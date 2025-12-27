"Nem léphet be a házunkba" - Hamilton legnagyobb ellensége karácsonykor sem felejt

Lewis Hamilton immár közel két évtizede meghatározó alakja a Forma–1 mezőnyének, amely idő alatt jó néhány vetélytársával összeakasztotta a bajuszát. Többek között Max Verstappennel és Fernando Alonsóval sem volt mindig felhőtlen a viszonya, ám talán a legintenzívebb rivalizálása saját csapattársával, Nico Rosberggel alakult ki. A 2016-os világbajnoki csata alatt kapcsolatuk gyökeresen megváltozott, holott korábban kifejezetten szoros barátok voltak. Mindez azonban nem akadályozza meg a brit pilótát abban, hogy minden karácsonykor kedves gesztussal lepje meg egykori riválisa családját: ajándékokkal halmozza el Rosberg két kislányát.

Lewis Hamilton immár 40 éves, de jövőre is tagja lesz az F1 mezőnyének Fotó: Joe Portlock

Hamilton kedvessége nem elég

Rosberg nemrégiben elárulta, hogy mindkét lánya hatalmas Hamilton-rajongó, amit rendszerint tréfásan azzal egészít ki, hogy számára ez igencsak fájó tény, hiszen ő maga finoman szólva sem szívleli volt csapattársát. A napokban podcastbeszélgetésben felesége, Vivian azt is elmesélte, hogy az F1 hétszeres világbajnoka minden esztendőben egy hatalmas ajándékcsomagot küld nekik, amelyben a gyerekeknek szánt meglepetések lapulnak. A német világbajnok azonban gyorsan hozzátette: mindez önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy meghívja Hamiltont az otthonukba.

Ez kedves gesztus tőle. Nem titok, hogy volt köztünk ellenségeskedés. Most mindkét gyerek ajtaján minden karácsonykor egy hatalmas doboz ajándék lóg tőle. Ettől függetlenül a házunkba nem léphet be, viszont a csomagokat bármikor nyugodtan itt hagyhatja

– fogalmazott a már tv-s szakértőként dolgozó Rosberg.

Úgy tűnik, Lewis Hamilton karácsonykor igencsak nagylelkű, hiszen a napokban a Ferrarinál dolgozó szakembereket is megajándékozta, annak ellenére, hogy még csak az első szezonját töltötte az olasz istállónál, amely nem sikerült különösebben jól számára.