"Csak éljük túl ezt a telet" – Kenyérről álmodik a mélyszegénységben élő Milánka

Vannak gyermekek, akik számára az ünnep nem a bőség, hanem a küzdelem csendes folytatása. Súlyosan beteg gyerekek készülnek a karácsonyra, olyanok, akik halálos vagy életre szóló betegséggel élnek, és akiknek szemük előtt sokszor egyetlen fény lebeg: az egészség reménye. A beteg és mélyszegénység élő gyerekeknek ez az ünnep mást jelent, mutatjuk a részleteket!
A gyermekkor varázsa ott él bennük ezekben a gyerekekben. Mosolyuk, hitük és kitartásuk sokszor erősebb minden fájdalomnál. A legnagyobb nélkülözésben is képesek adni: gyűjtenek, segítenek, álmodnak, miközben betegek, és gyakran mélyszegénységben ünnepelnek. Most három gyermek édesanyja szólal meg. Őszintén mesélnek a mindennapokról, a küzdelmekről, a félelmekről, és arról a reményről, amely még a legsötétebb napokon is életben tartja őket. Karácsonykor meggyújtják az advent negyedik gyertyáját, és elmondanak egy halk imát, melyben egyetlen kívánságuk, gyermekük egészsége mellett szól.
A Békés vármegyei Csorvás egyik kis utcájában, egy szerény, hideg házban él Karajcsovics Beáta, kisfia, Milán és férje, Laci. A tél minden évben komoly próbatétel számukra, de idén különösen súlyos helyzetbe kerültek. Beáta és ötéves kisfia, Milán is beteg, a család a betegségben és mélyszegénységben próbál boldogulni.
Beáta nap mint nap azon aggódik, hogyan biztosítsa fia gyógyszereit, kezeléseit, és közben hogyan tartsa életben a reményt. Karácsonykor nem ajándéklisták készülnek, hanem számítások: mi fér bele, mi marad el, és jut-e elég erő a következő hónapra. Mégis, Milán mosolyog. És amikor megkérdezik, mit szeretne karácsonyra, nem játékot kér – csak azt, hogy együtt legyenek, és ne legyen fájdalma.
"Csak éljük túl ezt a telet"
Csak remélem, hogy lesz idén karácsonyfánk… kenyérre sem mindig futja, szóval a fa nem is fontos, csak legyen mit ennünk. Csak szeretnénk túlélni ezt a telet. Nincs pénzünk, nincs fenyőfa… de ha ennivaló lenne, már az is karácsony lenne nekünk
– mondja Bea, akinek férje, Laci, alkalmi munkákból próbálja fenntartani a háztartást.
A családot szerencsére egy jótevő támogatta idén így a Csorvás család talán idén fellélegezhet egy kicsit.
Mirkó angyalarcú kisfiú, akinek élete sajnos nem olyan, mint a többi tízévesé. Duchenne-féle izomsorvadással él, amely ritka, genetikai betegség, lassan építi le a kisfiú izmait. Először a járását, később a légző- és szívizmait is érinti. Ez egy súlyos, halálos kimenetelű betegség. Mirkónál már megjelentek a Duchenne-szindróma tünetei: járása nehezebbé vált, és egyre kevésbé szívesen tesz meg a rövidebb sétákat. Mirkó súlyos harcot vív édesanyjával karöltve, Dékány Tímeával.
A karácsony közeledik, egy olyan nap, ami más családoknak felhőtlen öröm, Tímea számára azonban fájdalmasan emlékeztet az idő múlására. Minden egyes ünnep közelebb viszi Mirkót az izomsorvadás előrehaladott szakaszához, és ez a gondolat mély aggodalommal tölti el az édesanyját.
Nehéz és ijesztő ez az út a Duchenne ellen de boldog vagyok, hogy én vagyok a Mirkó anyukája. Ő az én mindenem. Egy évtized telt el azóta, hogy a karomba vettem, és azóta egyetlen nap sem múlt el úgy, hogy ne lettem volna hálás azért, hogy engem választott az anyukájának. Az utunk nem mindig könnyű, a szorongás lassan belopózott az életünkbe, de a mosolyával, a szemei ragyogásával segít nekem.
- meséli Dékány Tímea, Mirkó édesanyja.
Mezei Elina mindössze nyolcéves, de már most olyan nehézségeken ment keresztül, amilyenekkel sok felnőtt sem találkozik egész életében. A kislány egykamrás szívbetegséggel született: a szíve bal kamrája soha nem fejlődött ki. Az orvosok már magzati korban figyelmeztették a szülőket a súlyos problémára, és felmerült a terhesség megszakítása is. Ám az édesanya, Kaszás Nikolett, és férje úgy döntöttek, vállalják a küzdelmet.
Azóta nemcsak a betegség, de a szegénység is próbára teszi a családot. Nikolett minden nehézség ellenére erőt merít, hogy Elina a lehető legjobban felkészülhessen a következő szív- és érműtétre. És ahogy a karácsonyi csoda is megjelenhet, most egy jólelkű szakember sietett a család segítségére: önköltségen vállalta a romos ház felújítását, hogy Elina gyógyulása biztonságos és szeretetteljes környezetben folytatódhasson. Így küzd a Mezei család a szívbetegség ellen – és így van jelen a szeretet és a remény a karácsony meleg fényében is.
"Mosolyog, de ott a szemében a könnycsepp"
Az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt számunkra. Tele voltam félelemmel, sokszor azt sem tudtam, mit tegyek. Végül nem maradt más kapaszkodóm, mint az emberek jóindulata. Most karácsonykor hálát adunk és imádkozunk mindazokért akik rászorulnak és az emberekért, akik segítettek nekünk
– meséli Kaszás Nikolett, a kis Elina édesanyja.
Ezek a gyerekek nem tökéletes ünnepre vágynak. Nem drága ajándékokra, nem csillogásra. Csak egy esélyre. Egy kis könnyebbségre. Egy reménysugárra. Karácsony előtt különösen fontos emlékeznünk rájuk. Mert miközben mi gyertyát gyújtunk, ők nap mint nap a túlélésért küzdenek – csendben, méltósággal, mosollyal. És talán épp ők tanítanak meg minket arra, mi is az ünnep igazi jelentése.
