"Csak éljük túl ezt a telet" – Kenyérről álmodik a mélyszegénységben élő Milánka

Vannak gyermekek, akik számára az ünnep nem a bőség, hanem a küzdelem csendes folytatása. Súlyosan beteg gyerekek készülnek a karácsonyra, olyanok, akik halálos vagy életre szóló betegséggel élnek, és akiknek szemük előtt sokszor egyetlen fény lebeg: az egészség reménye. A beteg és mélyszegénység élő gyerekeknek ez az ünnep mást jelent, mutatjuk a részleteket!

Így karácsonyoznak a beteg és mélyszegénység élő gyerekek – szüleik értük meggyújtják az advent negyedik gyertyáját, és halkan elmondanak egy imát az egészségükért. (Fotó: Pexels, illusztráció)

"A szorongás lassan belopózott az életünkbe" - így karácsonyoznak a beteg és szegény gyerekek

A gyermekkor varázsa ott él bennük ezekben a gyerekekben. Mosolyuk, hitük és kitartásuk sokszor erősebb minden fájdalomnál. A legnagyobb nélkülözésben is képesek adni: gyűjtenek, segítenek, álmodnak, miközben betegek, és gyakran mélyszegénységben ünnepelnek. Most három gyermek édesanyja szólal meg. Őszintén mesélnek a mindennapokról, a küzdelmekről, a félelmekről, és arról a reményről, amely még a legsötétebb napokon is életben tartja őket. Karácsonykor meggyújtják az advent negyedik gyertyáját, és elmondanak egy halk imát, melyben egyetlen kívánságuk, gyermekük egészsége mellett szól.

Milán karácsonya a mélyszegénységben

A Békés vármegyei Csorvás egyik kis utcájában, egy szerény, hideg házban él Karajcsovics Beáta, kisfia, Milán és férje, Laci. A tél minden évben komoly próbatétel számukra, de idén különösen súlyos helyzetbe kerültek. Beáta és ötéves kisfia, Milán is beteg, a család a betegségben és mélyszegénységben próbál boldogulni.

Beáta nap mint nap azon aggódik, hogyan biztosítsa fia gyógyszereit, kezeléseit, és közben hogyan tartsa életben a reményt. Karácsonykor nem ajándéklisták készülnek, hanem számítások: mi fér bele, mi marad el, és jut-e elég erő a következő hónapra. Mégis, Milán mosolyog. És amikor megkérdezik, mit szeretne karácsonyra, nem játékot kér – csak azt, hogy együtt legyenek, és ne legyen fájdalma.

"Csak éljük túl ezt a telet"

Csak remélem, hogy lesz idén karácsonyfánk… kenyérre sem mindig futja, szóval a fa nem is fontos, csak legyen mit ennünk. Csak szeretnénk túlélni ezt a telet. Nincs pénzünk, nincs fenyőfa… de ha ennivaló lenne, már az is karácsony lenne nekünk

– mondja Bea, akinek férje, Laci, alkalmi munkákból próbálja fenntartani a háztartást.