Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett szállt le a mentőhelikopter a magyar főúton

Lesodródott az útról és erdős részbe csapódott egy személyautó a 710-es főút Budapest felé vezető oldalán, Balatonkenese közelében, a 8-as kilométerszelvénynél. A baleset következtében a gépkocsi motortere kigyulladt, amit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltottak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem.