KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett szállt le a mentőhelikopter a magyar főúton

Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett szállt le a mentőhelikopter a magyar főúton

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 13:23
teljes útzárfőúttűzoltókbaleset
Balatonkenese közelében lezárták az utat.
N.T.
A szerző cikkei

Lesodródott az útról és erdős részbe csapódott egy személyautó a 710-es főút Budapest felé vezető oldalán, Balatonkenese közelében, a 8-as kilométerszelvénynél. A baleset következtében a gépkocsi motortere kigyulladt, amit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu