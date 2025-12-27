"Megöleltem a kutyámat, 9 nappal később kéz és láb nélkül ébredtem"

Pokoli időszakon van túl egy hatvanéves asszony: egyetlen banális esemény következtében ugyanis mindkét kezét és lábát is elvesztette. Az orvosok csak az amputációval tudták megmenteni az életét, miután elkapott egy gyilkos fertőzést.

Marie Trainer mindkét kezét és lábát elvesztette a kegyetlen fertőzés miatt

Az Amerikai Egyesült Államokban, Ohióban élő Marie Trainer épp hazatért egy dominikai nyaralásról a férjével. Ahogy belépett a lakásba, két házi kedvencük, de kifejezetten Taylor, egy német juhász nagy örömmel fogadta őt. "Ő is nagyon hiányzott nekem, és agyonnyalogatott, ahogy beléptem az ajtón. Micsoda fogadtatás!" – emlékezett vissza a The Sun oldalának az asszony, aki ezt követően pár nappal később elképesztő fájdalmakra ébredt. Mivel nem is sejtették, mi lehet a baj, ugyanakkor a nő állapota folyamatosan romlott, gyorsan kórházba siettek. Amire beértek, Marie már alig volt magánál: folyamatosan elájult. Nem sokkal később kómába esett, az orvosok pedig megkezdték a küzdelmet az életéért.

Kutyájától kapott gyilkos fertőzést

Az orvosok eleinte azt hitték, Dominikán szedett össze valamilyen egzotikus fertőzést az asszony, később azonban bebizonyosodott, hogy capnocytophaga canimorsus támadta meg. Ez egy, a kutyák és macskák nyálában természetesen előforduló baktérium, amely ha egy nyílt seben keresztül bejut az emberi véráramba, akkor hatalmas pusztítást képes okozni. Ez történt Marie esetében is, akinél szepszis és szövetelhalás lépett fel.

Az orvosok végül az amputációt látták az egyetlen megoldásnak. Amikor Marie magához tért, eleinte nem is értette, miért állják körül a szerettei, még olyan családtagok is, akiket jó ideje nem látott. Mivel még a lélegeztetőgép csöve a torkában volt, megszólalni sem tudott, hamarosan azonban észrevette: sem a keze, sem a lába nincsen meg. Hamarosan egy orvos is megjelent, hogy beszámoljon neki, miért döntöttek így.

Szürreálisnak tűnt. Ott állt az ágyam körül a családom, és közölték velem, hogy a kezem és a lábam nincs többé. Sírva fakadtam, képtelen voltam elhinni, amit hallok. Ez volt életem legszörnyűbb napja

– árulta el, hozzátéve: az ébredés után hosszú és fájdalmas rehabilitáció következett. 100 napba tellett, amire a műlábait használni tudta. Noha a szörnyű eset 2019 májusában történt, a mai napig kezelésekre szorul. Összesen 13 műtétje volt eddig, a legutóbbi márciusban, amikor a karja elfertőződött.