk hűvös, száraz helyen, és fél évnél tovább ne tartogassuk.